Rostock

Das Rostocker Forstamt hat gemeinsam mit dem Zoo zum Aufforsten aufgerufen und die Bürger kamen zahlreich: Über 300 Menschen wollten am Samstagmorgen dabei helfen, einer ein Hektar großen Fläche in der Rostocker Heide wieder neuen Glanz zu verleihen. Innerhalb von nur einer Stunde wurden 4200 neue Bäume gepflanzt.

„Ich hoffe, ich finde ein paar Dinoknochen“, sagt die siebenjährige Finja. Sie ist gemeinsam mit ihrer Mutter Cornelia und ihren Geschwistern Maja und Nova in das Schnatermann-Revier im Heideforst gekommen, um dem Wald zu helfen. „Maja hat im Kika-Kanal davon gehört, dass die Wälder sterben. Sie ist unsere Naturschützerin und wollte was tun. Bei Facebook habe ich dann den Aufruf vom Zoo gesehen, dass man dem Wald in der Rostocker Heide helfen kann.“

Borkenkäfer zerstört große Teile des Waldes

Das abgeholzte Areal mitten im Wald ist umzäunt. Nur noch einzelne Bäume stehen hier aufrecht. „Der Rest war von Borkenkäfern befallen. Wir mussten die ehemalige Fichtenfläche im Januar 2020 komplett beräumen“, sagt Revierförster Roger Kehler. Dabei wurden knapp 370 Festmeter Holz eingeschlagen. „50 Prozent waren fehlerhaft, also morsch.“

Revierförster Roger Kehler gibt die Setzlinge für die diesjährige Bürger-für-Bäume-Aktion aus. Quelle: Moritz Naumann

Nun soll auf der Fläche wieder gesundes Grün wachsen. Am Eingang zu dem Areal hat das Forstamt daher knapp 4200 Setzlinge – darunter Stieleichen, Hainbuchen, Spitzahorn, Vogelkirschen oder Esskastanien – vorbereitet, die die Rostocker mit ihren eigenen Spaten und Handschaufeln in den Heideboden pflanzen sollen.

Großeltern pflanzen Bäume für ihre Enkelin

„Wir wollten direkt mit einer Stileiche anfangen, das ist schließlich ein ikonischer Baum“, sagt Anke Schwinkendorf. Mit ihrem Mann Hans-Otto und ihrer Enkelin Johanna sind sie dem Aufruf gefolgt. Warum? „Wir brauchen die Bäume. Ich will schließlich, dass meine Enkelin sich später auch noch über einen gesunden Wald freuen darf“, sagt Johannas Opa. „Ich hab mich aber vor allem darauf gefreut, in der Modder spielen zu können“, entgegnet seine Enkelin, während sie mit der Handschaufel im Waldboden herumstochert.

V.l.: Sybille Bachmann (Rostocker Bund) und Jana Priewe (Bewerberin um das Sozialsenatorinnenamt) finden die Bedingungen am Samstag ideal. Bachmann habe auch schon mal im tiefsten Schnee teilgenommen. Quelle: Moritz Naumann

Ein paar Meter weiter pflanzt der achtjährige Hans Rieck ebenfalls eine Eiche. „Ich will das für die Tiere machen und vor allem für den Fuchs. Der soll sich hier ja noch gut verstecken können“, sagt er. Es sei bereits seine siebte Bürger-für-Bäume-Aktion, sagt Mutter Dorothea ganz stolz. Als wissenschaftliche Referentin im Zoo ist sie schon viele Jahre mit ihrer Familie dabei.

300 Helfer bei „Bürger für Bäume“

Denn erstmals wurde „Bürger für Bäume“ im Rahmen einer Ausgleichspflanzung für das Darwineum ins Leben gerufen. Das war 2011. Aus einer einmaligen Aktion ist Tradition geworden. Seither beteiligt sich der Zoo jedes Jahr, stellt für die Teilnehmenden Essen, trinken und ein Lagerfeuer. „Wir haben durchgezählt. Es sind über 300 Menschen gekommen. Das passt“, sagt Kristin Jacobi während sie Bratwurst, Kaffee und Tee serviert. Die Landschaftsarchitektin koordiniert die Verpflegung vor Ort.

Kristin Jacobi vom Rostocker Zoo koordiniert die Verpflegung vor Ort. Sie und ihr Team haben für über 300 Gäste Bratwurst, Kaffee und Tee bereitgestellt. Quelle: Moritz Naumann

Drei Jahre bis zum Setzling

In knapp einer Stunde sind sämtliche Setzlinge vergriffen – ein Rekord. „Wir wollten das als Familienprojekt machen und es ist wirklich ein schöner Ausflug geworden. Die Stimmung ist toll und alle sind total locker“, sagt Christian Möller. Gemeinsam mit seiner Frau, den beiden Söhnen und deren Großeltern hat die Familie alleine über 40 Bäume gepflanzt. „Man ist sonst zu selten in der Natur. Hier können wir unsere Zeit mal sinnvoll und intelligent nutzen.“

Etwa drei Jahre wurden die Setzlinge hochgezogen bevor sie in der Heide ein neues Zuhause gefunden haben. Am Ende würden von den über 4000 wohl knapp 400 Bäume übrig bleiben, sagt Forstamtsleiter Jörg Harmuth. Der stärkere setze sich durch. „Es hängt natürlich auch davon ab, welcher Käfer sich hier dran zu schaffen macht. Deswegen haben wir auch eine Risikostreuung gemacht, sodass es nicht nur eine Baumart in diesem Gebiet gibt.“

Ein perfekter Familienausflug: In knapp einer Stunde hat die Familie um Christian Möller (links) über 40 Bäume gepflanzt. Quelle: Moritz Naumann

Rostocker brauchen jetzt 150 Jahre Geduld

Damit die Bäume etwa so groß wie jene in der Umgebung werden, müsse man sich jedoch noch etwa 150 Jahre gedulden. „Die erste aufgeforstete Fläche war 2011 am gelben Tor in Wiethagen. Dort sind die Bäume schon sechs Meter hoch.“ Damit es jedoch überhaupt zu einem reichhaltigen Bewuchs in dem Areal kommt, bedarf es Pflege. „Am Wochenende prüfen unsere Waldarbeiter die Setzlinge nochmal nach und gucken ob auch alle fachgerecht und tief genug eingepflanzt wurden“, sagt Revierförster Roger Kehler.

Der Zaun diene dafür, dass die Setzlinge nicht direkt Opfer von Rehwild und Wildschweinen werden. „Zwei Mal im Jahr müssen wir außerdem mähen, damit sich kein Fahnenkraut auf die Setzlinge legt und ihnen so das wichtige Licht nimmt.“ Wie zufrieden er mit der diesjährigen Aktion ist? „Es ist die beste Veranstaltung des Jahres für uns. Wenn man sieht, wie viele Menschen mit Begeisterung herkommen, ist das wirklich toll. Vermutlich könnten wir zehn solcher Aufforstungen im Jahr machen.“

Von Moritz Naumann