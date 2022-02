Brüder beleben Kulturszene mit Konzert-Initiative

Stadtmitte

Die Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben, wenn Hamlet (23) am Klavier und Adam Ambarzumjan (24) an der Klarinette musizieren. Seit 20 Jahren machen die Brüder schon zusammen Musik. Sie sind in Wolgast geboren, ihre Eltern kommen aus Armenien. Weil das kulturelle Leben in der Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen kam, initiierten die Geschwister die „Neustart Konzerte“ – eine Konzerttour vom Allgäu bis an die Ostseeküste, an insgesamt 14 Standorten in Deutschland. Samstagabend machten sie Halt in Rostock und verzauberten etwa 100 Gäste im Barocksaal mit Stücken von Bach, Chopin und Beethoven. „Wir möchten, dass Konzerte und Kultur wieder möglich sind und zurück in die Städte kommen“, sagt das talentierte Duo.

Eintritt frei

Mit einem eigenen Hygienekonzept warben die Musiker für ihre Konzertreihe, die das eingeschlafene Kulturleben in der Corona-Pandemie wachküssen soll. Der Eintritt ist kostenfrei, „damit viele Personen die Möglichkeit haben, wieder Konzerte zu erleben“, berichtet Adam Ambarzumja. Gestartet ist ihre Tour am 29. Januar in Esslingen. Bis zum 3. April ist das Duo noch in Städten wie Ulm, Karlsruhe, Augsburg oder München unterwegs. Auf die Förderung durch das Programm „Neustart Kultur“ der Bundesregierung sind die Brüder besonders stolz. Dennoch reiche das Geld kaum, die Tour zu finanzieren, weshalb um Spenden gebeten werde.

Familie mit Talent

„Mit meinem Bruder Musik zu machen, bedeutet mit besonders viel“, berichtet Hamlet Ambarzumjan vor dem Konzert im Barocksaal. Man kenne sich so gut, vertraue auf den anderen, habe Spaß zusammen. Hamlet und Adam sind mit drei Brüdern aufgewachsen, die verschiedene Talente – vom Tennisprofi bis zum erfolgreichen Maler – entwickelt haben. „Dass wir unsere Talente zu unseren Berufen machen konnten, haben wir unseren Eltern zu verdanken. Sie haben uns immer unterstützt“, sagen die Brüder bescheiden.

Gefühlvolle Virtuosen

Am Samstagabend ist es ihnen gelungen, Kultur, Musik und Freude in die Hansestadt Rostock zu bringen. Die Stadt hat die Initiative durch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen mit dem Erlass der Saalmiete unterstützt. In den Publikumsreihen sitzt Charlotte Rehfeldt mit ihren Freundinnen Siegrid Langer und Elfriede Hansen. Die Damen genießen diesen besonderen Neustart. „Wir sind sehr froh über dieses Angebot. Alle warten darauf, dass es wieder losgeht“, sind sich die Besucherinnen einig. Auch Dirk Böttcher ist glücklich: „Es ist ein schönes Gefühl, wieder unter Leuten zu sein, an einem so schönen Ort und Musik nicht nur zu hören, sondern sie auch anzusehen.“ Ihr gefühlvolles Konzerte dankte das Publikum den Musikern mit Standing Ovations. „Wir würden gern einmal wiederkommen“, verabschiedet sich das Duo.

Von Lea-Marie Kenzler