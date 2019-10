Buchautor Lukas Rietzschel: „Ich werde zu einem Ostdeutschen gemacht“

Stadtmitte

Die Podiumsdiskussion zum Thema „Gewaltfrei für Demokratie – Von der Friedlichen Revolution bis heute“ neigt sich gerade dem Ende zu, als Moderatorin Nathalie Nad-Abonji ein paar Fakten nennt: Von 196 Dax-Vorständen kommen aktuell vier aus Ostdeutschland; drei davon sind Frauen. Dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland gehören 15 Mitglieder an – keiner kommt aus den neuen Bundesländern. Und: Weniger als zwei Prozent der bundesweiten Führungspositionen sind mit Ostdeutschen besetzt. Was also ist in den vergangenen 30 Jahren falsch gelaufen?

Auf dem Podium diskutieren Rostocks Ehrenbürgerin Dietlind Glüer, der Görlitzer Buchautor Lukas Rietzschel, der Bremer Politologe Lothar Probst und Susanne Arlt, Journalistin beim Deutschlandfunk Kultur. Knapp 80 Zuhörer sind im Festsaal des Rostocker Rathauses dabei.

Probst moniert: „Es fehlt die Anerkennung dafür, was die Ostdeutschen für die Einheit geleistet und wie sie den Umbruch danach bewältigt haben.“ Es gebe kein gesamtdeutsches Gefühl, keine gemeinsame Identität. Susanne Arlt ist skeptisch: Für ihren Vater, der sich in der Bundesrepublik alles selbst hart erarbeiten musste, gebe es auch keine Anerkennung. Sie spricht sich stattdessen für eine Ost-Quote aus: „Da muss etwas aufgebrochen werden.“

Auseinandersetzung mit Vergangenheit

Steffi Brüning (2. v. l.) vom Verein „Bunt statt Braun“ mit den Teilnehmern der Podiumsdiskussion Buchautor Lukas Rietzschel (l.), Bürgerrechtlerin Dietlind Glüer (Mitte), Politologe Lothar Probst und Journalistin Susanne Arlt. Quelle: Martin Börner

Eine ganz andere Sicht hat Buchautor Lukas Rietzschel. Er ist nach der Wende 1994 in Sachsen geboren. Dass er ein Ostdeutscher ist, habe er jedoch erst bei seinem Studium in Kassel bemerkt. „Ich habe dort den Spitznamen Ronny bekommen, weil das so ein Ostname war, wie Mandy oder Mike.“ In einem Supermarkt habe ihm jemand gesagt: „Es gibt hier gerade viele Bananen. Vielleicht kannst du ja deinen Eltern ein paar schicken.“ Rietzschels Fazit: „Ich werde zu einem Ostdeutschen gemacht.“

Probst bemängelt, dass es im Osten keine Auseinandersetzung zwischen den Generationen gebe. „Die junge Generation hat sich mit der älteren solidarisiert, weil sie sich dazu im Zuge der Bewältigung des Umbruchs verpflichtet gefühlt hat.“ Im Westen habe es hingegen einen lauten Disput zwischen den Generationen im Zuge der 68er-Bewegung gegeben. Rietzschel weist das als nicht vergleichbar zurück: „Die Gesellschaft der DDR ist komplett umgewälzt worden. Ich sehe mich daher nicht in der Lage gegen meine Eltern nachzukarten, sondern eher nachzufragen.“

Fehlende Abstimmung über Grundgesetz

Harald Terpe (Grüne) hält als stellvertretender Bürgerschaftspräsident eine Rede. Links daneben ist der berühmte Schmetterling mit der Aufschrift „Gewaltfrei für Demokratie“ zu sehen. Er ist das Symbol der Friedlichen Revolution in Rostock. Quelle: Martin Börner

Aus Sicht von Bürgerrechtlerin Dietlind Glüer wäre es ein wichtiges Zeichen gewesen, wenn das Grundgesetz damals als gemeinsame Verfassung zur Abstimmung gestellt worden wäre. Schließlich habe die Bevölkerung im Osten die Einheit damals gewollt. „Auch wenn sie nicht wusste, was sie dann bekommt“, sagt Glüer. Dennoch gebe es heute auch positive Entwicklungen: „Ich finde gut, dass die junge Generation reisen kann, dass sie lesen und studieren kann, was sie möchte“, sagt die 82-Jährige. Auch bewegen West und Ost heute die gleichen Themen und Probleme. „Wir liegen dicht beieinander.“

Susanne Arlt hebt als positiv hervor: „Wir leben in einer Demokratie.“ Und das sei die schlechteste beste Form, die ein Rechtsstaat haben könne, so die Journalistin. Was sie jedoch bis heute beschäftigt: „Dass die Täter so wenig selbstkritisch sind mit dem, was sie damals getan haben.“ Die Täter würden sich eher als Opfer sehen, heißt es aus dem Publikum.

Bis heute kein Sühne-Prozess

Der stellvertretende Bürgerschaftspräsident und Zeitzeuge Harald Terpe (Grüne) bestätigt, dass es bis heute keinen Sühne-Prozess gegeben habe. Dabei sollten die Stasi-Akten gerade deshalb erhalten und offen bleiben. Auch sollte es die Möglichkeit für eine Opfer-Täter-Aussöhnung geben. Der damaligen

Bewegung sei klar gewesen: „Die Leute, die bei der Stasi waren, müssen irgendwann eine neue Chance haben“, sagt Terpe. Dazu sei es nicht gekommen. Eine Zuhörerin ergreift hier jedoch das Wort: Sie sei damals selbst Opfer gewesen und bezweifle, dass sie eine Entschuldigung oder Erklärung der Täter ernst nehmen könnte.

