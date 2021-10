Brutale Gewalttat in Neubrandenburg: „Oh Gott, so etwas gibt es hier bei uns?“

Neubrandenburg

Nichts deutet einen Tag später auf die schreckliche Tat hin, die hier am Montagnachmittag geschah: Ein Mann aus dem Landkreis Rostock soll in der Neubrandenburger Hufelandstraße versucht haben, die 33-jährige Stephanie E., Mutter eines elf Monate alten Babys, zu ermorden. Das zumindest wirft die Staatsanwaltschaft dem 56-jährgen Polizisten vor. Er soll die junge Frau angezündet haben, nachdem er sie und ihre Mutter angegriffen und verletzt hatte.

Am Dienstagnachmittag herrscht Stille vor dem Neubaublock – da, wo einen Tag zuvor etliche Feuerwehrautos standen, um den Brand in einer Wohnung in der fünften Etage zu löschen. Spuren des Feuers sind an der Fassade nicht zu erkennen. Überhaupt wirkt die Straße am östlichen Rand der Stadt gepflegt: Viele Grünanlagen, um die Ecke liegt eine Grundschule, auf den Parkplätzen stehen Klein- und Mittelklassewagen, an den verglasten Balkonen hängen hier und da Blumenkästen mit Geranien.

Nachbarin beschreibt ein Bild des Grauens

„Ich hatte gerade meinen Kaffee aufgebrüht, da habe ich die vielen Feuerwehren gesehen“, berichtet eine Anwohnerin, die sich vor dem Tatort mit einer Nachbarin unterhält. Sie habe ihre Tasse stehen lassen und sei zum Ort des Geschehens gegangen. „Feuer war nicht zu erkennen“, sagt die Dame.

„Aber dann habe ich die junge Frau gesehen, die Mutter des Kindes. Sie wurde heruntergetragen.“ Die Frau stockt kurz, bevor sie weiterspricht: „Sie hatte ganz schlimme Verbrennungen.“ Sie beschreibt ein Bild des Grauens, das das Ausmaß der Verletzungen erahnen lässt.

Nein, gekannt habe sie weder das 33-jährige Opfer, das in der Wohnung wohnt, noch ihre 69-jährige Mutter. „Ich wohne seit 47 Jahren in der Hufelandstraße. Früher kannte man hier jeden, aber heute wechseln die Nachbarn ständig.“

„Mir wird ganz schlecht“

Eine Spaziergängerin aus einer Nebenstraße kommt entlang. Sie habe noch nichts von der Tat gehört. Als sie erfährt, was geschehen ist, schlägt sie die Hände vors Gesicht: „Oh Gott, so etwas gibt es hier bei uns?“, ruft sie. „Entsetzlich!“

Auch eine Frau aus dem Nachbaraufgang reagiert geschockt, als sie hört, was geschehen ist. „Mir wird ganz schlecht“, sagt sie. „Gestern haben wir die Feuerwehr gesehen. Und das Löschwasser lief hier die Straße runter. Jemand sagte auch etwas von einer möglichen Straftat.“ Sie schüttelt den Kopf. „Wir leben hier seit 1975, aber man weiß eben nicht, was hinter all den verschlossenen Türen geschieht.“

Während der Gespräche auf dem Bürgersteig vorm Haus versucht ein Zusteller, ein Amazon-Paket abzuliefern. Er klingelt zunächst im Aufgang der Tat. Versucht es unter verschiedenen Namen. Vergeblich. Schließlich probiert er es eine Haustür weiter. Auch hier nur Absagen. Das Paket ist für Stephanie E.. Niemand nimmt es an. „Kenne ich nicht“, heißt es immer wieder.

Von Juliane Schultz