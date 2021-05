In Zeiten der Pandemie wird es besonders spürbar: Ist das Internet zu langsam, steigt der Frust. Homeoffice und Distanzunterricht belasten das Datenvolumen. Die Rostocker Stadtwerke planen nun in 17 Bereichen der Hansestadt den Breitband-Ausbau. Bis zu 1000 Megabit pro Sekunde sind am Ende für die Nutzer möglich.