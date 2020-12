Warnemünde

Ein Meeresgott mitsamt Mini-Harem soll demnächst den Warnemünder Kirchplatz bevölkern: Der Rotary-Club gibt den Startschuss für eine Benefizaktion, die bleibende Werte schaffen will: Wenn alles so klappt wie geplant, plätschert 2022 ein Neptun-Brunnen mit lebensgroßen Figuren und Wasserspielen an der Ecke Heinrich-Heine-Straße/Mühlenstraße.

Bis dahin will der Rotary-Club den nötigen Mindestbetrag von 150 000 Euro besorgen. Es soll ein Brunnen für alle sein, und alle sollen ihn bezahlen. Der Verein setzt auf Spenden von Unternehmen, Warnemündern, Gästen und Freunden des Ostseebads.

Brunnenfreunde: Alexander Prechtel, Rotary-Präsident Thomas von Buttlar, Künstler Thomas Jastram und Alexander Gehrke Quelle: Gerald Kleine Wördemann

„Wir wollen ein Zeichen setzen“, erklärt Club-Präsident Thomas von Buttlar, warum er und seine Mitstreiter mitten im Lockdown so ein Kulturprojekt auf den Weg bringen, während Hotelangestellte und Kulturschaffende um ihre Zukunft bangen. Es gab Diskussionen, ob der Zeitpunkt gut gewählt ist, berichtet Rotary-Mitglied Alexander Prechtel. Man wolle „etwas Positives auf den Weg zu bringen“ und zeigen, „dass es weitergeht“.

Erster Anlauf schon vor zwölf Jahren

Bereits 2010 sollte ein Christophorus-Brunnen von Thomas Jastram vor der Kirche entstehen, was sich aber zerschlug. Nun soll es ein Neptun-Brunnen werden, vom gleichen Künstler. In einer Ausschreibung setzte sich Jastrams Entwurf gegen Arbeiten von Wolfgang Friedrich, Reinhard Buch und Henning Spitzer durch. In zwei Runden stimmten die Rotarier in geheimer Wahl über die Entwürfe ab. „Das war der demokratischste Auswahlprozess, den ich jemals bei einer Ausschreibung erlebt habe“, sagt der Warnemünder Galerist und Rotary-Mitglied Alexander Gehrke.

Es wird ein Kunstwerk zum Anfassen und eine „Ode an die Lebensfreude“, verspricht Thomas Jastram. Bisher gibt es erst ein Modell aus dem 3D-Drucker und am Computer erzeugte Bilder. Der echte Brunnen soll aus mehreren Bronzeskulpturen auf einer Fläche von fünf mal fünf Metern bestehen. In einem abgesenkten Teil in der Mitte taucht ein schlangenartiges Seemonster aus zehn Zentimeter tiefem Wasser auf und ermuntert Kinder an heißen Tagen zum Toben und Spielen.

Die Wasserrohre sind schon da 150 000 Euro sind nötig, um den Neptun-Brunnen am Kirchplatz zu bauen. Wenn mehr Geld zusammenkommt, soll das für Bänke und Nebelspender ausgegeben werden. Spendenkonto: DE05 1305 0000 0201 1174 44 bei der Ospa, Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden. Sollte es bis 2022 nicht klappen, kann der Brunnen auch später gebaut werden. Das Grundstück gehört der Hansestadt, die es bereitstellt und für den Unterhalt aufkommt. Wasserrohre wurden bereits 2015 bei der Neugestaltung des Platzes verlegt.

Nur mit Fischernetzen bekleidet

Drei Begleiterinnen des Meeresgotts, auch Neriden oder Nymphen genannt, schauen dabei wasserspeiend zu. Ihre Garderobe besteht lediglich aus grobmaschigen Fischernetzen. Die Hauptfigur fehlt, der Warnemünder Neptunbrunnen wird ein Brunnen ohne Neptun. Nur sein Dreizack liegt auf dem leeren Sockel. „Der ist mal eben ein Bier trinken gegangen“, sagt Jastram verschmitzt.

„Bestimmt im Hotel Neptun“, ergänzt Prechtel. Das könnte zu unangenehmen Fragen an der Lobby-Bar führen: Denn immerhin ist der Meeres-Herrscher nackt unterwegs, sein Fischernetz hat er ebenfalls auf dem Sockel liegen lassen.

Eine Zusage über eine größere Spende gebe es bereits, heißt es. Ziel sei es, in den kommenden Monaten „zwei, drei Ankerspender mit jeweils einem fünfstelligen Betrag“ zu gewinnen, erklärt der gemeinnützige Verein. Die Rotarier beteiligen sich natürlich auch selbst. Möglichst viele Leute sollen mitmachen, man freue sich über jeden Betrag, so Prechtel.

Von Gerald Kleine Wördemann