Büro statt Böller: Wie Pyrotechniker René Haut aus Rostock Silvester verbringt

Fast 30 Jahre lang lief es für René Haut an Silvester im wahrsten Sinne des Wortes bombig. Schließlich ist der 48-Jährige staatlich geprüfter Großfeuerwerker und hat mit seinem Unternehmen „Starlights Fireworks Production“ zahlreiche Veranstaltungen zum Erleuchten gebracht. Auch für 2020 war sein Lager natürlich voll. „Schließlich werden, wenn der Kunde zufrieden ist, meist direkt nach dem Abbrennen schon die Verträge fürs nächste Jahr gemacht“, erzählt er aus der bisherigen Praxis.

Dass der 1. Januar 2020 auf lange Zeit sein letzter Arbeitstag als Pyrotechniker sein würde, hätte sich Haut wie viele in der Branche nicht träumen lassen. Immerhin waren allein in seinem Kalender neben Hochzeiten und privaten Feiern noch rund 90 Termine für Großfeuerwerke vermerkt. „Doch ab März klingelte dann ständig das Telefon und eine Veranstaltung nach der anderen wurde abgesagt. Die großen Seebrückenfeste, die Freiluft-Theatervorstellungen, die Indianershow im Van-der-Valk-Ressort Linstow ... alles fiel aufgrund von Corona aus“, erinnert sich René Haut.

In einem geheimen Bunker lagert René Haut die Bomben für seine Großfeuerwerke. Quelle: Malte Reiter

Kollegen leben von Hartz IV

Was den Beseliner rettete, war sein zweites Standbein: Büro statt Böller. „Aber das ist mein Glück, anderen Kollegen geht es da längst nicht so gut“, bilanziert er. Der Beruf des Pyrotechnikers setze Lehrgänge und Schulungen voraus, dazu brauche es vorgeschriebene Bunker als Lager, einen Gefahrguttransporter für die Fahrten und zahlreiche Versicherungen. Und das Feuerwerk selbst muss natürlich auch bezahlt werden. „Doch bei den versprochenen Hilfen fallen Pyrotechniker durchs Raster. Für die großen Hersteller gibt es Lösungen, aber wer das nur als Nebengewerbe hat, der sieht alt aus“, sagt Haut geknickt.

Er konnte das Jahr nur dadurch finanziell überleben, weil er die Einbußen aus Feuerwerksaufträgen mit Geld aus seinem Bürojob refinanzierte. „Viele mussten sich noch etwas anderes suchen. Ich kenne einen DJ, der jetzt beim Pflegedienst arbeitet oder andere Kollegen, die nun Busfahrer sind.“ Natürlich gebe es auch jene, die aufgrund der Auswirkungen der Pandemie nun von Hartz IV leben müssten. „Da hat man sich jahrelang etwas aufgebaut und dann fällt das wie ein Kartenhaus zusammen. Ich würde innerlich kaputtgehen“, fühlt Haut mit den Kollegen. Auch für die Großhändler sei 2020 existenzgefährdend. „Wir haben ja alle die Lager noch voll. Da hat sicher keiner in diesem Jahr etwas bestellt“, sagt René Haut.

Veranstalter werden sparen müssen

Ob und wann er seine Bomben, wie das Feuerwerk bei den Profis genannt wird, wieder zünden darf, weiß der Beseliner nicht. „Ewig lange können sie im Lager auch nicht liegen. Es sind zwar schon Termine auf Ostern umgebucht – aber vor dem Herbst nächsten Jahres sehe ich keine Normalität“, blickt er voraus. Zudem müsse so ein krönender Abschluss einer Veranstaltung auch immer bezahlt werden. „Oft wird das durch die Schausteller finanziert, aber denen geht es nach diesem Jahr ja auch sehr schlecht.“ René Haut befürchtet, dass viele Veranstalter dann vom Ende her, also beim Feuerwerk sparen. Und was die private Böllerei betrifft, „kommt nach Corona sicher wieder Greta“ – also die Diskussion um den Feinstaub.

Für die neue Saison hatte René Haut extra neue Gestelle für das Feuerwerk gekauft. Quelle: privat

In der Vergangenheit hätte er zu Silvester immer auch Feuerwerk für private Käufer angeboten. „In diesem Jahr habe ich ein bisschen gezockt und nichts bestellt, obwohl das Verbot zu diesem Zeitpunkt noch nicht galt. Doch wie sich herausstellte, war meine Vorahnung genau richtig“, freut sich Haut, dass er nicht noch auf weiteren Kosten sitzen bleibt.

Dennoch Verständnis für die Maßnahmen

Hat er trotz der schlimmen wirtschaftlichen Folgen für viele noch Verständnis für die Corona-Schutzmaßnahmen? „Komischerweise ja. Und ich beneide Merkel nicht um die Entscheidungen, die sie treffen muss“, sagt René Haut. Gerade in den Tagen um den Jahreswechsel würde aber wieder deutlich, was ihm fehlt: „Die Vorbereitungen im Bunker, die Arbeit am Abbrennplatz und die Emotionen beim Feuerwerk – das vermisse ich schon sehr“, sagt René Haut.

Sein 15-jähriger Sohn sei dagegen froh, dass Papa mal in der Silvesternacht bei der Familie ist. Der Junior hatte natürlich gehofft, dass René Haut für die private Feier dann auch Feuerwerk aus dem Bunker holt. Doch das Verbot für Böllerei auf öffentlichen Straßen und Plätzen gilt auch für Profis. Und es bringt den Pyrotechniker selbst um eine neue Erfahrung: „Ich hätte mal Feuerwerk ganz normal mit Abstand anschauen können. Von unten – also vom Abbrennplatz aus – sieht das nämlich ziemlich blöd aus“, sagt er augenzwinkernd.

Von Claudia Labude-Gericke