Bürgermeister von Dummerstorf will um die 2000 Arbeitsplätze schaffen

Dummerstorf

Bürgermeister Axel Wiechmann hat ein klares Ziel vor Augen: die Schaffung von möglichst vielen Arbeitsplätzen. Das Gemeindeoberhaupt von Dummerstorf geht davon aus, dass hier in den nächsten fünf Jahren bis zu 2000 neue Arbeitsplätze entstehen werden. „Und das ist noch eine eher zurückhaltende Schätzung“, sagt der 45-Jährige.

Im Gewerbegebiet „Ostsee“ sollen bei dem bekannten Onlineversandhändler Amazon allein ab Herbst dieses Jahres um die 1000 Menschen arbeiten. Zuletzt hieß es sogar, Amazon möchte mehr Fläche. Das ist jetzt zwar vom Tisch, dennoch hat das US-amerikanische Unternehmen bereits 250 000 Quadratmeter gekauft. Das entspricht einer Fläche von rund 35 Fußballfeldern.

Bürgermeister kritisiert träge Regionalplanung

Auf dieser Fläche in Dunmerstorf soll der Lebensmitteldiscounter Norma entstehen. Daneben links wird ein neues Ärztehaus gebaut. Quelle: Dietmar Lilienthal

Fünf Gewerbegebiete gibt es insgesamt in der Gemeinde. „Derzeit sind für die Flächen in Kavelstorf erhebliche Ansiedlungen in Vorbereitung und auch in der Umsetzung“, sagt Axel Wiechmann. Er bedauert jedoch, dass sie durch die Hansestadt Rostock – in der Regionalplanung – immer wieder ausgebremst werden. „Dabei sind wir doch eine Region – stattdessen handelt jeder für sich“, ärgert er sich. Abläufe seien viel zu träge und Stellungnahmen für seine Gemeinde nicht selten negativ, da die Hansestadt auch Interesse habe, seine Vermutung. „Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir uns mehr als eins betrachten“, sagt Axel Wiechmann.

Konkrete Nachfragen für die Gewerbeflächen gebe es von Logistik- sowie von Bau- und Bauerfertigungsfirmen, aber auch von Forschungseinrichtungen und Medizinforschung. Um die 60 Hektar Fläche insgesamt stehen zum Verkauf noch zur Verfügung. „Im Gewerbegebiet Beselin haben wir noch einzelne Restflächen, die sehr, sehr stark nachgefragt werden“, sagt er. Abhängig vom Standort koste der Quadratmeter zwischen 20 Euro und 35 Euro.

„Wohlstand kommt nur durch Beschäftigung“

Axel Wiechmann, Bürgermeister von Dummerstorf, setzt sich für mehr Arbeitsplätze in der Region ein. Quelle: Archiv

Für die Gemeinde sei es eine Herausforderung, allem gerecht zu werden. Doch sein Ziel – die Schaffung von Arbeitsplätzen – hat er immer im Blick. „Meine Pflicht ist es, dass es hier Beschäftigung gibt. Wohlstand kommt nur durch Beschäftigung“, sagt Axel Wiechmann, der seit mehr als zehn Jahren Bürgermeister von Dummerstorf ist. Weiterer Vorteil von mehr Firmenansiedlungen seien höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer. „Jeder selbst verdiente Euro ist mehr wert als der Euro aus Schwerin“, betont er.

So hat nicht nur die Ansiedlung von Firmen rasant zugenommen, sondern auch die Einwohnerzahl: In den vergangenen fünf Jahren kamen um die 400 dazu. Aktuell leben etwa 7500 Menschen in der Gemeinde. „Wir müssten viel mehr bauen, um Wohnraum zu schaffen. Wir könnten auch, dürfen aber nicht“, sagt Axel Wiechmann und spricht hier erneut die Regionalplanung des Planungsverbands an. „Wir haben auch bei der Schaffung von Wohnraum einen riesigen Bedarf“, sagt er.

Normas Logistikzentrum Leuchtturmprojekt

Das erste große Bauobjekt im Gewerbegebiet „Ostsee“ war im Jahr 2017 das Logistikzentrum des Lebensmittel-Discounters Norma. „Unser Leuchtturmprojekt“, sagt Axel Wiechmann. Besonders stolz sei er aber auf die Ansiedlung der Fast-Food-Kette McDonald’s und auf die Aral-Tankstelle in der Gemeinde. „Das war für uns eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ein starkes Signal für uns in der Außenwahrnehmung“, sagt der Bürgermeister.

Von Stefanie Adomeit