Rostock

Die Sonne lacht, goldgelbe Brötchen verlocken zum Reinbeißen und Kaffeeduft liegt in der Luft: Schöner als mit einem ausgedehnten Frühstück im Freien kann ein Sonntag kaum starten. Noch besser schmeckts, wenn man dabei nette Gesellschaft hat. Deshalb bitten Rostocks Freudestifter in großem Stil zu Tisch: Beim Bürgerbrunch tafeln die Hansestädter in großer Runde.

Das beliebte Picknick fiel 2020 coronabedingt komplett ins Wasser. Im vergangenen Jahr wurde der Brunch auf den August verlegt. Nun endlich kann er wieder wie gewohnt im Juni und vor den Sommerferien stattfinden. Worauf sich die Gäste freuen können, erklärt der Freudestifter-Vorsitzende Alexander Winter. Er beantwortet die wichtigsten Fragen zum Bürgerbrunch 2022.

Wann, wo und wie findet der Bürgerbrunch statt?

Start ist am 12. Juni um 11 Uhr. Diesmal wird das beliebte Picknick nicht wie gewohnt auf dem Uniplatz ausgerichtet, sondern im Rosengarten. Eine Premiere und zugleich einmalig. Auf den Wegen zwischen Bäumen und Beeten sollen es sich Teilnehmende auf Biergarnituren bequem machen können. „Das Amt für Stadtgrün hat uns den Brunch hier genehmigt, weil der Rosengarten ab Herbst umfassend umgestaltet und in seinen historischen Zustand zurückversetzt wird“, erklärt Alexander Winter.

1200 Gäste werden erwartet. Platz nehmen darf nur, wer zuvor einen der Achter-Tische gebucht hat. Reservierungen sind ab sofort online möglich auf unter www.freudestifter.de/buergerbrunch/. Aktuell sind gut die Hälfte aller Plätze schon weg. Firmen, Vereine, aber auch Familien und Freundeskreise haben sich bereits Tische reserviert – für je 100 Euro.

Bürgerbrunch – lohnt sich das?

Ja und das doppelt: Teilnehmende verbringen einen schönen Tag mit Freunden, Familie und gutem Essen. Schlemmen können sie guten Gewissens, denn der Erlös des Bürgerbrunchs geht seit der ersten Veranstaltung 2013 an Rostocker Schulen, die damit kreative und soziale Projekte umsetzen. Je 90 Euro von jeder Tisch-Miete sowie die durch die Bürgerbrunch-Tombola erzielten Einnahmen kommen so Rostocks Kindern zugute. Insgesamt haben Rostocks Freiluft-Frühstücker in den vergangenen Jahren mehr als 70 000 Euro für den guten Zweck gespendet.

Was muss ich mitbringen?

Neben guter Laune und netter Gesellschaft all’ das, worauf Sie Appetit und Durst haben. Die Frühstücks-Brötchen gibt es gratis: Die Globus Meisterbäckerei in Roggentin spendiert 2000 Stück und bringt sie knackfrisch und kostenlos auf jeden Tisch. Wer sich rundum verwöhnen lassen möchte, kann für 100 Euro zusätzlich zur Tisch-Miete online auf der Freudestifter-Homepage das Frühstückspaket für acht Personen bestellen und wird dann von Andreas Stach und seinem Team aus der Fleischerei Seibt verköstig – Wurst, Marmelade, Käse, Obst, Gemüse und Kaffee inklusive.

Welches Programm erwartet die Gäste?

Zur Eröffnung spielt die Big Band des Rostocker Jugendmusikkorps auf. Ein weiterer Musik-Act ist in Planung. Der Brunch selbst ist ein Gaumen- und Augenschmaus: Viele Gäste dekorieren ihre Tische mit Liebe zum Detail und werfen sich selbst in Schale. Das wird die Blicke derer auf sich ziehen, die am Festplatz vorbeispazieren.

Worauf können sich Kinder freuen?

Der Zirkus Fantasia und die Klinikclowns Rostocker Rotznasen unterhalten die jüngsten Brunchgäste mit Spiel und Spaß auf der Wiese rings um den Rosengarten-Brunnen. Seawolves-Maskottchen Wolfi lässt sich das Innenstadt-Picknick nicht entgehen und bringt für alle Sportskanonen einen Basketballkorb mit. Bodypainting-Weltmeisterin Claudia Krämer hübscht Jung- und Mädelsgesichter mit kunterbunter Schminke auf. „Es wird ein Fest für die ganze Familie“, verspricht Alexander Winter.

Wie können Rostocks öffentliche Schulen vom Fest profitieren?

Indem sie eine Mail an info@freudestifter.de schicken mit einer kurzen Beschreibung des Projekts, für das sie finanzielle Unterstützung brauchen. Ob Schulgarten, Mannschaftstrikots oder Outdoor-Fitnessparcours, sprich, das, wofür die öffentliche Hand in der Regel kein Geld gibt, kann durch den Bürgerbrunch unterstützt werden. Unter allen Bewerbungen wählen die Freudestifter zehn aus, die je 1000 Euro bekommen können. „Wir wollen dazu beitragen, dass der Schulalltag schöner wird“, erklärt Alexander Winter.

Kann ich am Veranstaltungstag spontan noch einen Tisch bekommen?

Unwahrscheinlich. Der Bürgerbrunch ist in der Regel ausverkauft. Noch sind Plätze frei. Wer einen davon ergattert, kann sich auf eine Überraschung freuen. „Wir planen ein besonderes Projekt im Rosengarten“, kündigt Alexander Winter an. Worum es geht, ist noch geheim und wird beim Bürgerbrunch verraten. Nur so viel: Den Rostockerinnen und Rostockern blüht was. Rosige Aussichten also für alle, die am 12. Juni zum Brunchen in den Rosengarten kommen.

Die Brunch-Macher Der Bürgerbrunch wird organisiert von den Freudestiftern (ehemals Hanseatische Bürgerstiftung) und gesponsort vom Globus in Roggentin, dem KTC und dem Rostocker Hof.

Von Antje Bernstein