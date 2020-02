Brandstiftung in Rostocker Tiefgarage: Polizei sucht Zeugen

Rostock

Nach dem Brand in einer Tiefgarage im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel sucht die Polizei nach Zeugen. Bei dem Feuer in der Nacht zu Freitag, den 7. Februar, waren gleich fünf Fahrzeuge zerstört worden.

Zunächst waren die Beamten gegen 2.30 Uhr zu brennenden Mülltonnen im Bereich der Pablo-Picasso-Straße gerufen worden. Bei der Suche nach Tätern bemerkten die Polizisten Feuer und Qualm aus einer Tiefgarage an der Salvador-Allende-Straße und verständigten umgehend die Feuerwehr. Als die Löschzüge am ehemaligen Sky-Einkaufsmarkt vorfuhren, standen bereits mehrere abgestellte Fahrzeuge in der unterirdischen Garage lichterloh in Flammen.

Hoher Sachschaden

Insgesamt brannten drei Autos, ein Transporter und ein Motorrad aus. Auch Teile der Innenverkleidung der Tiefgarage sind zerstört worden. Der Schaden geht in die Zehntausende. Die Fahndung nach möglichen Brandstiftern verlief bisher ohne Erfolg. In den vergangenen zwei Jahren kam es an selber Stelle viermal zu Brandstiftungen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder in jüngerer Vergangenheit unberechtigte Personen in der Tiefgarage gesehen haben. Auch Geschädigte, die bisher keinen Kontakt zu den Beamten aufgenommen haben, können sich melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock, unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 sowie jede Polizeidienststelle oder die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.

Lesen Sie auch

Von André Horn