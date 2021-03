Rostock/Stralsund

Bei Zwillingen sagt man ja gerne, dass sie sich bis aufs Haar gleichen. Das trifft auch auf die Brüder Stefan und Torsten Grundke zu, allerdings nur bei der richtigen Betonung: Sie gleichen sich – bis aufs Haar. Denn während Torsten lange Haare hat, trägt Stefan einen adretten Kurzhaarschnitt.

Das ist kein Zufall: Als Jugendliche wollten sich die beiden voneinander abgrenzen. So ganz hat es nicht funktioniert: Heute sind sie beide Geschäftsführer eines Media Marktes in MV – der eine in Stralsund, der andere in Rostock.

Unzertrennlich von Geburt an

Schon bei ihrer Geburt 1966 in Wilhelmshaven (Niedersachsen) waren die beiden Grundke-Jungs unzertrennlich. „Ich kam zehn Minuten früher als Torsten“, sagt Stefan. Bei Torsten verlief die Geburt ziemlich heikel, er lag quer – es ging um Leben und Tod. „Mir wurde gesagt, ich hätte ihn bei der Geburt an der Hand gehalten“, berichtet Stefan.

In der Kindheit glichen sie sich wie ein Ei dem anderen. „Wir waren uns sehr gleich, Außenstehende konnten uns nicht auseinanderhalten“, erinnert sich Stefan. „Nur drei Menschen konnten uns sofort unterscheiden: unsere Eltern und eine Nachbarstochter.“ Das lag auch daran, dass die Zwillinge fast immer zusammen waren. Bis zum Abitur waren sie immer in der gleichen Klasse, trieben in den gleichen Vereinen Sport und trugen lange sogar die gleiche Kleidung.

Abnabelungsprozess beginnt

Erst mit 10 begann der Abnabelungsprozess. „Wir unternahmen die ersten zaghaften Schritte, uns zu unterscheiden“, sagt Torsten. „Wir wurden immer nur ,die Zwillinge’ genannt, aber wir wollten irgendwann als unterschiedliche Personen angesehen werden.“ Also trugen sie zunächst Pullover in unterschiedlichen Farben.

Mit 14 kam dann der erste echte Unterschied, der bis heute jede Verwechslung ausschließt: „Stefan hat sich die Haare kurz schneiden lassen, aber ich trug sie weiterhin lang.“

Unfreiwillige Trennung

Nach dem Abitur wurden die Brüder dann auch räumlich getrennt, wenn auch unfreiwillig. „Wir wollten beide etwas Künstlerisches studieren. Aber das ließen die Finanzen unserer Eltern nicht zu“, so Torsten, der davon geträumt hatte, Opernsänger zu werden. Also begannen beide eine Lehre. Damals waren Lehrstellen knapp, und so gingen Stefan und Torsten zu verschiedenen Unternehmen.

Stefan begann beim Kaufhauskonzern Karstadt und konnte dank eines Stipendiums doch noch studieren, in Mannheim (Baden-Württemberg). Seine Ausbildung machte er parallel noch zu Ende und pendelte dafür anderthalb Jahre lang durch die ganze alte Bundesrepublik.

Liebe zur Musik ausgelebt

Torsten dagegen machte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in einem Elektronikfachmarkt. „Da ich Musik liebte, war das genau das Richtige für mich. Ich hatte mit HiFi-Anlagen und den damals neu aufkommenden CDs zu tun.“ Nur ein halbes Jahr nach Abschluss der Lehre wurde Torsten schon Geschäftsführer des Marktes. „Ich war damals einer der jüngsten Geschäftsführer in der Branche in ganz Deutschland“, sagt er stolz.

Mitte der 1990er Jahre kamen dann die Elektrogroßmärkte, wie Pro Markt oder Media Markt, auf. Darin sah Torsten ein Zukunftsmodell und wechselte. „Der ausschlaggebende Punkt war, dass Geschäftsführer bei Media Markt auch Gesellschafter sind.“

Vom Bruder eingefädelt

Bruder Stefan machte unterdessen Karriere im Management von Karstadt, wechselte aber 1999 ins Management von Media Markt. Als dann 2002 der Media Markt in Rostock-Brinckmansdorf eröffnet werden sollte, bot sich ihm die Chance, dort Geschäftsführer zu werden. „Mein Bruder hat das so ein bisschen mit eingefädelt“, räumt Stefan ein.

Inzwischen haben beide Grundkes verantwortungsvolle Positionen bei Media Markt: Torsten ist in MV verantwortlich für das Geschäft mit „weißer Ware“, also Haushaltsgroßgeräten. Stefan ist Regionalsprecher für 25 Märkte in Norddeutschland.

Da gibt es natürlich beruflich so einige Berührungspunkte. „Im Geschäftlichen sind wir ganz klar Kollegen und nicht Brüder“, betont Stefan. Und Torsten ergänzt: „Wir haben auch teils sehr unterschiedliche Auffassungen, etwa in der Führung der Mitarbeiter.“

So kommt es sogar manchmal zum Streit. „Wir fetzen uns dienstlich auch mal. Aber wenn wir dann privat zusammenkommen, vermeiden wir es, über Berufliches zu sprechen.“

Vor Glück in den Armen liegen

Im Familiären sind die Rollen bei den Grundkes aufgeteilt: Der kinderlose Torsten kümmert sich um die Eltern, die auch in Stralsund leben. Stefan hat fünf Kinder und ein großes Haus in Rostock. „Das steht für die Familie immer offen.“

Und wenn die Brüder dann zusammenkommen, schwelgen sie gerne in Erinnerungen, etwa an ein gemeinsames Konzert der Band Dire Straits in Bremen. „Damals mochten wir die Platte ,Brothers in Arms’ sehr gerne“, so Stefan. Auf Deutsch heißt das: Waffenbrüder, doch die Brüder interpretierten den Titel kurzerhand um: „Wir lagen uns in den Armen vor Glück.“

Von Axel Büssem