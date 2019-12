Brücken-TÜV in Rostock: Welche noch top sind – und welche abgerissen werden

Rostock

Es sind Rostocks größte Sorgenbrücken – und sie sollen nun abgerissen werden: Die Rennbahnbrücke und die Brücke im Verlauf des Schmarler Damms sind in einem derart schlechten Zustand, dass sie komplett neu gebaut werden müssen. „Entsprechende Vorlagen zur Freigabe der Planungsmittel befinden sich auf dem Weg zur Bürgerschaft“, sagt Heiko Tiburtius, Leiter des städtischen Amtes für Verkehrsanlagen.

Mit Abriss und Neubau könne jedoch frühestens 2023 begonnen werden: „Die Planung und die Klärung der umwelttechnischen Belange sowie der kreuzungsrechtlichen Belange mit der Deutschen Bahn werden mindestens zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen, bevor gebaut werden kann“, sagt Tiburtius.

Lange Bauzeiten erwartet

Vor der Brücke auf dem Schmarler Damm warnen Verkehrsschilder vor Straßenschäden. Das Bauwerk ist in einem sehr schlechten Zustand. Quelle: Ove Arscholl

Autofahrer werden sich in der Bauphase auf langwierige Einschränkungen einstellen müssen: Abriss und Neubau der Rennbahnbrücke werden laut Stadt wohl rund anderthalb Jahre dauern. Geschätzte Gesamtkosten: rund sechs Millionen Euro.

Noch umfangreicher sollen die Arbeiten auf dem Schmarler Damm sein: Hier rechnet das Rathaus mit zweieinhalb Jahren Bauzeit und Kosten in Höhe von rund neun Millionen Euro. „Diese Angaben fußen auf Erfahrungswerten mit ähnlichen Bauwerken“, sagt Tiburtius. Belastbare Aussagen zu Dauer und Kosten seien erst nach Abschluss der Planungen möglich.

Mit dem geplanten Abriss der Bahnbrücke über den Südring hat die Stadt hingegen nichts zu tun: Die Überwachungspflicht liegt hier bei der Deutschen Bahn.

Das Rostocker Amt für Verkehrsanlagen trägt die Verantwortung für insgesamt 193 Ingenieurbauwerke, darunter Fußgänger-, Radweg- und Straßenbrücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Stützwände und Verkehrszeichenbrücken. Alle drei Jahre werden die Bauwerke einfach geprüft. Alle sechs Jahre gibt es eine Hauptprüfung. Bei den Kontrollen werden Noten von 1,0 (sehr gut) bis 4,0 (sehr schlecht) vergeben. „80 bis 85 Prozent der Brücken befinden sich inzwischen in einem sehr guten bis guten Zustand“, sagt Tiburtius.

Zwei Brücken in Rostock mit Bestnote

Die Bestnote 1,0 haben zuletzt zwei Bauwerke erhalten: Die Klostergrabenbrücke in Schmarl und die Stromgrabenbrücke im Verlauf des Passagierkais in Warnemünde. Die schlechteste Note 4,0 erhielt die Holzbrücke am Nordende des Ludweigbeckens zur Holzhalbinsel. Die Überführung ist daher bereits abgerissen worden. „Die Planungen für einen Ersatzneubau laufen“, sagt Tiburtius.

Geklärt ist auch die Zukunft der maroden Lärmschutzwand zwischen Weizenweg und Am Hechtgrabenan in Gehlsdorf: Die Lärmschutzelemente aus Aluminium sollen im kommenden Jahr erneuert werden. Ein Bauantrag liege dazu bereits vor.

Laut Tiburtius hat das Rathaus in den vergangenen 30 Jahren schrittweise in seine Brücken investiert und die Infrastruktur zukunftsfähig aufgestellt. Auch ist die Zahl der zuständigen Mitarbeiter im Rathaus von drei auf vier erhöht worden. Um das aktuelle Niveau der Bauwerke zu halten, müssten jedoch pro Jahr rund fünf bis sieben Millionen Euro investiert werden. Zumal rund 30 Bauwerke in Rostock ihre planmäßige Lebensdauer von 60 Jahren fast erreicht oder überschritten haben.

Nach jetzigem Stand investiert das Rathaus im kommenden Jahr mehr als 1,4 Millionen Euro in seine Brücken. Das größte Vorhaben ist dabei die Erneuerung der Lärmschutzwand in Gehlsdorf.

