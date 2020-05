Sievershagen/Güstrow

Erwartungsvoll stehen Regina Moras und ihr Ehemann Franz an der Haltestelle „Sievershagen-Süderkamp“ und warten auf den Bücherbus der Regionalbus Rostock GmbH ( rebus). Nach der Zwangspause durch Corona ist die fahrende Bibliothek nun wieder im Landkreis Rostock unterwegs. „Ich bin schon sehr lange Kundin“, erklärt die Frau aus Sievershagen. „Das ist praktisch, dass wir Bücher bis fast vor die Haustür bekommen und nicht extra in die Stadt fahren müssen, um dort in die Bücherei zu gehen.“

Moras liest am liebsten Krimis. „Ich werde immer fündig. Am liebsten lese ich Werke von Charlotte Link.“ Franz Moras nickt. „Ich bin an historischen Romanen interessiert.“ Mit Mund-Nasenschutz und Sicherheitsabstand steigen die beiden in den umgebauten Bus. Bis auf Fahrer- und Beifahrerplatz gibt es im Inneren keine Plätze. Stattdessen schmücken Bücherregale die Wände des Fahrzeuges.

„Alle sind froh über das Stückchen Normalität“

Im Bus wird das Ehepaar von Ramona Schütt begrüßt. „Ich habe neue Bücher von Lucinda Reley“, sagt die Busfahrerin und Bibliothekarin fröhlich und zeigt zu den Romanen. „Die kenne ich schon“, meint Regina Moras. Ramona Schütt schüttelt den Kopf. „Den Engelsbaum dürftest du noch nicht kennen. Den verbotenen Liebesbrief hattest du schon.“ Die Stammkundin lächelt. „Stimmt. Dann nehmen ich den mal mit.“

Ramona Schütt kennt ihre Stammkundin. „Wenn ich den Bestand erweitere und neue Bücher besorge, dann gehe ich darauf ein, was sich die Kunden wünschen“, sagt die Frau, die die Pause genutzt hat, um dringende Büroarbeiten zu erledigen. „Viele kommen regelmäßig und da kennt man sich.“ Seit 2006 sitzt sie hinterm Steuer und fährt jeden Monat 55 Haltestellen im Landkreis an. „Ich mag den Kontakt zu den Menschen“, sagt sie. Seit Montag ist sie wieder unterwegs. „Es sind nicht so viele Kunden wie sonst. Wir steuern ja auch viele Schulen an und da fehlen noch viele Schüler“, erklärt sie. „Aber denjenigen, die an den Haltestellen warten, merkt man an, dass sie sich über dieses kleine Stückchen Normalität freuen.“

Auswahl kommt gut an

Birgit Krugmann hatte sich vor der Zwangspause einen dicken Wälzer ausgeliehen. „Ich hatte mir schon gedacht, dass es auch Einschränkungen beim Bücherbus geben wird. Aber ich war gut versorgt.“ In der Hand hält sie ein Werk von Autor Peter Prange. „Das waren 800 Seiten, damit war ich etwas beschäftigt, das lässt sich nicht so schnell verschlingen“, sagt die Sievershagenerin und lacht. „Ein sehr guter Autor. Ich mag Geschichten mit historischem Hintergrund. Und Texte zur Landesentwicklung.“ Auch Krugmann freut sich über das Angebot. „Es ist wichtig, dass es solche Einrichtungen gibt“, sagt sie. „Ich bin froh, dass der Bücherbus auch die kleinen Orte anfährt.“

Auch die Auswahl gefällt der Frau. „Frau Schütt hat viele spannende Werke im Bestand, kann uns immer gut beraten und geht auch auf Wünsche ein. Ich fühle mich hier gut aufgehoben.“

10.000 Medien im Bestand

Hörbücher, CDs, DVDs und Bücher – das Repertoire des Bücherbusses ist groß. „Kinderbücher sind sehr beliebt. Wir fahren ja auch viele Schulen an“, erklärt Schütt. „Bei den Erwachsenen ist es vor allem die Belletristik und die Hobbyliteratur. Wir sind ja keine wissenschaftliche Bibliothek.“ Auch Biografien finden sich in den großen Regalen. „Gerade wurde die Biografie von Thomas Gottschalk zurückgegeben“, nennt die Bibliothekarin, die von 1977 bis 2006 in der Stadt- und Kreisbibliothek Bad Doberan arbeitete.

11 verschiedene Touren

Nach dem 30-minütigen Aufenthalt in Sievershagen startet Schütt auch schon wieder den Motor des blauen Busses. „Jetzt geht es kurz zum Betriebshof und nachher zur letzten Haltestelle für heute nach Bad Doberan“, erklärt sie. Zwischen zwei und sieben Haltestellen mit einer Aufenthaltsdauer zwischen zehn Minuten und drei Stunden erwarten die leidenschaftliche Bibliothekarin auf ihren elf verschiedenen Touren. „Ich freue mich immer schon, wenn ich die Menschen an der Haltestelle sehe“, sagt sie.

55 Haltestellen im Monat Der Bücherbus fährt auf elf regelmäßigen Touren im Landkreis insgesamt 55 Haltestellen an. Fast 2000 aktive Nutzer wählen regelmäßig zwischen 10.000 Medien aus. Da der Bücherbus nur über einen Ein- und Ausgang verfügt, dürfen aktuell nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig den Bus betreten. Die Nutzungsgebühr beträgt 10 Euro jährlich für Erwachsene, fünf Euro für Schüler und Studenten, Sozialhilfeempfänger und Schwerbehinderte. Minderjährige zahlen drei Euro, Erstklässler 1,50 Euro. Im Inneren des Bücherbusses müssen die Nutzer einen Nasen-Mundschutz tragen. Die genauen Touren und Ausleihzeiten können online unter www. rebus.de/bücherbus in Erfahrung gebracht werden.

Von Katharina Ahlers