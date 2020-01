Landkreis Rostock - Brut-Erfolg in Gnoien: 25.000 Küken schlüpfen in erster Bio-Brüterei in MV

Es ist die erste Bio-Brüterei in Mecklenburg-Vorpommern: In Gnoien (Landkreis Rostock) die ersten 25.000 Küken geschlüpft. Doch damit soll längst nicht Schluss sein. Bis zum Jahresende sollen Küken in Gnoien zur Welt kommen.