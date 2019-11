Rostocker kritisieren öffentliche Toiletten und Pflege

Rostock

Die überwiegende Mehrheit der Rostocker fühlt sich in der Hansestadt sicher. Für fast 60 Prozent gibt es jedoch bestimmte Bezirke, die sie vor allem in der Dunkelheit lieber meiden. Dazu zählen Parks und Plätze, aber auch generell die Stadtteile im Nordwesten und im Nordosten. Das ist eines der Ergebnisse der diesjährigen Bürgerumfrage der Rostocker Stadtverwaltung zu den Themen Jugend, Soziales, Sport, Gesundheit und Bildung.

Im Sommer verschickte das Rathaus an 10 000 per Zufallsstichprobe ausgewählte Rostocker einen Fragebogen mit 42 Fragen. Insgesamt antworteten 2904 Personen, so dass die Ergebnisse der Umfrage repräsentativ sind. „Die Rostocker beurteilen die meisten Bereiche, Möglichkeiten, Angebote und Einrichtungen in den einzelnen Themen positiv“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Rostocker fühlen sich fit und gesund

Auf dem ersten Rang der allgemeinen Zufriedenheitsskala steht die Rostocker Stadtbibliothek: 68 Prozent sind mit dem Angebot hier „zufrieden“ und 26 Prozent sogar „sehr zufrieden“. Auch loben die meisten die Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung in der Hansestadt. Dem gegenüber steht, dass mehr als acht von zehn Rostockern das Angebot an öffentlichen Toiletten in der Hansestadt kritisieren. Mehr als die Hälfte der Befragten ist zudem unzufrieden mit dem Angebot an Pflegeeinrichtungen.

Sieben von zehn Rostockern schätzen ihren allgemeinen Gesundheitszustand mit „gut“ bis „sehr gut“ ein, lediglich fünf Prozent bewerten ihn mit „schlecht“. Auch sind drei Viertel der Befragten in ihrer Freizeit sportlich oder körperlich aktiv. Für die Volkshochschule wünschen sich die meisten einen Ausbau des Sprachkursangebotes.

Rathaus befragt Einwohner regelmäßig

Regelmäßig befragt das Rathaus Einwohner, um Anregungen, Empfehlungen und Hinweise für die Stadtverwaltung zu erhalten. „Wie auch bei den zurückliegenden Befragungen ergeben sich die inhaltlichen Schwerpunkte vorrangig aus den aktuellen Informationsbedürfnissen der Ämter der Stadtverwaltung“, sagt Kunze. Die Ergebnisse sind in einer Informationsbroschüre zusammengestellt. Diese ist kostenfrei unter www.rostock.de/statistik abrufbar.

Von André Horn