Rostock will weg von der Steinkohle. In diesem Punkt sind sich alle einig: Umwelt- und Klimaschützer, die Stadtpolitik und selbst die Betreiber des Kraftwerks im Seehafen. Doch einer Berliner Initiative geht das mit dem Kohleausstieg an der Küste nicht schnell genug: Der Verein Bürgerbegehren Klimaschutz hat in der Hansestadt eine große Unterschriftenaktion gestartet. Das Ziel: Spätestens im Herbst 2021 sollen die Rostocker Wähler an der Wahlurne das wirtschaftliche Aus für das Kraftwerk besiegeln. So zumindest der Plan der Umweltschützer, die von Rostocks Grünen unterstützt werden.

Stillstand seit Monaten

Dabei steht das Kraftwerk bereits still. Ostern war es zuletzt für längere Zeit am Netz, im Juni dann noch einmal für zwei Tage. So jedenfalls steht es in den Statistiken zur Stromerzeugung in Deutschland, die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg veröffentlicht.

„Unser Strom ist derzeit aber zu teuer für den Markt. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird“, hatte Kraftwerkschef Axel Becker bereits im Mai gesagt. Denn Deutschland stillt seinen Stromhunger derzeit zu großen Teilen aus Wind- und Sonnenergie. Und die ist günstiger als Kohlestrom. Auch Gaskraftwerke können ihre Energie günstiger am Markt verkaufen.

Die Eigentümer des Rostocker Kraftwerks, die Konzerne EnBW und Rheinenergie, arbeiten deshalb bereits seit Monaten an Plänen für eine Umrüstung: Das Kraftwerk soll künftig nicht mehr Kohle verfeuern, sondern Holz. Derzeit sei Holz als Brennstoff aber sogar noch teurer als Kohle, so Becker im Mai.

Klimaschützer wollen schnellen Ausstieg

Theoretisch könnten die Betreiber das Rostocker Kraftwerk noch bis 2038 am Netz lassen. Mit Steinkohle als Brennstoff. Erst in 18 Jahren will Deutschland komplett aus der Steinkohle-Stromerzeuger ausgestiegen sein. Geht es aber nach den Grünen und der Initiative „ Rostock kohlefrei“, ist bereits ab 2025 Schluss im Seehafen.

Sie wollen auf Umwegen dem Kraftwerk den finanziellen Todesstoß versetzen. Denn: „Zwischen sieben und neun Millionen Euro pro Jahr verdient das Kraftwerk nicht mit dem Verkauf von Strom, sondern durch den Verkauf von Fernwärme an die Stadtwerke Rostock AG“, sagt Uwe Flachsmeyer, Fraktionschef der Rostocker Grünen in der Bürgerschaft.

Stadtwerke sollen Vertrag kündigen

Die Stadtwerke haben sich bis 2024/2025 verpflichtet, die Wärme – ein „Abfallprodukt“ der Stromerzeugung – abzunehmen. „Genau diese Verpflichtung wollen wir beenden“, sagt Flachsmeyer. Per Bürgerentscheid sollen die Hansestadt und ihre Tochter, die Stadtwerke, gezwungen werden, diesen Vertrag zu kündigen und auch nicht mehr zu verlängern. Denn fehlt dem Kraftwerk diese Einnahme, ist der Betrieb mit Steinkohle noch unwirtschaftlicher. „Wir dürfen als Stadt nicht noch dazu beitragen, dass das Steinkohle-Kraftwerk länger als nötig am Netz bleiben kann“, so Flachsmeyer.

Das Bündnis bezeichnet das Kraftwerk als „größten Klimakiller“ in MV. Der Energieriese produziere pro Jahr durchschnittlich 2,5 Millionen Tonnen CO2 – so viel wie alle Inlandsflüge in Deutschland zusammen.

4000 Unterschriften nötig

4000 Unterschriften braucht „ Rostock kohlefrei“ nun, um offiziell ein Bürgerbegehren starten zu können. „Ab Montag liegen die Listen in ganz Rostock aus“, sagt Malte Brockmann, der Sprecher der Initiative. Hat die Aktion Erfolg, könnten parallel zur Landtagswahl im Herbst 2021 die Rostocker Wähler das Wort bekommen: Mit ihrer Stimme könnten sie Stadt und Stadtwerke zwingen, nicht mehr mit dem Kraftwerk zusammenzuarbeiten.

„Die Stadtwerke haben ab jetzt noch fünf Jahre Zeit, sich saubere Alternativen zur Fernwärme aus Steinkohle zu überlegen“, sagt Grünen-Frontmann Flachsmeyer. Einen Umstieg des Kraftwerks auf Holz sieht jedenfalls „ Rostock kohlefrei“ kritisch: „Wälder zu verbrennen, ist jedenfalls auch keine ideale Lösung“, so Malte Brockmann. „Das funktioniert nur, wenn in deutlich größerem Umfang auch wieder aufgeforstet wird. Ansonsten bekämpfen wir in Sachen Klimaschutz die Pest mit der Cholera.“

CDU : „Grüner Populismus “

Die CDU lehnt einen früheren Ausstieg per Bürgerentscheid hingegen ab: „ Rostock wird nicht bis 2038 am Netz bleiben. So viel ist sicher“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stein. „Wenn wir früher von den Verträgen zurücktreten, muss das jemand bezahlen. Das macht keinen Sinn, das ist grüner Populismus.“

Stein macht sich für die Umstellung von Steinkohle auf Holz stark: „Die Dänen machen uns das bereits vor.“ Und außerdem: „Wir haben so viele kranke Wälder, dass wir genügend Holz dafür haben werden. Kranke Bäume aus den Wäldern zu nehmen und dafür neue zu pflanzen – das macht auch ökologisch Sinn.“

Auch Daniel Peters, Landtagsabgeordneter und Fraktionschef von CDU/UFR in der Bürgerschaft, sagt: „Es braucht Ideen und Innovationskraft, anstatt eines sinnlosen, teuren und ökologisch fragwürdigen Bürgerentscheids, um eine bezahlbare und nachhaltige Energie- und Wärmeversorgung abzusichern. Wichtiger ist, die Zeit zu nutzen, um über Alternativen für das Kraftwerk und damit auch über den Industrie- und Energiestandort des Seehafens Rostock nachzudenken, etwa über Holzpellets als Energierohstoff.“

Und außerdem: „Seit Wochen nehmen die Stadtwerke keine Fernwärme aus dem Kraftwerk ab. Ohne die Abnahme durch die Stadtwerke wird die Abwärme in die Luft geblasen. Als grünes Ziel erscheint das doch fragwürdig.“

