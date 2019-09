Rostock

Regungslos mit gesenktem Kopf fügt sich Steven P. seinem Schicksal: Vor dem Rostocker Landgericht ist am Montagnachmittag das Urteil im Prostituierten-Misshandlungs-Prozess gesprochen worden. Der 28 Jahre alte Angeklagte muss wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen acht Jahre ins Gefängnis, dazu wurde die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet und er muss ein hohes Schmerzensgeld an die beiden Frauen zahlen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Steven P. im Oktober des letzten und im Januar dieses Jahres zwei Prostituierte in seiner Wohnung quälte und schwer verletzte. Der Angeklagte weise laut Gericht eine „sexuelle sadistische Störung“ auf. Demnach würde er sexuell erregt, wenn er Frauen erniedrigen und würgen könne.

Schockierende Informationen auf Computer gefunden

Um seine Phantasien ausleben zu können, hatte sich der 28-Jährige die beiden Prostituierten in seine Wohnung bestellt, diese gefesselt, mit einem Messer bedroht und – zumindest in einem Fall – bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Die beiden Damen überlebten die Tortur und hatten Todesangst.

Der Richter erklärte in seiner Urteilsbegründung, wie unter anderem der Computer des Mannes ausgewertet wurde und sich auf diesem schockierende Informationen fanden. „ P. konsumierte im Internet rastlos Videos, auf denen der sexuelle Missbrauch von Frauen durch Strangulation bis hin zum Tod dargestellt wurden“, so der Richter und weiter: „Das erregte ihn.“ Diese Phantasien hätte der 28-Jährige dann auf die beiden Prostituierten bezogen. „Er wollte den Frauen wehtun und gleichzeitig seine Phantasien ausleben, dabei hat er den Tod billigend in Kauf genommen“, fuhr der Richter weiter fort.

Sicherungsverwahrung angeordnet

Steven P. hatte zwar beide Taten eingeräumt, immer wieder aber auch von „Erinnerungslücken“ gesprochen. Dies nahm ihm das Gericht nicht ab. In das Urteil floss zugunsten des Angeklagten ein, dass er vorher nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war, sich geständig und voller Reue zeigte und therapiebereit ist. Gegen ihn sprachen allerdings die hohe kriminelle Energie, dass es sich um geplante Taten mit massiver Gewalt handelte und die den Opfern zugefügten Schäden mit dauerhaften Verletzungen.

In der Gesamtheit wurde der 28-Jährige wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und die Unterbringung die Sicherungsverwahrung angeordnet. Darüber hinaus muss P. einmal 7000 Euro und einmal rund 12.000 Euro an die beiden geschädigten Frauen zahlen. Laut Richter gehe vom 28-Jährigen eine „Gefährlichkeit für die Allgemeinheit“ aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung behält sich vor, in Revision zu gehen.

Von Stefan Tretropp/dpa