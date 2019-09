Braucht Warnemünde eine längere Strandpromenade?

Rostock

Die Strandpromenade in Warnemünde ist zu jeder Jahreszeit ein wahrer Besuchermagnet. Zwischen Leuchtturm und Küstenwald führt sie vorbei an zahlreichen Strandvillen, traumhaften Dünenlandschaften und offenbart immer wieder einen Blick auf das Meer. Weil das Ostseebad in den vergangenen Jahren in westliche Richtung gewachsen ist, hat der Ortsbeirat bei der Stadtverwaltung angeregt, dass auch die Promenade entsprechend ausgebaut wird. „Früher war auf dieser Seite des Ortes nicht viel los. Heute müssen wir uns den neuen Gegebenheiten anpassen“, begründet der Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel ( CDU) die Idee.

Kein Durchkommen für Rollstühle und Co.

Vor allem sei es die Bodenbeschaffenheit, die eine solche Verlängerung notwendig mache. Während die Promenade am Hotel Stolteraa zunächst wesentlich schmaler wird, geht der befestigte Weg hinter der Gaststätte Philoxenia schließlich in einen sandigen Wanderweg über. „Für Menschen mit Gehhilfen und Kinderwagen ist hier kein Durchkommen. Sie müssen auf andere Wege ausweichen“, meint Prechtel. Deshalb sei ein Ausbau bis zum Weststrand wünschenswert. Dann hätten auch Besucher, die vom ohnehin stark frequentierten Parkplatz „Strand Mitte“ kommen, einen direkten Anschluss zur Bummelmeile.

„Ich halte das für sinnvoll“, betont Heide Patermann. Gemeinsam mit ihrem Ehemann macht sie mehrmals im Jahr Urlaub in Rostock. Die Strandpromenade nutzen die beiden besonders gerne. „Egal bei welchem Wetter – sie ist immer gut besucht und sieht dazu toll aus“, sagt die Berlinerin. Dass der befestigte Weg abrupt endet, finden beide schade. „Das ist leider auch gar nicht behindertengerecht“, meint Heide Patermann.

Christine Rückert (80) aus Hamburg: „Der Sandweg am Ende der Promenade ist scheußlich. Das sollte dringen geändert werden. Und wenn man schon dabei ist, könnte man die ganzen Schilder erneuern.“ Quelle: Susanne Gidzinski

Für eine Verlängerung plädiert auch Christine Rückert. Die 80-Jährige ist zum ersten Mal in Warnemünde und hat bereits eine lange Wanderung bis hinter Stolteraa gemacht. Ganz glücklich war sie währenddessen nicht: „Der Sandweg am Ende der Promenade ist scheußlich. Das sollte dringend geändert werden. Und wenn man schon dabei ist, könnte man die ganzen Schilder erneuern.“ Diese seien wegen Schmutz und Schmierereien kaum noch lesbar.

Küste soll naturbelassen bleiben

Eine, die sich vom unebenen Weg nicht abschrecken lässt, ist Isabel Passow. Die 36-Jährige spaziert mit ihrem Sohn gerne die Seepromenade entlang. „Und wenn der Weg zu Ende ist, ziehe ich den Kinderwagen eben ein paar Meter durch den Sand“, sagt sie gelassen. Ein Preis, den die junge Mutter nur allzu gerne in Kauf nimmt. „Ein Erhalt der Natur im Küstenwald wäre mir wichtiger als eine Verlängerung der Promenade“, meint die Warnemünderin.

Dem können Eveline und Harri Zielonka nur beipflichten. Sie finden den Bereich zwischen Leuchtturm und Hotel Stolteraa gut so, wie er ist. „Man muss nicht alles zupflastern. Hier steht doch genug Platz zur Verfügung“, sagt der 67-Jährige. Seine Frau ergänzt: „Wem der Wanderweg am Ende zu sandig ist, der kann doch an der Straße entlanglaufen.“

Stadt hat Prüfung veranlasst

Der Wunsch nach einer längeren Promenade ist für Horst Döring vom Seniorenausschuss durchaus nachvollziehbar. „Ich denke aber, wir haben derzeit ganz andere Baustellen im Stadtteil, die noch dringender angegangen werden müssen“, sagt er. Bedenken habe Döring vor allem wegen der Kosten: „Das Problem dort ist der Wind. Es müssten spezielle Sandfänger aufgebaut werden, die kostspielig sind.“ Nichtsdestotrotz glaubt er, dass eine Prüfung der Sachlage die beste Lösung sei. „Danach sehen wir, ob das Projekt realisierbar ist.“

Auf Wunsch des Ortsbeirates habe die Stadtverwaltung die Verlängerung der Promenade als Arbeitsauftrag zur Prüfung mitgenommen, wie Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus bestätigt. Zum jetzigen Zeitpunkt liege noch kein Ergebnis vor, weshalb auch kein Ausbau geplant sei. „Der Abschnitt wurde bewusst ‚naturbelassen‘“, teilt der Senator auf Anfrage mit. Es sei daher notwendig, zunächst auch küstenschutzrechtliche und naturschutzrechtliche Belange zu überprüfen. „Ich rechne damit, zum Dezember ein Ergebnis samt Kostenüberschlag vorlegen zu können“, sagt Matthäus zuversichtlich.

