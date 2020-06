Warnemünde

Noch immer ist unklar, wie der Verkehr in der Warnemünder Parkstraße künftig geregelt wird. Ursprünglich hatte die Stadt geplant, für die Erweiterung des Rad- und Gehweges 110 Bäume zu fällen. Dagegen regte sich Widerstand, der schließlich dazu führte, dass das Vorhaben ausgesetzt wurde. Die Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ sammelte bis heute 1500 Unterschriften, um die Bäume zu retten, und fühlt sich von der Stadtverwaltung nicht wahrgenommen.

Nun haben die Mitglieder zwei Konzepte erarbeitet. Kann eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h für alle Fahrzeuge dem Spuk ein Ende machen? Sollte nämlich eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung greifen, wäre ein Mischverkehr in der Straße möglich, ein größerer baulicher Eingriff könnte vermieden werden.

Anzeige

Bisher besteht eine 30-km/h-Zone von der Sporthalle bis in den Kreuzungsbereich Mühlenstraße/ Richard-Wagner-Straße. Diese Begrenzung gilt jedoch aufgrund von Straßenschäden lediglich für Lkw und Busse.

Weitere OZ+ Artikel

CDU stellt Antrag für 30-km/h-Lösung

„Gerade in den Sommermonaten besteht in der Straße ein massiver Park-Suchverkehr. Durch die Begrenzung könnte man die Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern minimieren und dafür sorgen, dass ein Mischverkehr in der Straße möglich wird“, sagt Chris Günther, stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU. Daniel Peters von der CDU/UFR-Fraktion hatte am 8. Juni einen Antrag für diese Variante an die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gestellt.

Bei der vergangenen Ortsbeiratssitzung wurde dieser Antrag auch zu einem Tagesordnungspunkt. Jedoch konnte unter den Mitgliedern keine Einigkeit erzielt werden. Das Anliegen wurde vertagt und wird somit auch nicht bei der Bürgerschaftssitzung am 17. Juni zur Abstimmung gestellt. Zu groß waren die Sorgen, dass etwa Kinder auf der Straße in Gefahr geraten oder dass es nachhaltig zu Stauproblemen zwischen Diedrichshagen und Warnemünde kommen könnte.

Doch auch die Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ favorisiert den 30-km/h-Vorschlag. Bereits im Februar reichte diese einen Antrag für eine solche Begrenzung beim Ortsbeirat ein. „Daraufhin habe ich bisher nichts von Amtsseite gehört“, sagt Annette Boog von der Bürgerinitiative.

Zwei Konzepte für die Parkstraße

Nun hat die Initiative die Corona-Zeit genutzt, um zwei Konzepte zu erarbeiten, die in gewisser Weise aufeinander aufbauen. Das eine sei relativ kurzfristig umsetzbar und basiert auf der 30-km/h-Variante – unter Berücksichtigung baulicher Anpassungen. Demnach solle die Geschwindigkeit ab dem Ortseingangsschild für alle Fahrzeuge aus Westen kommend begrenzt werden. So könnten Radfahrer im Mischverkehr fahren oder auf den Gehweg im Norden wechseln – so wie derzeit möglich.

Nach der Einmündung des Kleinen Sommerweges müssen demnach alle Radfahrer mit einer Bedarfsampel die Seite wechseln. Auf dem Parkplatz soll dann die erste Stellplatzreihe für einen einspurigen Radweg weichen. Beim Dünenquartier soll der derzeitige Fußweg in einen Radweg umgewidmet werden und im weiteren Verlauf müsste die Stadt dann den derzeit zur Sporthalle gehörenden eingezäunten Gehwegteil wieder zur Verfügung stellen.

Eine Zukunftslösung mit „Park and Ride“?

Für die Radfahrer aus Richtung Warnemünde stehe wie gehabt der Gehweg für Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen zur Verfügung. Zu Beginn des Küstenwaldes sollen die Radler wählen können zwischen der Benutzung der Straße im Mischverkehr (auf der Straße würde ein Überholverbot von Radfahrern bestehen) und dem Gehweg.

Diese Lösung soll temporär sein und den Weg zu einer Zukunftslösung ebnen. Nach Vorstellung von Annette Boog soll die südliche Fahrbahn der Parkstraße nämlich komplett für den Autoverkehr gesperrt werden. Ein Park-and-Ride-Parkplatz zwischen Diedrichshagen und dem Ortseingang von Warnemünde soll ermöglichen, dass vor allem Touristen und Tagesgäste auf alternative Beförderungsmittel umsteigen. Bei beiden Varianten würde der vollständige Bestand des Küstenwaldes erhalten bleiben.

Dialog mit dem Bau- und Umweltsenator

Kurzzeitig war die Bürgerinitiative alarmiert, da aus den Reihen des Warnemünder Umweltausschusses die Information geteilt wurde, dass das Amt für Verkehrsanlagen in Kalenderwoche 26 eine Ausschreibung für die Durchführung der Vorzugsvariante in Kalenderwoche 46 plant. Die Folge wäre, dass die 110 Bäume doch gefällt werden müssten. Laut Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus sei die Stadtverwaltung jedoch noch im Prüfungsprozess. „Es gibt keine neuen Ergebnisse“, sagt der Senator. Derzeit bemühe sich sein Büro um einen Termin, um mit der Bürgerinitiative in den Dialog zu treten.

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann