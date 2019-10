Brückenabriss in Rostock: Bahn plant mit Ausfall von S- und Regionalbahnen

Rostock

Jahrelange Arbeiten an der Hamburger Straße und der Vorpommernbrücke, Verzögerungen an der Parkstraße und Stauprobleme rund um den Dierkower Damm. Rostock ist Bauten und Behinderungen gewohnt. Doch ab 2021 könnte es erst richtig heftig werden: Die Deutsche Bahn AG reißt die Brückehier stand „Brücken“ im Plural. Es gibt dort aber keine andere Eisenbahnbrücke. über den Südring ab und baut sie neu. Mehr als drei Jahre soll das dauern – und es wird nicht nur die Autofahrer treffen: Auf OZ-Anfrage bestätigt die Bahn nun, dass es auch auf der Schiene über Wochen oder Monate Verbindungen ausfallen könnten.

Regional- und S-Bahn betroffen

Sowohl die S-Bahn nach Warnemünde als auch die Regionalbahn nach Bad Doberan und Wismar wird zeitweilig zum Stillstand kommen, räumt Bahnsprecher Gisbert Gahler ein. Er reagiert damit auch auf Kritik des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Landessprecher Marcel Drews hatte bereits vergangene Woche gewarnt, dass Rostock der „Verkehrskollaps“ drohe. Gahler sagt nun: „Wie zu erwarten wird ein derart komplexes Bauvorhaben nicht ohne Einschränkungen zu realisieren sein. Es zeichnet sich ab, dass es mehrmals zu Schienenersatzverkehr – sowohl in Richtung Wismar als auch in Richtung Warnemünde – kommen wird. Diese Einschränkungen wurden auf ein Mindestmaß reduziert, sind jedoch nicht zu vermeiden.“ Denn während die neuen Brückenteile eingebaut werden, kann dort kein Zug rollen. Und: „Grundsätzlich können alle Bahnlinien betroffen sein, die den Hauptbahnhof in Richtung Norden verlassen.“

32 Millionen Euro Baukosten

Der Neubau der Brücke über den Südring wird zudem eines der teuersten Bauvorhaben der Bahn in den vergangenen Jahren in der Hansestadt: Das Unternehmen rechnet damit, dass Abriss und Wiederaufbau rund 32 Millionen Euro kosten werden. Dass die Arbeiten notwendig sind, daran lässt Konzernsprecher Gahler keinen Zweifel: Das Bauwerk sei marode. Aufgrund der derzeitigen Schädigungen rechnet die Bahn damit, dass die Schäden in den kommenden Jahren immer stärker voranschreiten werden – unter anderem durch Frost.

Und: Die Bahn plant den Einbau von Weichen im Bereich der Brücke und den Umbau der Gleise. Diese werde die Brücke zusätzlich belasten – und erhöhe „das Risiko einer Nutzungseinschränkung“. Schon jetzt seien „Spannungsrisse“ im Spannbeton sichtbar, der Spannstahl sei stellenweise bereits verrostet. Wenn die Bahn nicht zeitnah reagiere, „würde es dauerhaft zu Einschränkungen und Auswirkungen auf die Pünktlichkeit kommen“, sagt Gahler.

Rostocker reagieren mit Zynismus

In den sozialen Netzwerken reagieren im Internet viele Rostocker zynisch auf die geplante Großbaustelle und die drohenden Behinderungen im Verkehr. Auf der OZ-Seite bei Facebook fürchtet beispielsweise Phil Gebhardtschon jetzt, dass die Bauarbeiten länger als die geplanten drei Jahre dauern werden: „Wenn die Arbeiten an der Parkstraße schon so lange dauern, dann kann man hier auch noch locker ein Jahr draufpacken.“ Holger Pinkrät der Bahn, sich Hilfe aus der Volksrepublik zu holen: „Fragt doch mal in China nach. Dann ist die neue Brücke in vier Wochen wieder aufgebaut. Es ist für mich unerklärlich, was an einer so kleinen Brücke mit Schienen drei Jahre dauern soll.“ Und Lucas Schumacher beklagt sich: „Überall nur Baustellen. Die sollen erstmal eine fertig machen, bevor sie die ganze Stadt dicht machen.“

Christian Seifertwarnt hingegen davor, dass eine vorzeitige Sperrung fatale Folgen haben könne: „Wir sollten hoffen, das die Brücke bis 2021 durchhält und die regelmäßigen Prüfungen einen weiteren Betrieb zulassen. Eine unplanmäßige Sperrung kann bei den Mängeln ganz schnell gehen, sagen Fachleute. Lasst uns hoffen, dass es gelingt, die koordiniert zu erneuern.“ Stefan Posselt, SPD-Mitglied im Ortsbeirat Südstadt, schreibt: „Natürlich wird es etwas ärgerlich während der Sanierung. Aber das muss getan werden.“ Denn die Sanierung der Bahnanlagen sei die Voraussetzung, um endlich mit einem anderen Projekt starten zu können: Die Ostseesparkasse (Ospa) will südlich des Bahnhofs das neue City-Hochhaus mit Hotel und Bankzentrale sowie eine neue Sportarena für Rostocks Profivereine bauen.

Von Andreas Meyer