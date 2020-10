Broderstorf

„Die Fenster sind undicht, die Elektrik funktioniert nicht richtig und die Heizung war auch schon kaputt“, sagt Ingo Oppermann. Der 49-Jährige wohnt im Schwarzen Weg in Broderstorf. Die Mängelliste in dem Wohnblock ist lang. „Hätte ich gewusst, dass so viel kaputt ist, wäre ich hier nicht eingezogen“, sagt er.

60 Jahre ist der Wohnblock bereits alt. Nun will die Gemeinde Broderstorf neue Wohnungen bauen. „Wir haben jahrzehntelang um eine Lösung gerungen, aber es gab in der Gemeindevertretung bedauerlicherweise nie eine Mehrheit“, sagt Bürgermeisterin Monika Elgeti. Da die Sanierung kostenaufwendiger ist als ein Neubau, hat sich die Gemeinde nun endlich für den Bau von elf neuen Wohnungen entschieden.

Im Frühjahr 2022 soll das neue Wohnhaus fertig sein

So soll der neue Wohnblock in Broderstorf aussehen.

Bis zum Frühjahr 2022 soll das neue viergeschossige Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen fertig sein. Geplant sind Zwei- bis Dreiraumwohnungen mit einer Größe von circa 56 bis 77 Quadratmeter mit Terrasse oder Balkon, heißt es aus dem Architektenbüro aib-Bauplanung. Die Wohnungen im Erdgeschoss werden barrierefrei gestaltet.

Das neue Mietshaus soll außerdem einen Fahrstuhl bekommen. Einen Keller soll es dafür nicht geben. „Wir investieren in das Bauvorhaben etwa zwei Millionen Euro – ohne Fördermittel“, sagt Monika Elgeti. Die neuen Wohnungen werden schlicht und funktional: „Nichts Extravagantes.“

Gemeinde will sozialverträgliche Lösung finden

„Wir freuen uns sehr“, sagt Ingo Opppermann. Er will in den neuen Block einziehen. Er hofft allerdings, dass die Miete dann nicht zu sehr in die Höhe steigt. „Die Gemeinde wird sich bemühen, für die Bestandsmieter eine sozialverträgliche Lösung zu finden“, verspricht die Bürgermeisterin. Über die derzeitigen Mietpreise in dem alten Block möchte sie keine Auskunft geben.

Hier soll der neue Wohnblock mal stehen.

Die Vorbereitungen für den Bau am Schwarzen Weg – neben dem Amt Carbäk – haben bereits begonnen. „Eine Besonderheit ist die schwierige Baugrundsituation. Der Baukörper wird deshalb auf Bohrpfählen gegründet“, erklärt Ramona Haisch, Architektin von der aib-Bauplanung.

Bohrproben für ein Bodengutachten haben ergeben, dass die Zusammensetzung des Bodens nicht tragfähig genug ist, daher hätten sich die Planer für Bohrpfähle entschieden. „So kann auch das Biotop Teich weitestgehend in seiner natürlichen und ökologischen Art erhalten bleiben“, sagt Ramona Haisch.

Ersatzbau für alten Block vorgesehen

Für die Baumaßnahmen mussten fünf Mietparteien umziehen, da sonst die Brandschutzauflagen nicht erfüllt wären. „Einige sind in einen benachbarten Aufgang umgezogen, andere ganz ausgezogen“, sagt Monika Elgeti. Derzeit wohnen insgesamt noch zwölf Mietparteien in dem Block. Alle haben die Möglichkeit, in das neu gebaute Haus einzuziehen. „Aber einige von den älteren Mietern ziehen vielleicht nicht mit um, weil sie in eine Seniorenbetreuung gehen“, sagt Ingo Oppermann. Er sei allerdings froh, dass es für die Alten im neuen Gebäude einen Fahrstuhl gibt.

Der alte Block soll nach Fertigstellung der neuen Wohnungen zurückgebaut werden. „Vorgesehen ist, dass es dort einen Ersatzbau geben wird“, sagt Monika Elgeti. Konkrete Pläne gebe es zwar noch nicht, aber eine Bebauung ähnlich des jetzigen Vorhabens ist sehr wahrscheinlich, sagt sie.

Von Stefanie Adomeit