Brennendes Wohnmobil - Brandstifter in Rostock: Kleinbus geht am Hafen in Flammen auf

Löscheinsatz der Rostocker Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen: Auf einem Parkplatz am Kabutzenhof hat ein als Wohnmobil genutzter Bus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, könne man bereits jetzt mit Gewissheit von Brandstiftung ausgehen.