Brutaler Raubüberfall in Doberan: Armenier stellt sich nach acht Jahren

Rostock

Nach acht Jahren wird einer der brutalsten Juwelier-Überfälle in Mecklenburg-Vorpommern erneut aufgerollt: Der Armenier Manvel A. (32) muss sich vor dem Landgericht Rostock wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gemeinsam mit zwei bereits verurteilten Mittätern soll der Angeklagte im Januar 2011 das Juweliergeschäft in Bad Doberan ( Landkreis Rostock) überfallen haben. Verschwunden sind Geld, Gold und Perlen im Wert von rund 21 000 Euro.

Die Armenier Rasmik S. und Vahan M. sind deshalb bereits im Dezember 2011 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Sie haben ihre Strafe bereits verbüßt. Manvel A. hingegen flüchtete in sein Heimatland. Erst im Februar 2019 teilte er über seinen Verteidiger mit, dass er sich freiwillig dem Verfahren stellen wolle. Seit Mai 2019 befindet sich A. nun in Waldeck ( Landkreis Rostock) in Untersuchungshaft.

Angeklagter will sich entschuldigen

„Ich bin Mitglied einer kirchlichen Gemeinde geworden und habe verstanden, dass es besser ist, sich zu entschuldigen und sich seiner Schuld zu stellen“, sagte der Angeklagte am Dienstag zum Prozessauftakt. Er wolle sauber sein, gab der Mann in leicht gebrochenem Deutsch an. „Ich will mit meiner sechs Jahre alten Tochter verreisen, ohne Gefahr zu laufen, dass mich irgendwo die Polizei in Handschellen abführt“, so Manvel A. weiter.

Zur Galerie Manvel A. (32) wirkte zu Prozessbeginn lässig, frech und vorlaut. Fragen des Staatsanwaltes bezeichnete er als „Baby-Fragen“. Der Vorsitzende Richter empfand die Aussagen des Angeklagten als „abstrus“.

Laut Anklage stürmten Manvel A. und Vahan M. das Juweliergeschäft in Bad Doberan mit Sturmmasken bekleidet, während Rasmik S. im Fluchtwagen gewartet haben soll. Der Inhaber des Geschäfts, Jens Rauch, erinnert sich: Er war im Werkstattbereich des Ladens, als er von einer Person, etwas kleiner als er selbst, überrascht wurde. „Ich dachte erst, das ist mein Sohn, und versuchte, ihm die Maske herunterzuziehen“, sagt der heute 50-Jährige. Er sei dann geschlagen, mit Füßen auf den Boden gedrückt, gefesselt und sein Mund abgeklebt worden. „Ich hatte Angst, keine Luft zu bekommen“, erinnert sich Rauch.

Schreckpistole an Stirn gehalten?

Manvel A. soll dem Besitzer laut Anklage sogar eine ungeladene Schreckschusspistole an die Stirn gehalten und mehrmals hörbar abgedrückt haben. Der Beschuldigte bestreitet das: Er habe die Pistole „nur“ in Richtung Inhaber gehalten, um diesen zu erschrecken. Rauch sagt, er habe einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand eines Vermummten wahrgenommen und ein Knacken gehört.

Der Besitzer trug damals eine Platzwunde im Gesicht davon. Auch erlitt er einen großen ideellen Verlust, wie er im Zeugenstand schildert: Beim Überfall sei die Uhr seines verstorbenen Vaters gestohlen worden. Den finanziellen Schaden habe seine Versicherung beglichen.

Deal scheitert zu Prozessbeginn

Zu Prozessbeginn ist zunächst ein „Deal“ im Gespräch gewesen: Verteidiger Gerd-M. Achterberg bietet ein umfangreiches Geständnis an, wenn der Angeklagte im Gegenzug eine Freiheitsstrafe von maximal vier Jahren und zwei Monaten erhält. Die Rostocker Staatsanwaltschaft würde sich darauf einlassen. Das Gericht ist aber nicht bereit, unter eine Freiheitsstrafe von mindestens vier Jahren und sechs Monaten zu gehen. Die Gespräche scheitern.

Bei den im Raum stehenden Vorwürfen sieht das Strafgesetzbuch ein Strafmaß von bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe vor. Der Angeklagte gesteht die Tat, lässt aber viele Nachfragen von Gericht und Staatsanwaltschaft unbeantwortet. „Daran kann ich mich nicht erinnern“, sagt er. Als Grund für den Überfall nennt A. Spielschulden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Befangenheitsantrag gegen Richter

Verteidiger Achterberg stellt einen Antrag, den Vorsitzenden Richter Guido Lex wegen Befangenheit abzulehnen. Lex soll unter anderem gemeinsam mit Rauch in der Kirchengemeinde in Bad Doberan musizieren. Auch hätten die beiden bereits zusammen gefeiert, behauptet der Anwalt. Dies habe der Angeklagte im Gefängnis von anderen Häftlingen erfahren. Lex weist die Vorwürfe zurück: „Ich habe Herrn Rauch bis dato nie bewusst wahrgenommen.“ Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.

Über den Autor

Von André Horn