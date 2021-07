Bützower helfen Flutopfern: „Tornado ist vielen noch in Erinnerung“

Bützow

Es war eine Schneise der Verwüstung, die sich durch die Kleinstadt Bützow zog, nachdem dort am Abend des 5. Mai 2015 ein Tornado wütete. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, Häuser und Autos wurden zerstört – in nur fünf Minuten. Die Kosten für die Schäden wurden mit 40 Millionen Euro angegeben. Auch weil die Tornadokatastrophe vielen noch gut in Erinnerung ist, wollen die Bützower nun auch den Flutopfern in Westdeutschland helfen.

Per Beschluss im Hauptausschuss hat die Stadt ein Spendenkonto angelegt und schon einmal 10 000 Euro eingezahlt. Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) selbst hatte am vergangenen Montag vorgeschlagen, die Menschen in den betroffenen Hochwassergebieten finanziell zu unterstützen. Die Stärke der Gemeinschaft solle denen zugutekommen, die vieles oder alles verloren haben. Schon am Dienstag war das Spendenkonto angelegt.

Spendenkonto Bützow Spenden für die Hochwasseropfer können auf folgendes Konto überwiesen werden: Stadt BützowIBAN: DE79 1406 1308 0001 1039 62Verwendungszweck: Katastrophenhilfe Hochwasser Spenden werden bis zum 20. August angenommen und anschließend zu gleichen Teilen an die Landeszentralkassen der Bundesländer überwiesen.

Bürgermeister: Tornado ist vielen noch in Erinnerung

„Die Erinnerungen an den Tornado sind vielen Menschen unserer Stadt selbst nach sechs Jahren noch in Erinnerung. Die Spenden- und Hilfsbereitschaft vieler Bürger, Unternehmen und auch zahlreicher Städte Gemeinden war überraschend und für uns als Einwohner Bützows ein Zeichen der uneingeschränkten Solidarität“, erklärt Bürgermeister Christian Grüschow gegenüber der OZ die Motivation der Bützower.

Er sagt weiter: „Nun wollen wir als Stadt Bützow auch gemeinschaftlich Unterstützung leisten. Die Auswirkungen und Schäden in den Hochwasserregionen sind vermutlich noch gar nicht abzuschätzen und nicht ansatzweise mit den Schäden des Tornados vergleichbar. Somit wollen auch wir einen Beitrag für den Aufbau leisten.“

Eine Idee, um den Hochwasseropfern zu helfen, hatten auch die Kinder und Jugendlichen des Freizeittreffs in Bützow. Jugendsozialarbeiterin Gisa Gierer berichtet: „Die Kinder sind von ganz allein auf die Idee gekommen, einen Kuchenverkauf zugunsten der Flutopfer zu veranstalten. Sie haben alles selbst gebacken und auch die Plakate vorher aufgehängt. Wir haben nur die Zutaten besorgt.“ Die Sozialarbeiterin sagt: „Es ist toll, wenn man Unterstützung und Hilfe bekommt, wenn man sie braucht.“ 190 Euro seien zusammengekommen, das Geld habe sie am Montag auf das Spendenkonto überwiesen.

„Die Erinnerungen an den Tornado sind vielen Menschen unserer Stadt selbst nach sechs Jahren noch in Erinnerung. Nun wollen wir als Stadt Bützow auch gemeinschaftlich Unterstützung leisten.“ Christian Grüschow (parteilos), Bürgermeister der Stadt Bützow Quelle: Stadt Bützow

Landrat: Habe die Bilder der Zerstörung noch vor Augen

Auch der Landkreis Rostock ruft zu Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe auf. Der Landkreis Rostock schließe sich den Aufrufen, unter anderem des rheinland-pfälzischen Landkreistages und der Ostsee Sparkasse Rostock an, und bittet seine Einwohnerinnen und Einwohner um Unterstützung für die in Not geratenen Menschen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landrat Sebastian Constien (SPD) sagt dazu: „Die Bewältigung dieser Katastrophe erfordert gesellschaftlichen Zusammenhalt, dem wir durch unsere Unterstützung Ausdruck verleihen können. Auch der Landkreis Rostock und speziell die Stadt Bützow haben in der Vergangenheit von der Hilfe anderer profitiert.“

Die Innenstadt von Bützow nach dem Tornado vom 5. Mai 2015. Viele Häuser wurden zerstört. Es entstand ein Schaden von rund 40 Millionen Euro in der Stadt. Quelle: Stefan Tretropp

Er erinnere sich noch gut an die Schäden, die der Tornado in Bützow im Mai 2015 verursacht hatte. „Ich habe die Bilder der Zerstörung noch gut vor Augen. Deshalb freue ich mich, wenn die Menschen unseres Landkreises den Aufrufen folgen und die vom Hochwasser betroffenen Regionen mit einer Spende unterstützen“, so Constien weiter.

Von Michaela Krohn