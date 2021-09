Rostock

Schon wieder droht in Rostock Ärger um ein Großprojekt – und schon wieder geht es um die Bundesgartenschau: Die geplante Markthalle am Stadthafen könnte eine Nullnummer werden. Zumindest für all jene, die auf viele neue Stände zum Schlemmen und Shoppen unter einem Dach gehofft hatten. Der Stadt und dem möglichen Investor sind Büros in bester Lage wichtiger.

Rostock. Viele kleine Stände mit frischen, regionalen Leckereien. Dazu kleine Bistros zum Verweilen und Verwöhntwerden. Das macht das Flair der großen Markthallen aus – in Barcelona, Rotterdam oder im norwegischen Bergen. Und genau so einen Ort zum Schlemmen und Shoppen wünschen sich auch Rostocks Bürgerschaft, der Bauernverband, die Großmarkt GmbH.

Bis 2025 soll es den nun geben. Am Stadthafen, auf dem Buga-Gelände. Doch was als Attraktion für Einheimische und Touristen gedacht war, könnte mehr und mehr zu einer Enttäuschung werden: Denn das Rathaus hat andere Pläne für in 1A-Lage: Ja zur Halle, aber Nein zum Markt? Oder: Büros statt buntem Markttreiben? Madsens engste Mitarbeiterin gerät deshalb in die Kritik.

Zu wenig Platz für einen Markt?

Wenn von der neuen Halle am Wasser die Rede ist, dann längst nicht mehr unter dem Begriff „Markthalle“. Nein, eine Multifunktionshalle soll es werden. Zur Bundesgartenschau wird vor dem Neubau der zentrale Platz für die Blumenschau entstehen – und innen ein Blütenmeer. Das Problem ist die Zeit nach der Buga.

Rund 5100 Quadratmeter Nutzfläche könnte das neue Gebäude haben. Und darüber, wie die genutzt werden sollen, gibt es offenbar unterschiedliche Vorstellungen. Nach OZ-Informationen soll jedenfalls nur noch ein Bruchteil für Märkte, Veranstaltungen, zum Schlemmen und Shoppen genutzt werden. „Wir prüfen verschiedene Nutzungen“, sagt Andreas Schulz, Büroleiter von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Das Digitale Innovationszentrum (kurz: Diz) – eine gemeinsames Gründer- und Start-up-Zentrum der Uni Rostock und der Stadt – soll in die Halle einziehen. Ja, auch Gastronomie. Aber ebenso das Hafen- und Seemannsamt und das Hansesail-Büro.

Wie viele Platz für „Events“ – also Märkte und Veranstaltungen – übrig bleiben? Schulz kann es noch nicht sagen. Gerüchten zu Folge werden es aber nur noch zwischen 500 und 1000 Quadratmeter sein. Zu wenig für ein echtes Marktflair, sagen Experten.

Madsens Referentin arbeitet für das Diz

Viele Büros, wenig Markt? Woher der Sinneswandel im Rathaus kommt – hinter vorgehaltener Hand machen namhafte Bürgerschaftsmitglieder keinen Hehl aus ihrer Vermutung: Madsens wichtigste Beraterin, seine rechte Hand, arbeitet auch für das Digitale Innovationszentrum. Kathrin Krüger-Borgwardt ist nämlich nicht nur Madsens „Smile City“-Referentin, sondern auch Mitglied der Geschäftsführung des Zentrum für Entrepreneurship der Uni und auch noch Koordinatorin beim Diz. Ein Interessenskonflikt in der Führungsregie der Stadtverwaltung?

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zumindest „verwundert“ über die Gerüchte, dass es mehr Platz für Büros als für Markttreiben geben soll, ist Andrea Krönert. Die Grünen-Politikerin ist Aufsichtsratschefin der Großmarkt GmbH. Das Tochterunternehmen der Stadt hatte die ersten Studien für eine Markthalle in Auftrage gegeben und steht bereit, die Markthalle zu managen. „Aber mit dem Großmarkt hat noch keiner über die neue Halle und die Pläne gesprochen. Für mich steht fest: Der Neubau darf kein Bürogebäude in 1A-Lage werden. Und er muss in Händen der Stadt bleiben, damit wir dort Qualität geboten bekommen – und nicht irgendeinen Rummel.“

Großmarkt-Geschäftsführerin Inga Knospe hält sich zurück, sagt aber: „Wir würden gerne am Stadthafen eine echte Markthalle betreiben. Aber in der brauchen wir auch Platz für einen Markt. Wir haben nicht einfach so viel Geld für die ersten Planungen ausgegeben.“ Aber auf wenigen Hundert Quadratmetern sei ein Markt mit Charme nicht zu machen: „Händler, Bistros, Manufakturen: Ein solches Konzept lebt von der attraktiven Mischung. Nicht von vielen Büros.“

Baut die Ospa der Halle?

Und: Während die Bürgerschaft bisher davon ausging, dass der städtische Immobilienentwickler KOE die Halle realisiert, will sich Madsen wie bei der neuen Eis- und Schwimmhalle offenbar auch am Stadthafen einen Investor mit ins Boot holen. Sowohl sein Büroleiter Andreas Schulz als auch Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Ostsee-Sparkasse (Ospa), bestätigen Gespräche: „Wir haben unsere Hilfe angeboten“, sagt Pannwitt. Dass er dafür ist, dem Innovationszentrum Platz in bester Lage einzuräumen, gibt er auch gerne zu: „Wir sind neben der Uni und der Stadt der dritte Gesellschafter des Diz.“ Dass es viele Interessen und Begehrlichkeiten rund um die Halle gibt, weiß auch der Bankchef: „Da geht mehr als eine Nutzung. Unser Interesse ist, dass sich das Diz und die Buga in der Halle wiederfinden.“

Von Andreas Meyer