Bühnenbildner-Legende Falk von Wangelin: Der Theatermann hinter den Kulissen 

Egal ob Ballett, Schauspiel, Musiktheater, Oper oder Open-Air-Theater – es gibt kaum etwas, was Bühnenbildner Falk von Wangelin noch nicht bühnentechnisch in Szene gesetzt und den Schauspielern dazu die passenden Kostüme auf den Leib geschneidert hat. Vor seinen Kulissen haben sich Dramen, Komödien und Tragödien abgespielt. Davon zeugen zahlreiche Relikte, die nun in einer Retrospektive zu sehen sind, die das Volkstheater dem Theatermann zu seinem 80. Geburtstag am 31. Dezember widmet.

„Ich war schon als Jugendlicher theaterverrückt“, sagt von Wangelin. Ein Schlüsselerlebnis sei der Besuch einer Aufführung mit dem dänischen Opernsänger Helge Rosvaenge gewesen. „Er hat gesungen und plötzlich stand die Bühne in Flammen. Und ich habe mich gefragt, wie das funktioniert“, sagt der 79-Jährige. Heute blickt er selbst auf 55 Jahre als Bühnenbildner zurück.

157 Inszenierungen hat er allein am Rostocker Volkstheater ausgestattet (Bühne und Kostüm) und zum Teil sogar selbst inszeniert. Für seine Kollegen dort ist er „ein Urgestein“. In den Theaterwerkstätten schätzt man seine ausgefeilten Zeichnungen und detailgetreuen Bühnenbildmodelle. „So arbeiten nur noch ganz wenige“, sagt Torsten Mielenz, Leiter der Dekorationsabteilung, der den Bühnenbildner aus mehr als 30-jähriger Zusammenarbeit kennt: „Da versteht man sich fast blind.“

Retrospektive zeigt bewegtes Theaterleben

Seine Entwürfe zu insgesamt 40 Aufführungen sind nun im Theaterfoyer zu sehen, darunter Plakate, Bühnenbilder und so genannte Figurinen – gezeichnete Kostümentwürfe, die als Vorlage für Werkstätten und Schneider dienen. Und doch zeigt die Schau nur einen Bruchteil seines Wirkens. „Die Ausstellung könnte gut fünf Mal so groß sein“, sagt von Wangelin. Immerhin hat der 79-Jährige ein bewegtes Theaterleben hinter sich.

Vor 55 Jahren kam er als 25-jähriger Absolvent der Hochschule für Bildende Künste Dresden in die Hansestadt, wo Intendant Hanns Anselm Perten „Orpheus steigt herab“ von Tennessee Williams inszenierte und von Wangelin kurzerhand in sein Team holte. „Ich war eigentlich mit meinem Professor in Rostock, der hier „Nabucco“ inszenierte“, erinnert sich von Wangelin. Weil ein Bühnenbildner benötigt wird, bekommt er die Chance, sein erstes Bühnenbild für das Rostocker Volkstheater zu entwerfen. „Damals war ich noch so unerfahren, ich habe Dinge gemacht, die man heute nie machen würde“, erinnert er sich. Für ein Bühnenbild habe er eine acht Meter hohe Wendeltreppe bauen lassen. „Normal sind vier“, sagt der 79-Jährige und lacht. „Die Darsteller mussten, wenn sie nicht zu sehen waren, oben beim Beleuchter hocken, und kamen erst wieder runter, wenn sie von der Bühne abgingen.“

Eigenes Kapitel Theatergeschichte geschrieben

Damals ahnt er noch nicht, dass aus der Zusammenarbeit ein eigenes Kapitel Theatergeschichte entstehen wird. Im Jahr darauf darf von Wangelin die DDR-Erstaufführung des Erfolgsstückes „Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats“, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade, von Peter Weiss ausstatten. Das Volkstheater startet damit eine langjährige und für DDR-Verhältnisse außergewöhnliche Zusammenarbeit mit dem Autor, die dem Haus internationalen Ruf einbringt. Auch bei der Peter-Weiss-Inszenierung „Die Ermittlung“ wirkt Falk von Wangelin als Ausstatter. 1973 wird er Chefbühnenbildner und Ausstattungsleiter am Volkstheater Rostock, wechselt nach 20 Jahren in die Freiberuflichkeit. Doch dem Volkstheater bleibt von Wangelin, der in Buchholz-Heide nahe Rostock lebt, trotzdem immer erhalten.

Am Volkstheater bekommt er 1980 auch die Chance, die Bühne für die damaligen Rügenfestspiele in Ralswiek zu entwerfen. „Bühne und der Ort sind schon etwas Besonderes“, sagt der geborene Quedlinburger. Dennoch kommt es ihm nicht auf das Format an: „Egal wie groß oder klein die Bühne ist, die Denke und die Herangehensweise sind immer dieselben“, sagt er. Mit den Fotos kommen auch die Erinnerungen: Etwa an eine Inszenierung, bei der eine 40-Watt-Glühbirne die ganze Bühnenbeleuchtung darstellte. Oder an nasse, vereiste Baumstämme, aus denen Wände gezimmert wurden. „Die waren nach zwei Tagen völlig krumm“, erinnert sich der 79-Jährige.

Brokatstoff aus angesprühten Scheuerlappen

In der Mangelwirtschaft der DDR sei vor allem Kreativität gefragt gewesen. Und so bearbeitete von Wangelin Segeltuch mit Farben und Lacken, bis es aussieht wie Leder, oder fertigt Brokatstoff aus angesprühten Scheuerlappen. Sein Motto: Mit minimalen Mitteln maximale Ästhetik auf die Bühne bringen gilt auch heute bei oftmals knappem Budget.

Für seine Bühnenbilder bekam von Wangelin in diesem Jahr von der Kulturstiftung Rostock den Preis für sein Lebenswerk. Und das ist noch nicht vollendet: Für die Störtebeker Festspiele, für die er nach einer Pause seit 1997 wieder arbeitete, hat von Wangelin zwar in diesem Jahr das letzte Bühnenbild entworfen. „Ich habe immer gesagt, mit 80 höre ich auf“, betont er. Dafür hat er ein für 2020 bereits ein anderes Projekt in Arbeit: Es ist der Hamlet, der im Theatersommer nächstes Jahr in der Wismarer St. Georgen-Kirche auf der Bühne stehen wird – entworfen hat sie natürlich Falk von Wangelin.

„ Retrospektive – Falk von Wangelin zum 80. Geburtstag“, zu sehen bis 12. Februar 2020 im Foyer des Rostocker Volkstheaters (Patriotischer Weg 33); geöffnet ist nur zu den Vorstellungen des Volkstheaters.

