Rostock

Knackfrische Brötchen, heißer Kaffee und gute Gesellschaft: Entspannter als mit einem ausgedehnten Frühstück kann man kaum in den Sonntag starten. Noch schöner wird’s, wenn Leckereien unter freiem Himmel aufgetischt werden. Am Wochenende wird Genießern und Genießerinnen in Rostock genau das geboten – beim 8. Bürgerbrunch am 22. August.

Das beliebte Freiluft-Essen lassen sich jedes Jahr Hunderte Leute schmecken. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung coronabedingt ausfallen. Dafür soll es nun umso schöner werden. Was die diesjährige Ausgabe zu bieten hat und was Gäste wissen sollten, erfuhr die OZ von Alexander Winter, dem Vorsitzenden der Freudestifter (ehemals Hanseatische Bürgerstiftung), die den Bürgerbrunch organisieren.

Wann und wie findet der Bürger-Brunch in Rostock statt?

Start ist am Sonntag um 11 Uhr auf dem Uniplatz. Rings um die Wiese stehen dann hundert Biergarnituren bereit. 800 Gäste werden erwartet, die sich zuvor einen der Achter-Tische gebucht haben. Bevor sie Platz nehmen können, müssen sie durch eine Einlasskontrolle und sich (bestenfalls per Luca-App) registrieren. Eine Corona-Schutzmaßnahme und Auflage des Gesundheitsamtes, erklärt Alexander Winter.

Er ist glücklich, dass der Brunch nach der Corona-Zwangspause 2020 wieder stattfinden kann – wenn auch im Spät- statt im Frühsommer und in kleinerer Runde. „In Hochzeiten waren bis zu 1400 Leute dabei.“ Eine Zahl, die in den kommenden Jahren und nach der Pandemie sogar noch getoppt werden soll. Winter: „Da ist Luft nach oben. Der Bürgerbrunch soll noch größer werden.“

Welches Programm erwartet die Gäste?

Zur Eröffnung spielt die Big Band des Rostocker Jugendmusikkorps auf. Anschließend wird nach Herzenslust geschlemmt. Zu Marmeladenbrötchen und Aufschnitt serviert das Musiker-Duo L. A. Swing der 20er- bis 50er-Jahre. Der Brunch selbst ist Gaumen- und Augenschmaus: Viele Gäste dekorieren ihre Tische mit Liebe zum Detail und werfen sich selbst in Schale. Das wird die Blicke derer auf sich ziehen, die durch die Einkaufsmeile Kröpi bummeln. Eine Jury wird ebenfalls genau hinsehen. „Der schönste Tisch wird prämiert“, sagt Alexander Winter.

Apropos Gewinne: Bei einer Tombola werden Preise wie eine Arosa-Flusskreuzfahrt, Hotel- und Restaurantgutscheine verlost. Hoffnung auf Bargeld können sich Rostocks kreative Köpfe machen: Zum Finale der Stadtraum-Schau „Kistenkunst – Lasst Rostock zusammen wachsen“ werden die drei schönsten Beiträge gekürt. In den vergangenen Wochen wurden an zehn Standorten in Rostock insgesamt 50 kreativ gestaltete Kisten ausgestellt. Dort haben die Punkte gesammelt: Via QR-Code konnten Vorbeispazierende für ihren Favoriten abstimmen. Die drei Erstplatzierten werden Sonntag um 12 Uhr bekanntgegeben und erhalten 500 bzw. 300 und 200 Euro für gemeinnützige Zwecke.

Worauf können sich Kinder freuen?

Der Circus Fantasia unterhält die jüngsten Brunchgäste auf der Uniplatz-Wiese. Seawolves-Maskottchen Wolfi lässt sich das Innenstadt-Picknick genauso wenig entgehen wie eine echte Weltmeisterin: Bodypainterin Claudia Krämer schminkt Kindergesichter kunterbunt.

Kann ich Sonntag spontan noch einen Tisch bekommen?

Nein. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Firmen, Vereine, aber auch Familien und Freundeskreise haben sich die Tische reserviert – für jeweils 100 Euro. Davon gehen 90 Euro sowie die durch die Tombola erzielten Einnahmen kommen Rostocks Kindern zugute. „Das Geld geht an die staatlichen Schulen für kleine Projekte wie neue Trikots für die Sportmannschaft oder den Schulgarten“, sagt Alexander Winter. „Ich hoffe, dass die Brunch-Gäste ihre Herzen und Portemonnaies öffnen.“

Im Gegenzug werden sie mit einem tollen Freiluft-Frühstück belohnt, nach dem sich nach etlichen veranstaltungsarmen Monaten wohl viele Genussmenschen verzehren dürften. Auch Alexander Winter sehnt den Bürgerbrunch herbei. „Ich erwarte Sommer und eine super Stimmung. Es wird ein grandioser Sonntag werden.“

Von Antje Bernstein