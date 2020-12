Broderstorf: Endlich haben wir wieder unseren Hort-Spielplatz

Broderstorf

Bewegungsfreudige Kinder. Die Grundschule an der Carbäk in Broderstorf bei Rostock und der Hort „Storchennest“ sei voll mit solchen Mädchen und Jungen, sagt Cornelia Mai, Marketing-Leiterin der Rostocker VR-Bank (Volks- und Raiffeisen Bank). Deshalb und weil Lehrer und Erzieher so ein beeindruckendes Engagement an den Tag legen, hat die VR-Bank den altersschwach und marode gewordenen Spielplatz der Schule saniert. Nun können zum Beispiel Eveline, Hedi, Maije und Jonas aus der 2. Klasse wieder klettern, rutschen, schaukeln oder hangeln. Sie und der Kinderrat des Hortes hatten sich dafür eingesetzt.

VR-Bank erneuerte bislang 300 Spielplätze

Möglich wurde die Runderneuerung durch die VR-Bank-Aktion „Spielen? Aber sicher!“ Seit zwölf Jahren hat die Bank in MV über dieses Projekt mehr als 300 Spielplätze für knapp 700 000 Euro in Schuss gebracht. 39 Spielplätze wurden im laufenden Jahr instand gesetzt – 170 Bewerbungen gab es für 2020, Anfragen etwa von Schulen, Gemeinden, Städten, Kitas oder Trägern von Einrichtungen. „Wir wissen, dass vor Ort das Geld oft nicht da ist, um Spielplätze wieder auf Vordermann zu bringen“, sagt Cornelia Mai. Genauso wüssten die Bank-Mitarbeiter, wie wichtig es ist, dass Kinder nicht nur vorm Fernseher oder dem PC-Bildschirm hocken, sondern (sicher) spielen können. So wie nun wieder in Broderstorf.

