Brennende Autos in Rostock: Mann mit Benzinkanister schweigt zum Motiv

Rostock

Der 29-Jährige Brandstifter, der mehrere Autos im Rostocker Stadtteil KTV angezündet hat, befindet sich seit Dienstag in der JVA Waldeck. Zuvor wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Warum der Rostocker die Autos angezündet hat, bleibt weiterhin unklar, weil er die Aussage verweigert.

Sieben Autos gingen in den frühen Morgenstunden am Sonntag in Flammen auf. Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 5.30 Uhr in der Straße Am Kabutzenhof in direkter Nähe zur Volkshochschule ereignet. Mit Aufnahmen einer Überwachungskamera von einer Tankstelle fahndete die Polizei nach dem Täter, der kurz vor dem Brand einen Zehn-Liter-Kanister mit Benzin gekauft hat.

Zur Galerie Die Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen sieben Autos von Flammen befreien.

Mehr zum Thema:

Brennende Autos: Rostocks Polizei schnappt Mann mit Benzinkanister

Flammenmeer: Sieben Autos brennen in der Rostocker KTV

Von OZ