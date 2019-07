Klein Kussewitz

“Wir wollten keinen Gin machen“, erinnert sich Martin Neumann an die Anfänge der Spirituosenbrennerei in Klein Kussewitz. 2016 war das, im August ging die Destille in Betrieb. „Da hatte der Gin-Zug bundesweit schon hohes Tempo, und wir wollten da nicht aufspringen“, sagt Neumann. Also starteten der Jungunternehmer und ein Mitgesellschafter mit Kümmel, einer traditionsreichen Spirituose, „die in die Region gehört“.

Regional, natürlich, echt und handgemacht

Regionalität, das ist ein Anspruch des 38-Jährigen. Natürlich, echt und handgemacht – das Credo der Produktion. 47 verschiedene Spirituosen, darunter seit knapp zwei Jahren auch Gin, werden inzwischen in der 800 Meter großen Halle vor den Toren Rostocks hergestellt. Eigene Produkte, aber auch Entwicklungen für Auftraggeber, so der Erdbeer-Gin für Karls oder eine Gin-Kreation für das Upstalsboom-Hotel in Kühlungsborn.

Auf Wunsch: Jedem Kunden sein Rezept

„Wenn ein Kunde ein eigenes Produkt wünscht, entwickeln wir ein Rezept und produzieren den Schnaps“, erzählt Neumann, der sich das Handwerk selbst beigebracht hat. Gerade seien sie für die Stadt Parchim aktiv, an deren Sonnenberg die höchsten und schönsten Douglasien Mitteleuropas wachsen. Dieser Rohstoff, die Nadeln der Douglasie sollten in Gin und Likör landen. Während Martin Neumann sich um den Hochprozentigen kümmerte, brachte Ehefrau Katharina den Likör zur schmackhaften Reife. „Sie hat ein gutes Händchen für Liköre“, lobt der Chef. Auch der hausgemachte Eierlikör stamme aus ihrer Kreativküche.

Von der Zigarre zum Kümmel

Es war eine Schnapsidee, die Neumann 2014 umtrieb. Bis dahin hatte er zwölf Jahre lang in einem Onlinehandel Zigarren vertrieben. „Ich hatte einfach Bock, selbst was herzustellen“, verrät er. Fleisch oder Schnaps seien die Optionen gewesen. Neumann entschied sich für letzteres. Seine Frau gab dem Kind den Namen: „ Männerhobby, das liegt einfach nahe, wenn zwei Männer an so einer Idee basteln“, sagt die 35-Jährige.

Die Produktionshalle, das ehemalige Zigarrenlager, wurde umgebaut. Eine 250-Liter-Brennblase und die dazugehörigen Gerätschaften angeschafft, Genehmigungen eingeholt, der Markt sondiert. Los ging’s. Mit dem Kaland-Kümmel: Kaland kommt von Kalender, Kalande waren Priesterbruderschaften, die sich immer am Anfang des Monats trafen, um kräftig zu speisen und tief ins Kümmelglas zu gucken. Das sollten fortan auch die Männerhobby-Kunden tun.

Alkohol aus einheimischem Getreide

Den reinen Alkohol bezieht Neumann von der Baltic Distillery in Dettmannsdorf-Kölzow, Neutralalkohol vorwiegend aus hiesigem Getreide. Dazu kommen Kümmel aus Brandenburg und weitere Gewürze wie Fenchel und Anis und Zitronen, die für den weichen Geschmack und angenehmen Duft sorgen, allerdings aus Italien stammen. „Keine unserer Spirituosen hat so viele Preise gewonnen, wie der Kaland“, freut sich Neumann, der all die Prämierungen für seine Brände, inzwischen gut 80, an einer Wand im Eingangsbereich präsentiert.

Die Nachfrage der Kunden und der Zufall bei einem Waldspaziergang haben schließlich die Gin-Produktion angekurbelt. Ein „Waldschrat“ hatte den Neumanns bei einem Ausflug in die Nähe Schwerins Nadeln der Küstentanne unter die Nase gerieben. „Ein toller Duft nach Grapefruit“, schwärmt Martin Neumann, der über Stadtförster Jörg Harmuth dann auf Küstentannen in der Rostocker Heide stieß.

Tannennadeln aus der Heide in den Gin

„Nach etlichen Tests und vielen Trinkversuchen war Förster’s Heide Gin geboren“, berichtet Neumann. An einer „geheimen Stelle“ in der Heide bei Hinrichsdorf werden ein paar Ästchen frisch geschnitten, dann die Nadeln abgezupft und auf’s Gramm genau in den Alkohol gegeben. Dazu gibt er reichlich Wacholder, „italienischer Wildwuchs“, den die Brennerei von einem Familienbetrieb in der Toscana bekommt. „Diese Grapefruit-Note der Küstentanne mit Harzigem gepaart schmeckt gut mit Wacholder“, freut sich der Produzent über seinen Gin, der inzwischen auch etliche Preise abgeräumt hat, zuletzt im Januar in London, als bester deutscher London Dry Gin. Inzwischen ist der Förster’s Gin das best verkaufte Produkt der kleinen Brennerei.

Das Geschäft läuft. Auf Messen und Märkten, übers Internet und den eigenen Hofladen werden die Schnäpse aus Klein Kussewitz verkauft. Gastronomen, Hoteliers und Händler in ganz Mecklenburg-Vorpommern und dank „süchtiger Urlauber“ auch weit über die Landesgrenzen hinaus ordern die Produkte.

Im Herbst startet Produktion in Satow

Die Nachfrage ist groß und das zehnköpfige Team steckt weiter voller neuer Ideen. Deshalb wird die Produktion nun auch erweitert. Zusammen mit der Mosterei Satow hat „ Männerhobby“ eine zweite Brennblase a 300 Liter angeschafft. „Aus der Insolvenz der Klützer Brennerei“, so Neumann. Noch fehlt die Abnahme des Zolls. „Aber im Herbst soll die Produktion in Satow starten“, kündigt Neumann an. Mit Obstbränden und Likören unter eigenem Namen, der die Partnerschaft der beiden Betriebe verdeutlicht, aber noch nicht verraten wird.

„Mit Apfel, Birne und Pflaume beginnen wir“, sagt der Unternehmer, der in den geistreichen Getränken Himbeeren aus der Nähe von Wismar verarbeitet, Pflaumen aus Schwaan, Erdbeeren aus Rövershagen, Johannisbeeren aus Teterow und Sanddorn vom Darß.

Destillateur verstärkt das Team

Für die Produktion hat Neumann einen Destillateur angeheuert, der in der nächsten Woche seinen Dienst beginnt. Patrick Hahner kommt aus Kassel, war der Zweitbeste in diesem Ausbildungsjahr. Nur 15 Destillateure werden pro Jahr für die Brennereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgebildet. „Wir haben lange gesucht und freuen uns jetzt total“, sagt Neumann, der mit dem Neuen „den Rückstau in der Produktentwicklung“ aufarbeiten will.

Neue Brennblase für Rum und Whisky

Im November steht auch in Klein Kussewitz eine zweite Brennblase, 600 Liter für die Herstellung von Rum und Whisky. Auch hier hat er die Rohstoffe schon geordert, Zuckerrohr aus Übersee. Beim Getreide für den Whisky ist er hierzulande noch auf der Suche. „Wir sind jetzt Bio-zertifiziert, da sollte es möglichst Bio sein“, sagt Neumann, der auch einen guten Korn gern ins Portfolio nehmen würde. „Und einen Pfeffi mit Mecklenburger Minze.“

Die Produktionshalle im Dorf wird für all die Vorhaben allmählich zu klein. „Wir sparen auf einen Neubau“, erzählt der Hersteller, „das ist unser großer Traum.“ Jeden Donnerstag um 10.30 Uhr und 14 Uhr können sich Interessenten durch die kleine Brennerei führen lassen. Der Hofladen ist täglich zwischen 8 und 16 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Da wird auch ein Probierschnäpschen ausgeschenkt.

Doris Deutsch