Ein Zwölfjähriger hat am Dienstagnachmittag auf der Rostocker Holzhalbinsel das Auto seiner Eltern in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilt, brannte der Audi im Innenraum vollständig aus, ehe die Feuerwehr eintraf. Der Junge konnte das Fahrzeug gemeinsam mit dem Familienhund jedoch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Die Eltern hatten das Auto in der Loggerstraße geparkt, während sie im angrenzenden Supermarkt einkaufen waren. Aus Langeweile griff der wartende Sohn in dieser Zeit zu einem Feuerzeug und spielte damit. Ein Teil des Fahrzeug-Interieurs geriet daraufhin in Flammen. Wenig später hatte sich der Brand auf den gesamten Innenraum ausgebreitet.

Das Auto brannte im Innenraum vollständig aus. Die Türen sind regelrecht zerschmolzen. Quelle: Stefan Tretropp

Der Sohn hatte sich gerade ins Freie gerettet, als die restliche Familie vom Einkauf zurückkam. Umgehend verständigte sie Polizei und Feuerwehr. Obwohl diese schnell vor Ort war, wurde der Audi komplett zerstört. Wie es heißt, griff der Junge nicht zum ersten Mal zum Feuerzeug.

