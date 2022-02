Bützow

Wie stellt man sich den Boss einer Kuhherde mit 750 tierischen Mitgliedern und 800 Hektar Ackerbau vor? Männlich, gesetzt, von der Sonne gegerbtes Gesicht? Weit gefehlt. In Bützow-Horst hat eine junge Frau mit Empathie und Energie das Zepter übernommen – und das mit gerade mal 26 Jahren.

Fenja Meiners – eine weibliche Naturgewalt mitten auf dem Land. Entschlossen watet die junge Frau durch den von Kuhmist bedeckten Boden aus Betonplatten. Sie ist groß, schmal, drahtig, mit Oberarmen wie aus dem Fitnessstudio, kräftige Hände, die anpacken können. Ihr wacher Geist führt sie voran, von morgens um fünf Uhr bis abends 22 Uhr. „Manchmal wird es auch nicht so lang. Aber es kann auch sein, dass ich vor fünf Uhr schon bei einer Kalbung dabei war“, sagt die junge Landwirtin, die den Hof beinahe spontan vor einem halben Jahr von ihren Eltern übernommen hat.

Fenja Meiners geht mit Leidenschaft und Verstand an ihr frühes Lebenswerk in der Landwirtschaft heran. Quelle: Martin Börner

Fenja tritt unerwartet in die Fußstapfen der Eltern

Zu der besonderen Situation kam es aufgrund der Trennung der Eltern. Bis zu diesem Zeitpunkt war lange nicht klar, dass Fenja in die Fußstapfen ihrer Mutter oder ihres Vaters treten würde. „Es kam auch zur Sprache, dass der Hof verkauft wird. Aber es bestand die Gefahr, dass der Betrieb zerschlagen würde“, sagt Fenja in Anbetracht der zerrütteten Ehe ihrer Eltern. Fenja als Nachfolgerin war gar nicht so recht auf dem Schirm. Und das hängt nicht mit ihren beiden Brüdern zusammen, von denen einer nur ab und an auf dem Hof mitarbeitet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 26-Jährige hört gerne auf ihren Bauch. Und sie ist schon früh selbstständig und selbst entscheidend geworden. Mit 14 verlässt sie das Elternhaus auf dem Land, um in Rostock zur Schule zu gehen und ihren Eltern nicht zur Last zu fallen. „Ich habe mir auf eigene Faust eine Wohnung gesucht“, sagt Fenja, die schon mit 17 Abitur machte, weil sie unbedingt mit fünf Jahren in die Schule wollte und diese mit einem Schnitt von 1,0 absolvierte. Klingt nach Durchsetzungswillen und Zielstrebigkeit. Aber das alleine ist es nicht, was sie antreibt. Denn ohne Bauchgefühl und Herz geht bei ihr gar nichts.

Zupacken kann die junge Frau – Fenja arbeitet von 5 bis 22 Uhr auf ihrem eigenen Hof mit 750 Kühen und mehr. Quelle: Martin Börner

„Ich wollte helfen, Gutes tun und das ziemlich direkt“

„Ich hatte schon früh Ideen, was man hier auf dem Hof alles umsetzen könnte, es sollte wohl so sein“, sagt Fenja heute, obwohl sie damals noch gar nicht daran dachte, einmal die Nachfolge ihrer Eltern anzutreten. Nach dem Abi vertrieb sie sich die Zeit mit Couchsurfing in London und Guadeloupe sowie Ziegenhüten in Tschechien – immer mit einer sozialen Arbeitskomponente im Hintergrund.

Fenja Meiners kontrolliert das Futter für die Kühe. Quelle: Martin Börner

Welcher Beruf es letztendlich werden sollte, blieb unklar. „Ich wollte helfen, Gutes tun und das ziemlich direkt“, erklärt die willensstarke Landwirtin – ihrem Credo folgend, das sie schon als Teenager in ihren Notizbüchern vermerkte und im richtigen Moment wieder findet.

750 Kühe, 800 Hektar Ackerland, 30 Mitarbeiter

Mit einem Medizinstudium startet die berufliche Odyssee. Vollendet hat sie die Medizin nicht, „das Bauchgefühl hat gefehlt“. Dafür macht Fenja eine Ausbildung im Öko-Gemüsebau und als Heilpraktikerin. Eigentlich wollte sie noch ein Landwirtschaftsstudium anschließen, aber dann kam die Übernahme des Hofes, der ihr keine Zeit mehr ließ.

Und die junge Frau kann nicht nur auf ihr eigenes Engagement zählen, sondern auch auf das ihrer 30 Mitarbeiter, die ihr verlässlich zur Seite stehen. Für die Rückmeldung langjähriger Mitarbeiter – der Hof besteht seit 30 Jahren – ist sie sehr dankbar. „Bei meiner Checkup-Runde über den Hof spreche ich gern mit allen und sammle die Stimmung ein, um die Leute abzufangen“, beschreibt sie ihre weiblich emotionale Art des Teamworks auf dem Bauernhof.

Junge Landwirtin mit Respekt und Verantwortungsbewusstsein

Rund um die Uhr ist auf dem Hof Einsatz gefragt, denn 750 Kühe wollen umsorgt werden. Dazu kommen 800 Hektar Ackerbau und eine Biogasanlage. Eine Verantwortung, der sich die 26-Jährige durchaus bewusst ist und die sie mit Respekt trägt. Die alten Strukturen des Hofes hat die junge Frau erst mal übernommen, ist sich aber wohl bewusst, dass sie alles ein wenig zum Besseren ändern will. Ideen hat sie genug.

Keine Angst vor großen Maschinen – und großer Verantwortung: Fenja Meiners Quelle: Martin Börner

Von Anja von Semenow