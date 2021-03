Broderstorf

Stein auf Stein heißt es derzeit in Broderstorf am Schwarzen Weg. Denn der 60 Jahre alte Wohnblock wird durch einen Neubau ersetzt. Elf neue Wohnungen sollen hier auf vier Etagen bis zum Mai 2022 entstehen. Geplant sind Zwei- bis Dreiraumwohnungen mit einer Größe von circa 56 bis 77 Quadratmeter mit Terrasse oder Balkon. „Wir investieren in das Bauvorhaben etwa zwei Millionen Euro – ohne Fördermittel“, sagt Bürgermeisterin Monika Elgeti.

Der alte Block soll nach Fertigstellung der neuen Wohnungen zurückgebaut werden. „Vorgesehen ist, dass es dort einen Ersatzbau geben wird“, sagt sie. Konkrete Pläne gebe es zwar noch nicht, aber eine Bebauung ähnlich des jetzigen Vorhabens ist sehr wahrscheinlich, so das Gemeindeoberhaupt.

Neuer Spielplatz mit Fitnessstrecke

Der Spielplatz „Am Karpfenteich“ in Pastow bekommt neue Spielgeräte. Außerdem soll hier eine Fitnessstrecke mit verschiedenen Sportgeräten entstehen. „Die alten Spielgeräte waren verschlissen und mussten deshalb abgebaut werden. Damals wurde noch viel mit Holz gearbeitet, heute werden Spielgeräte ausgesucht, die langlebiger sind“, sagt Monika Elgeti.

Der Spielplatz am Karpfenteich in Pastow soll neu gestaltet werden. Bürgermeisterin Monika Elgeti (l.) und Beatrice Gertenbach vom Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt stehen am derzeit letzten verbliebenen Spielgerät. Quelle: OVE ARSCHOLL

Zwei neue Spielgeräte, eine Schaukel und eine Spielkombination sollen hier nun zukünftig stehen. Für die Fitnessstrecke sind mehrere Geräte angedacht, zum Beispiel ein Fahrradtrainer, ein Hangelbogen sowie ein Bein- und Bauchtrainer. In den neuen Spielplatz investiert die Gemeinde 30 000 Euro und in die Anschaffung der Sportgeräte 15 000 Euro. „Die Planung ist in liebevoller Kleinarbeit entstanden“, freut sich die Bürgermeisterin auf das Ergebnis.

Neue Straßenbeleuchtung für Neu-Steinfeld

Weil die jetzigen Masten der Straßenbeleuchtung deutliche Risse zeigen, wird diese in Neu-Steinfeld erneuert und im gleichen Zug auf die Seite des Gehweges verlegt. Gleichzeitig werden die Stromoberleitungen zurückgebaut und in die Erde verlegt. „Die Erneuerung des Stromnetzes und der Neubau der Straßenbeleuchtung werden zusammen ausgeführt. Im März soll damit begonnen werden“, sagt Monika Elgeti. Alle Haushalte erhalten neue Stromzuleitungen – einige auch neue Hausanschlüsse. Für die Arbeiten ist die e.dis Netz GmbH zuständig.

Sanierung Mecklenburger Straße und Wiesengrund

Beide Straßen wurden Anfang der 1990er Jahre gebaut und sind verschlissen. Von der Shell-Tankstelle bis zum Hotel – Mecklenburger Straße bis Am Handelshof 5 – soll hier die 400 Meter lange Straßendecke saniert werden. Die Baukosten werden auf rund 400 000 Euro geschätzt.

Monika Elgeti, Bürgermeisterin Broderstorf Quelle: OVE ARSCHOLL

Am Wiesengrund in Pastow ist eine grundhafte Sanierung der Straße geplant. Zahlreiche Spurrinnen verhindern hier bei Regen den Ablauf des Niederschlags, so dass hier ein etwa 240 Meter langer Abschnitt erneuert werden muss. Die Baukosten schätzt die Gemeinde auf bis zu 250 000 Euro. Die Planungsleistungen für beide Vorhaben sollen in diesem Jahr vergeben werden.

Zuschauertribüne in Pastow fast fertig

„Die Bauarbeiten der neuen Tribüne sind abgeschlossen. Jetzt fehlen nur noch die maßgenauen Handläufe“, freut sich Monika Elgeti. 300 Menschen sollen hier Platz haben, um die Fußballspiele des SV Pastow verfolgen zu können. Fast zehn Jahre war dieses Bauvorhaben im Gespräch. Um die 200 000 Euro kostet der überdachte Neubau für die Zuschauer. Etwa 85 000 Euro kommen aus Fördermitteln. Im Oktober hatten die Arbeiten für die Tribüne begonnen.

Die neue Tribüne auf der Sportanlage des SV Pastow. Quelle: OVE ARSCHOLL

Insgesamt hat der Verein SV Pastow um die 560 Mitglieder. Allein 340 Menschen spielen Fußball. „Wir haben dreizehn Mannschaften“, sagt Gerald Worzfeld, Leiter der Abteilung Fußball. Eine Frauenmannschaft gebe es bereits, eine Mädchenmannschaft soll aufgebaut werden.

Von Stefanie Adomeit