Rostock

„Der Wettergott hat ein Herz für den guten Zweck“, freute sich Alexander Winter am Sonntagvormittag auf dem Rostocker Universitätsplatz. Rund um die Grünfläche waren 130 Tische aufgebaut worden, an denen Freunde, Verwandte und Kollegen in Ruhe gemeinsam frühstückten. „Wir hätten noch Potenzial für 20 bis 30 Tische mehr, hatten aber diesmal einige Herausforderungen zu meistern, um die Genehmigung zu bekommen“, sagte Winter, der Vorstandsvorsitzender der Hanseatischen Bürgerstiftung und damit Gastgeber des jährlichen Brunchs ist.

Zur Galerie Bei bestem Wetter frühstückten 1300 Menschen gemeinsam auf dem Universitätsplatz der Hansestadt

Ziel der Veranstaltung ist es, Geld für zwölf Projekte an verschiedenen Rostocker Schulen zu sammeln. Das geschieht über eine Gebühr von 100 Euro pro Tisch, von der 90 Euro direkt gespendet werden. „Dazu kommen noch Erlöse von der Tombola und aus der Spendenbox. Insgesamt werden es wohl rund 14 000 Euro sein“, freut sich Winter. Das Geld fließt an Projekte zur Gewaltprävention oder den Klimaschutz, in Material für Kreativarbeit, Mobiliar für die Schulbibliothek oder in die Aufnahme eines Schulsongs.

Zum ersten Mal dabei waren am Sonntag Julia Gauck mit ihren Töchtern Helene und Mathilda sowie Jan Jensen. „Wir haben den Tisch geschenkt bekommen“, erzählt die Rostockerin. Für die wunderschöne und vor allem in Rosa gehaltene Dekoration sei sie mit ihren Töchtern selbst verantwortlich. „Das Motto lautet Sommerliebe und wir haben am Sonnabend einmal alles zur Probe aufgebaut“, erzählt Helene. Mit ihrem Gesamtkunstwerk hat das Quartett Chancen darauf, zum schönsten Tisch der Veranstaltung gekürt zu werden.

Orsolya Schulz ist schon Stammgast, war bisher bei jedem der sieben Termine des Bürgerbrunchs dabei. Mit ihren Kindern Sophie und Samuel nutzte sie am Sonntag das angebotene Unterhaltungs- und Mitmachangebot. „Mir gefällt einfach das Zusammensein bei diesem schönen Wetter und das es so zwanglos ist“, erklärte die zweifache Mama. Und genau so sei auch die Intention der Veranstaltung bei den Ausrichtern der Veranstaltung. „Was wir hier machen und wollen, ist ein Frühstück unter Freunden“, sagt Alexander Winter.

Claudia Labude-Gericke