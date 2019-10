Rostock

Geht in der Hansestadt ein Brandstifter um? Die Polizei in Rostock sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der in dem Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen sieben Autos in der KTV angezündet zu haben. Der Mann wurde in einer nahe gelegenen Tankstelle dabei beobachtet, wie er kurz vor den Bränden einen Zehn-Liter-Kanister mit Benzin gekauft hat. „Und es gibt noch weitere Hinweise, die auf eine Tatbeteiligung schließen lassen“, sagt Yvonne Hanske, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock.

12 Autos in einer Woche abgebrannt

Das Feuer am Kabutzenhof – es war der Höhepunkt einer Serie von Autobränden in der vergangenen Woche: Bereits am Dienstag hatten Unbekannte fünf Fahrzeuge angezündet – in Marienehe und in der Südstadt. Dort – am Korl-Witt-Weg – ging ein komplettes Carport mit drei Autos in Flammen auf. Am Sonntagmorgen nun das nächste Feuer. Am Kabutzenhof musste die Feuerwehr gleich sieben Fahrzeuge löschen.

Die Autos wurden zur weiteren Untersuchung der Spurensicherung beschlagnahmt, den Schaden schätzten die Beamten auf mehrere Zehntausend Euro. Dass es sich bei diesem Feuer um Brandstiftung handelt, war den Ermittlern schnell klar: Am Tankdeckel eines VW T4-Bus entdeckten sie Brandbeschleuniger. Das Feuer griffen rasend schnell auf sechs weitere Fahrzeuge über.

Polizei sucht jungen Mann

Keine 48 Stunden nach dem Brand ist nun ein bislang noch unbekannter Mann ins Visier der Ermittler geraten. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, hat ein schmales Gesicht und sprach laut Zeugen hochdeutsch. Auffälligstes Merkmal aber sind seine langen blonden Haare, die er zu einem Zopf zurückgebunden hatte. Er trug in der Nacht einen olivgrünen Parka mit Kapuze und er hatte einen schwarzen Benzinkanister bei sich.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Yvonne Hanske spricht nicht nur der Kanister dafür, dass der Mann etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Nähere Details nennt sie mit Blick auf die Ermittlungen aber nicht. Offenbar waren die Indizien aber ausreichend, dass ein Richter am Montag der Veröffentlichung von Fahndungsfotos zustimmte: „Wir suchen diesen Mann dringend. Wer weiß, um wen es sich handelt oder ihn in der Nacht im Umfeld des Kabutzenhof gesehen hat, möge sich an uns wenden“, so Hanske. Hinweise nimmt der Polizei unter der Telefonnummer 0381-49 16 16 16 entgegen.

Zusammenhang wird geprüft

Ob der Brand am Sonntag im Zusammenhang mit den Feuern am Dienstag steht, sei noch offen. „Wir prüfen das natürlich“, so Hanske. Auch zu einem möglichen Motiv des oder der Brandstifter sagt die Polizei noch nichts. Dass es sich bei den Brandstiftungen um einen Anschlag von Umweltaktivisten auf Autos mit hohem Sprit-Verbraucher und hohem Schadstoff-Ausstoß handeln könnte, schließt die Polizei aber aus: Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um Kleinwagen der Marken Fiat und Skoda, um einen 3er BMW sowie besagten VW Bus. Es traf keinen SUV oder Sportwagen.

Versicherung zahlt Zeitwert

Betroffen von dem Anschlag des Feuerteufels waren nicht nur die Autobesitzer, sondern auch die Anwohner: Fahrräder, Kinder-Fahrradhelme und auch Mülltonnen wurden von dem Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Autofahrer, deren Fahrzeuge ausgebrannt sind, bekommen zumindest einen Teil des Schadens ersetzt: „In der Theorie zahlt der Verursacher für den Schaden. Wenn der aber nicht ermittelt werden kann, springt die Kasko-Versicherung ein“, sagt Henning Engelage, Sprecher des Gesamtverbandes der deutschen Versicherer. „Allerdings zahlen die Versicherungen in der Regel nur den Zeitwert – also das, was das Auto heute noch wert ist.“ Nur bei Neuwagen, der erst ein oder maximal zwei Jahre alt sind, gibt es den Neuanschaffungspreis: „Das hängt aber auch von den jeweiligen Verträgen ab.“

Mit einer Kasko-Versicherung seien Brände des Fahrzeugs grundsätzlich abgesichert. „Bei Vandalismus – dem zerkratzten Lack etwa oder Schmierereien – zahlt nur die Vollkasko“, so Engelage. Im Jahr 2017 brannten in Deutschland insgesamt 13 115 Autos. Den Schaden beziffert die Versicherungsbranche auf insgesamt rund 67,8 Millionen Euro bundesweit.

Von Andreas Meyer