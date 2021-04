Buddhistischer Tempel in Rostock-Lichtenhagen nimmt langsam Form an

Rostock

Der Rohbau steht: Zumindest von außen ist mittlerweile gut zu erkennen, was künftig auf der ehemaligen Hundewiese an der Wolgaster Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen entstehen soll. Inmitten von Plattenbauten – unweit der Stelle, an der 1992 rassistisch motivierte Angriffe auf Asylanten stattgefunden haben und der Hansestadt traurige Berühmtheit bescherten – errichtet die Buddhistische Vietnamesische Gemeinde aus Berlin ein Meditationszentrum. Ein Projekt, auf das viele Buddhisten in Rostock seit mehreren Jahren hinfiebern.

Ein Ort für alle Nationalitäten

Als Vorbild für den Bau im Rostocker Nordwesten dient die Linh-Thuu-Pagode in Berlin. Ähnlich wie dort soll auch hier gebetet und meditiert werden. Zusätzlich finden in einem angeschlossenen Wohngebäude mehrere buddhistische Nonnen Raum zum Essen und Schlafen. „Die Pagode spielt eine wichtige Rolle im Leben der Buddhisten“, betonte Äbtissin Thich Nu Dieu Phuoc bereits zur feierlichen Grundsteinlegung auf dem Grundstück. Ein altes vietnamesisches Sprichwort etwa laute: „Das Dach der Pagode beschützt die Seele der Nation.“

Dabei sei das neue Gotteshaus nicht nur für Gläubige bestimmt. „Rostock ist eine weltoffene multikulturelle Stadt“, so die Äbtissin weiter. Der Tempel solle ein Ort des Austauschs und der Begegnung werden und offen für alle Nationalitäten und Religionen sein. „Im Buddhismus ist jeder willkommen – auch wenn er nicht denselben Glauben teilt“, betont ein weiteres Mitglied der Gemeinde. So sollen in den Räumlichkeiten unter anderem neben der Etablierung einer Jugendgruppe verschiedene Meditationskurse abgehalten werden.

Wegen Corona: Baustelle für Monate stillgelegt

Eigentlich sollte der Bau bereits Ende vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind aber auch hier die Arbeiten ins Stocken geraten. Fast vier Monate lang war es still auf der Baustelle. Materialien konnten nicht geliefert werden und Arbeiter haben gefehlt. Mittlerweile laufen die Arbeiten im Inneren des Gebäudes aber wieder auf Hochtouren – und auch im Außenbereich tut sich etwas.

„Wir sind froh, dass es nun weitergehen kann“, heißt es aus Kreisen der Gemeinde. Wann der Tempel endgültig fertiggestellt sein wird und die ersten Besucher empfangen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss – ebenso, ob es zu weiteren Verzögerungen kommen wird. „Die Hoffnung ist groß, dass die Fertigstellung noch in diesem Jahr erfolgen kann. Wir wollen uns aber kein zeitliches Limit setzen.“

Kulturelle Vielfalt stärken

Dass in Lichtenhagen solch ein Zentrum gebaut wird, findet nicht nur bei den Buddhisten in und um Rostock Anklang. Es sei für die gesamte Hansestadt ein tolles Zeichen, findet Ortsbeiratschef Ralf Mucha (SPD). „Wir als Gremium haben das Vorhaben vom Kauf des Grundstücks über die Planung bis hin zur Grundsteinlegung begleitet und freuen uns, wenn wir bald das fertige Ergebnis begutachten können“, sagt er. Wenngleich aufgrund der aktuellen Situation kein Richtfest gefeiert werden konnte, ließ es sich der Vorsitzende nicht nehmen, selbst hin und wieder bei der Baustelle vorbeizuschauen und die Fortschritte zu begutachten. „Es lässt sich jetzt schon erahnen, wie toll es später aussehen wird.“

Ein besonderes Highlight: die Parkanlage um den Tempel herum. Diese soll zukünftig nicht nur den Mitgliedern der Buddhistischen Vietnamesischen Gemeinde zur Verfügung stehen, sondern auch den Anwohnern Freude bereiten. „Es ist ein großes positives Feedback seitens der Bürger zu dem Projekt erfolgt. Es trägt zur kulturellen Vielfalt des Stadtteils und der gesamten Hansestadt bei“, ist sich Mucha sicher.

Von Susanne Gidzinski