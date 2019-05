Rostock

Feuer gelegt: Am Sonntag ist es in der Jawaharlal-Nehru-Straße 16 in Rostock-Toitenwinkel zu einer schweren Brandstiftung gekommen. Durch unbekannte Täter wurde eine Wohnungseingangstür in Brand gesetzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich allerdings im mittleren dreistelligen Euro-Bereich bewegen.

Der durch die Rauchentwicklung ausgelöste Wohnungsrauchmelder alarmierte den Wohnungsmieter, der das Feuer rechtzeitig selbstständig löschen konnte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter Tel. 03 81/ 49 16 16 16 sowie jede andere Polizeidienststelle des Landes M-V entgegen.

OZ