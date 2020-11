Broderstorf

Der Sonderpostenmarkt Thomas Philipps in Broderstorf schließt zum Ende des Jahres – nach knapp 15 Jahren – seine Türen. Der Grund: Der bestehende Mietvertrag wird nicht verlängert.

„Jetzt hatten wir gerade Corona überstanden und dann kam diese Nachricht“, sagt Vizeleiter Maik Wisnewski. Seit August weiß er, dass es hier im Hanse-Outlets-Center für die elf Mitarbeiter nicht weitergehen wird. Der rund 3500 Quadratmeter große Markt muss bis zum Ende des Jahres besenrein übergeben werden.

Neuer Standort im Osten von Rostock gesucht

Nun heißt es, einen neuen Standort finden. „Es darf nicht zu weit weg und es soll im Osten von Rostock sein“, sagt Maik Wisnewski. Denn in Lütten Klein und in Sarmstorf bei Güstrow gebe es auch einen Markt. Mit einem ehemaligen Einkaufscenter ist die Zentrale von Thomas Philipps gerade im Gespräch. Ansonsten ist es in der Gemeinde Broderstorf eher schwierig. „Wir haben versucht, Alternativen zu finden, aber es ist leider nichts möglich. Wir haben keine Einzelhandelsflächen vorrätig“, sagt Bürgermeisterin Monika Elgeti.

„Wir konzentrieren uns jetzt auf den Ausverkauf, damit wir dann im Dezember alles ordentlich übergeben können“, sagt der stellvertretende Marktleiter. Die Mitarbeiter seien zwischen 30 und 44 Jahre alt. Er hofft, dass keiner von ihnen arbeitslos wird. „Beim Amt musste man sich ja schon melden“, sagt der 43-Jährige.

Chef will Lösung für Mitarbeiter finden

Es wird versucht, für alle Mitarbeiter eine Lösung zu finden, um sie nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken. „Unser Chef hat schon mit Unternehmen gesprochen, um die Angestellten weiterzuvermitteln, aber die meisten wollen noch das Frühjahr abwarten, bevor sie wieder einstellen“, sagt er.

Maik Wisnewski bedauert natürlich die Kündigung des Mietverhältnisses, sieht aber optimistisch in die Zukunft: „Es ist zwar schade, aber wir sind guter Hoffnung. Irgendwas wird sich schon ergeben.“ Gerade erst vor einem Jahr hatte der neue Marktleiter Karsten Brandt den Markt im Franchise-Konzept übernommen. Der sollte eigentlich auch umgebaut und auf eine Fläche von etwa 2000 Quadratmeter verkleinert werden. Die jetzige sei viel zu groß und nicht mehr üblich, aber dazu wird es für Philipps jetzt nicht mehr kommen.

„ Philipps passt nicht zum Center-Konzept“

Die Chefs können verstehen, dass sein Sonderpostenmarkt mit dem niedrigen bis mittleren Preissegment nicht in das jetzige Konzept des Centers passt: „Bei uns kommt es nicht auf die Optik, sondern auf den Preis an.“ In dem Geschäft werden von Lebensmitteln über Haushaltswaren bis hin zu Autopflegeprodukten und Gartenzubehör alles verkauft. „Wir kommen meist wegen Bilderrahmen und Bastelsachen für die Kinder hier her. Schade, dass der Laden verschwindet“, sagt Kunde Marcel Thiliecke (36) aus Rostock.

„Wir haben viele treue Kunden, meist ab dem mittleren und gehobenen Alter“, sagt Karsten Brandt. Besonders viel werde für den Garten und den Balkon gekauft. In diesem Jahr – aufgrund des Lockdowns – noch mehr als üblich. „Wir haben sechs Mal so viele Gartenpools wie sonst verkauft“, sagt Karsten Brandt. Aber auch Gartenhäuser, Strandkörbe und Hollywoodschaukeln waren in diesem Jahr der Renner. „Keiner konnte in den Urlaub fahren und alle wollen es sich zu Hause oder im Garten schön machen“, sagt er.

Outdoor-Ausstatter soll einziehen

Gerhard Strübing (79) aus Bentwisch ist Stammkunde bei Thomas Philipps. „Ich komme regelmäßig her, um Dinge für Haus und Garten zu besorgen. Es ist schade, dass der Laden schließt, denn er hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich hoffe, er findet eine neue Bleibe, damit er bald irgendwo wieder eröffnen kann.“

Das Hanse Outlets in Broderstorf wird von der Bavaria Grundbesitz GmbH in Bayern verwaltet. Geschäftsführer ist der Kieler Kristofer Jürgensen: „Im Februar soll auf der Fläche des jetzigen Sonderpostenmarktes der Outdoor-Ausstatter Globetrotter öffnen. Das ist ein tolles Angebot für die Rostocker.“

Auch der türkische Imbiss wird in dieser Woche geschlossen. „Wir haben uns einvernehmlich getrennt, weil auch hier der Mietvertrag ausgelaufen ist“, sagt Kristofer Jürgensen. Aber er verspricht: „Im März wird hier ein spannendes neues Gastro-Konzept eröffnen.“

