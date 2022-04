Bürgermeister laufen Sturm gegen geplante Erhöhung der Kreisumlage

Roggentin

Die Nachricht war für viele Gemeinden ein Schock. Der Landkreis Rostock kündigte an, die Kreisumlage um knapp fünf Prozentpunkte zu erhöhen. „Für die Gemeinde Roggentin bedeutet die Erhöhung einen Anstieg der Kreisumlage um 33,2 Prozent“, sagt Bürgermeister Henrik Holtz. Konkret in Zahlen: Die Gemeinde zahlt zukünftig nicht mehr um die 1,5 Millionen Euro, sondern mehr als 2 Millionen Euro an den Landkreis pro Jahr. „Das ist ein Riesenproblem und bedeutet, dass wir in zwei bis drei Jahren einen ordentlichen Gang runterschrauben müssen“, sagt der 52-Jährige.

Henrik Holtz: „Die Erhöhung der Kreisumlage wirft Fragen auf“

Henrik Holtz, Bürgermeister von Roggentin Quelle: Ove Arscholl

Er befürchtet, dass mit den massiven Ausgaben an den Kreis wichtige Pflichtaufgaben, die bereits für die kommenden fünf Jahre geplant sind, nicht erfüllt werden können. Ein Großteil macht dabei der Brandschutz aus. So sollte die freiwillige Feuerwehr einen Neubau mit einer Trainingsfläche bekommen. Geplante Kosten: rund 2,2 Millionen Euro. Neue Löschtechnik muss ebenfalls angeschafft werden. Kosten hierfür: noch unklar. Die Ausschreibung für einen neuen Mannschaftstransportwagen für 100 000 Euro ist ebenfalls raus. Die Lieferung soll im kommenden Jahr erfolgen.

„Die jetzt anstehende Erhöhung der Kreisumlage wirft Fragen auf. Wie kommt es zu dieser Kostenexplosion?“, fragt sich Henrik Holtz. Seine Gemeinde habe ihre Hausaufgaben gemacht und gut gewirtschaftet. „Der Landkreis Rostock betreibt seine Verwaltung an zwei Standorten. Während Ämter aufgefordert werden, aus Kostengründen über eine Fusion nachzudenken“, sagt Henrik Holtz. Das passe nicht zusammen.

Ein riesiges Problem sei die kostenlose Betreuung der Kinder in Kita und Hort und das Gesetz zu Bildung und Teilhabe. Denn die Gemeinden müssen ebenfalls dafür aufkommen. „Wir haben in beiden Fällen die Musik nicht bestellt, sollen aber bezahlen“, sagt der Roggentiner Gemeindechef verärgert.

Sandro Geister: „Die Erhöhung der Kreisumlage tut richtig weh“

Sandro Geister (42), Bürgermeister von Thulendorf Quelle: privat

„Die Erhöhung der Kreisumlage tut uns richtig weh“, sagt Thulendorfs Bürgermeister Sandro Geister. Die 700-Einwohner-Gemeinde bei Sanitz ist klein, aber mit vielen Kindern, die jüngste im Landkreis. „Wir rechnen dieses Jahr planungsmäßig sogar mit Kosten um die 229 000 Euro für die Kinderbetreuung“, sagt der 42-Jährige. Im Jahr 2019 seien es noch knapp 100 000 Euro weniger gewesen. „Den Großteil der Mehrkosten für eine kostenfreie Kita scheint durch die Gemeinden getragen werden zu müssen“, sagt Sandro Geister.

Um die 60 000 Euro pro Jahr zusätzlich bedeutet das für den Thulendorfer Haushalt. „Somit bleibt uns kaum noch etwas für freiwillige Aufgaben“, sagt der Gemeindechef. Die größte Ausgabe sei jetzt schon die Kreisumlage mit knapp 255 000 Euro pro Jahr. „Von üppigen Steuereinnahmen ist die Gemeinde weit entfernt“, sagt Sandro Geister. Es gebe keine nennenswerten Gewerbebetriebe. „Wir kämpfen jetzt schon seit Jahren um eine ausgeglichene Haushaltsplanung“, sagt Sandro Geister. Auch er fordert vom Landkreis eine transparente Begründung für die Erhöhung der Kreisumlage.

Der Landkreis begründet die Erhöhung folgendermaßen: „Insbesondere für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, die Steigerung der Kosten der Kindertagesförderung, aber auch durch die Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus werden deutlich mehr Mittel benötigt als zum Zeitpunkt der Ursprungsplanung im Jahr 2020 prognostiziert wurden.“

Manfred Labitzke: „Wir zahlen dann 85 000 Euro mehr“

Die Erhöhung sieht auch die Gemeinde Gelbensande kritisch. „Wir werden dann mehr als 85 000 Euro pro Jahr zusätzlich zahlen“, sagt Bürgermeister Manfred Labitzke. Das bedeute, dass die geplante moderne Sportanlage (OZ berichtete) auf der Kippe steht und dass die Jugend- und Sozialarbeit reduziert werden müsse. Fazit: Es bleiben weniger Mittel für Pflichtaufgaben und erst recht für freiwillige Aufgaben.

Auch Manfred Labitzke führt die immer höheren Betreuungskosten als enorme Belastung für die Gemeinde an. Mittlerweile seien es mehr als 240 000 Euro pro Jahr nur für diesen Posten. Der 69-Jährige kritisiert auch: „Es ist weiterhin eine enorme Aufstockung des Personals in der Kreisverwaltung geplant. Eine Begründung für die Stellenplanerhöhungen wurden uns nicht mitgeteilt.“

Über die Erhöhung wird im Kreistag voraussichtlich im Juni abgestimmt.

Von Stefanie Adomeit