Brunnen und Mitfahrbank? So verplanen Rostocks Seebäder ihre Budgets

Warnemünde/Markgrafenheide

Auch in diesem Jahr verfügen die Ortsbeiräte von Warnemünde und Markgrafenheide wieder über ein Budget, mit dem sie Projekte unterstützen können, die der Allgemeinheit zugute kommen. Durch einen Übertrag aus dem letzten Jahr stehen in Warnemünde etwa 11 200 Euro und in Markgrafenheide 6000 Euro zur Verfügung – beinahe doppelt so viel wie normalerweise.

„Wir wollen wieder Kultur nach Markgrafenheide holen“, sagt Henry Klützke (Die Linke), Ortsbeiratsvorsitzender des Heideortes. Bereits im letzten Jahr habe man im Rahmen der Aktion Aufatmen Künstler im Heideort und auch in Hohe Düne begrüßen dürfen. Dies sei ein so großer Erfolg gewesen, dass man solche Veranstaltungen auch in diesem Jahr wieder fördern möchte.

Eine Bücherzelle für Markgrafenheide

Etwa 1500 Euro wolle man bereitstellen, um gleich zwei Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte zu verwirklichen. Im letzten Jahr zog das Angebot der Aktion Aufatmen – die Akustik-Cover-Band Trashformers und eine Theaterperformance – durch Hinrichshagen, Markgrafenheide und Hohe Düne.

Eine weitere Idee dreht sich um eine Bücherzelle, in der man bereits gelesene Schmöker der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und sich auch an vorhandener Literatur bedienen kann. „Wir haben bereits bei der Telekom angefragt, ob sie noch alte Telefonzellen für so etwas im Bestand haben“, sagt Klützke. Jedoch seien die bekannten gelben Häuschen bereits vergriffen und für andere Varianten fordert die Telekom etwa 450 Euro. „Aber dann müssten wir den Transport und den Umbau organisieren“, sagt Klützke.

Eine Mitfahrbank für den Heideort?

Darüber hinaus ergeben sich für solch ein Projekt weitere Kosten, etwa eine Haft- und Verkehrssicherungspflicht und Mietzahlungen für die Stellfläche an die Stadt. In Markgrafenheide seien es die Bürger, die sich rege beteiligen und Ideen in den Ortsbeirat einbringen. „So wurde auch der Wunsch nach einer Mitfahrbank geäußert“, sagt Klützke. Das Prinzip: Wenn man einen Bus verpasst hat, könne man sich auf die Bank setzen und hoffen, dass einer der Vorbeifahrenden die Person mitnimmt. Diese Ideen kamen bisher jedoch nicht zur Abstimmung.

Auch in Warnemünde wurde in der vergangenen Ortsbeiratssitzung eine finanzielle Unterstützung zugesichert. Alexander Prechtel als Vertreter des Rotary-Clubs bat für die Planungsleistungen des Neptun-Brunnenbaus auf dem Warnemünder Kirchenplatz um 3000 Euro aus dem Budget. Diesem stimmte das ehrenamtliche Gremium zu.

Außerordentliche Sitzung des Ortsbeirates

Bereits beschlossen war die Finanzierung des Rudergerätes auf dem neuen Bewegungsparcours im Stephan-Jantzen-Park. Da das Gerät mit Einbau jedoch 5800 Euro und damit teurer als die Förderhöchstsumme von 3000 Euro ist, muss der Warnemünder Ortsbeirat dies gesondert beschließen. Am kommenden Dienstag findet eine außerordentliche Sitzung im Warnemünder Technologiepark statt, in der auch die Finanzierung des Rudergerätes noch mal thematisiert werde.

Von Moritz Naumann