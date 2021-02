Rostock

Es ist ein Projekt, auf das viele Rostocker schon seit Langem hinfiebern: Die 8200 Quadratmeter große Brachfläche zwischen dem Stadtteil- und Begegnungszentrum Toitenwinkel (SBZ) und dem Jugendclub „Alte Schmiede“ wird zum Bürgerpark umgestaltet. Dort, wo noch bis vor ein paar Jahren Schulen standen, sollen vielfältige Möglichkeiten zur Aufenthalts- und Freizeitgestaltung für die Nutzer unterschiedlicher Altersgruppen entstehen.

Hängematten, eine Kletterwand, Sitztische mit Spielflächen und eine Parcoursanlage sind geplant. Die Vorfreude auf den Baustart ist bei vielen groß, weiß Anke Knitter (SPD), Vorsitzende des Ortsbeirats Toitenwinkel: „Es ist toll, dass das Viertel nun einen eigenen Park bekommt. Gerade in dieser Zeit ist das ein schönes Zeichen und ein Lichtblick für die Bürger.“

Trotz großer Vorfreude: Anwohner äußert Kritik

Auch Anwohner Norbert Kißhauer kann es kaum erwarten, bis die Freifläche umgewidmet wird. Er gehöre zu den Bürgern, die von Anfang an Ideen für die Neugestaltung eingebracht haben. Ganz glücklich mit der aktuellen Planung ist er jedoch nicht. „Was ich nicht verstehe, ist, dass im Zuge der Arbeiten die Metall-Pergola an der ehemaligen Dance-Boutique sowie die guterhaltene Pflasterung abgerissen werden sollen. Denn diese wurden einst selbst von Fördergeldern finanziert“, gibt er zu bedenken.

Nach Ansicht des 63-Jährigen könnte das Geld für die Abrissarbeiten sinnvoller investiert werden – nämlich, um weitere Angebote auf der Fläche zu schaffen. Dabei denkt er an einen kleinen Kiosk und Bürgergärten. Der geplanten 9-Loch-Minigolfanlage steht er ebenfalls skeptisch gegenüber. „Der Park wird flächenmäßig kleiner als zuerst vorgesehen. Da muss man den vorhandenen Platz effizient nutzen. Eine etwas kleinere Minigolf-Anlage reicht doch aus. Wir wollen schließlich keine Meisterschaft ausrichten“, sagt er.

Bürgerbeteiligung als Grundlage für Projekt

Einwände, die Sigrid Hecht, Geschäftsführerin der Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung (RGS) nur schwer nachvollziehen kann. „Selbstverständlich ist davon auszugehen, dass geförderte Anlagen für einen langen Zeitraum errichtet werden“, sagt sie. „Nach nunmehr 20 Jahren sind allerdings Teile der Zufahrt zum Objekt aufgrund des Anlieferverkehrs für das ehemalige Sozialkaufhaus stark verschlissen.“ Gleiches gelte für die Metall-Pergola. Aber nicht nur deshalb sei ein Rückbau erforderlich, sondern auch, um die Zufahrt zur zukünftigen Aktionsfläche zu gewährleisten. Hier sei ein verstärkter Unterbau der Zufahrt erforderlich.

Die aktuelle Planung sei außerdem das Resultat einer intensiven Bürgerbeteiligung. Alle interessierten Einwohner hätten die Möglichkeit gehabt, Ihre Wünsche einzubringen. Die Ergebnisse aus den Gesprächen seien schließlich Grundlage der Beauftragung dreier Planungsbüros gewesen. Aus den entsprechenden Vorentwürfen habe eine Jury – bestehend aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Stadtteil – einstimmig einen Siegerentwurf gewählt. Bestandteil dessen sei eine 9-Loch-Minigolfanlage gewesen. „Es ist nicht unsere Absicht, die demokratisch geäußerten Wünsche der Einwohner nun aufgrund von Einzelmeinungen wieder zu ändern“, betont Hecht. Für eine Abwandlung der Pläne sei es ohnehin etwas spät.

1,6 Millionen Euro investiert

Denn bereits in den vergangenen Wochen haben die bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen. Diese umfassen die notwendigen Rodungs- und Fällarbeiten. „Es handelt sich dabei um die Fällung von drei Bäumen und um eine erhebliche Menge an Strauchwerk“, teilt RGS-Chefin Hecht mit. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind, sollen noch im Februar die übrigen Leistungen ausgeschrieben werden, so dass der erste Spatenstich am 8. Mai erfolgen kann. Bis November dieses Jahres sei mit der Fertigstellung zu rechnen.

Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich auf etwa 1,6 Millionen Euro. Gefördert werden soll der „Bürgerpark Toitenwinkel“ mit 597 000 Euro anhand von Städtebaufördermitteln aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“ und mit 776 000 Euro aus dem Programm „Die soziale Stadt“. Der verbleibende Betrag werde aus Eigenmitteln der Hanse- und Universitätsstadt Rostock finanziert. „Damit wird die Attraktivität des Stadtteils erheblich erhöht“, ist sich die Ortsbeiratsvorsitzende sicher.

Von Susanne Gidzinski