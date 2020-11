Bücher für Kinder: Rostocker Stiftung ruft zu Spenden auf

Rostock

„Baum der Wünsche“ von Katherine Applegate, „Der Sog der Schwerkraft“ von Gae Polisner, „Mein Sommer auf dem Mond“ von Adriana Popescu: Motiviert füllt Manfred Keiper sechs große Kisten mit Kinder- und Jugendbüchern. Nur langsam leert sich das große Bücherregal. „Ich bin froh, dass diese Werke gezielt Kindern zugutekommen, die nicht so privilegiert sind. Es ist schön, dass es solche Initiativen gibt und ich beteilige mich gern“, sagt der Inhaber der „anderen Buchhandlung“ am Doberaner Platz.

Die Hanseatische Bürgerstiftung Rostock möchte in diesem Jahr Kinder und Eltern motivieren, ihre ausgelesenen und gut erhaltenen Bücher auszusortieren und zu spenden. „Es geht zum einen darum, Platz zu schaffen in den Bücherregalen für neue Werke, und darum, Kindern Bücher zu schenken, die bisher nur wenige oder gar keine Bücher besitzen“, erklärt Alexander Winter, Vorstandsvorsitzender der Hanseatischen Bürgerstiftung. „Meine Tochter Emma ist eine der Ersten, die bei dieser Spendenaktion mitmachen möchte, denn sie braucht dringend Platz im Regal.“

Übergabe kontaktlos

Winter, der zudem Geschäftsführer der arcona-Hotelgruppe ist, stellt für die coronakonforme kontaktlose Abgabe der Bücherspenden den Firmensitz seines Unternehmens zur Verfügung. Die Bücher können im Haupteingangsportal abgestellt werden. „Unsere Freiwilligen der Bürgerstiftung werden die Spenden dann durchsehen und für die Übergabe fertigmachen“, sagt der Rostocker. „Ich hoffe, dass die Werke vorher sauber durchsortiert wurden und wir nur gut erhaltene Bücher bekommen. Wir wollen keine kaputten Bücher oder alte Malbücher wegwerfen müssen.“

Auch Keiper hofft auf gute und interessante Ware. „Schön wäre es, wenn Literatur abgegeben wird, die der Spender selbst gern gelesen hat und die es wert ist, ein zweites Mal gelesen zu werden“, sagt er.

„Gut investierte Zeit“

Grundsätzlich sollte jedes Kind die Möglichkeit haben, zu lesen. „Man muss ihnen die Zeit geben. Es ist gut investierte Zeit“, sagt der Buchhändler. „Lesen ist eine Grundkompetenz in dieser Gesellschaft und wir müssen allen ermöglichen, daran teilhaben zu können.“ Auch Eltern sollen motiviert werden, mit ihrem Nachwuchs zu lesen. „Kinder sind neugierig. Es ist wichtig, ihnen die richtigen Möglichkeiten zu geben, diese Neugier zu befriedigen. Je früher, desto besser. Ich finde, es kann gar nicht genug Leseförderaktionen geben.“

Neben der Spendenaktion engagiert die Stiftung sich daher schon seit vielen Jahren als Träger und Organisator des Projektes „Lesepaten“, bei dem inzwischen mehr als 100 Ehrenamtliche in ihrer Freizeit Grundschüler beim Lesenlernen unterstützen. „Auch dieses Projekt hat derzeit coronabedingt Probleme bei der Durchführung“, sagt Winter.

Daueraktion geplant

Der Vorstandsvorsitzende der Hanseatischen Bürgerstiftung hofft, aus der Aktion ein Dauerprojekt zu machen. „Wir starten jetzt einfach mal und werden sehen, wie viel zusammenkommt“, sagt er. „Über die Träger der Schulen sollen die Bücher den Weg zu den sozial schwachen Familien finden.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Hanseatische Bürgerstiftung Rostock Kinderbücher gekauft und Kindern einer Kita in Toitenwinkel geschenkt. Die Verteilung fand unter der Schirmherrschaft von Sozialsenator Steffen Bockhahn statt. „Lesen ist und bleibt eine wichtige Kulturtechnik. Und sie ist Voraussetzung, um sich an trüben Tagen in Büchern zu verlieren. Das allen Kindern unabhängig vom Einkommen der Eltern zu ermöglichen, ist eine großartige Aktion der Hanseatischen Bürgerstiftung“, so der Senator.

