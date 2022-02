So etwas sieht man in MV nicht oft: ein riesiges Grundstück mit einer vierstöckigen Villa darauf, samt eigenem Indoor-Schwimmbad und Konferenzraum. Was will man mehr? Ein bekannter Unternehmer aus der Region will sich jetzt genau von diesem Traumhaus trennen – in Broderstorf bei Rostock. Den Grund dafür hat er der OZ verraten.