Rostocker streiten über Slipanlage auf ehemaliger Deponie

Rostock

Wie soll das Gelände der ehemaligen Deponie Dierkow zur Bundesgartenschau aussehen? Das Rathaus will einen Planungswettbewerb starten, um von verschiedenen Büros Vorschläge für die Gestaltung eines Stadtparks zu erhalten. Kosten: 380 000 Euro. Da das Vorhaben bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden muss und die Zeit drängt, hat die Stadt dem Hauptausschuss der Bürgerschaft eine dringliche Beschlussfassung dazu vorgelegt. Diese ist am Dienstag jedoch unter anderem durch Grüne und SPD blockiert worden.

Die Grünen kritisieren, dass in dem Ausschreibungstext plötzlich von einer neuen Slipanlage am südöstlichen Rand der Deponie die Rede ist. „Die Folge wäre eine zusätzliche Autozufahrt durch ein grünes Areal zur Warnow und massive Eingriffe in den geschützten Schilfgürtel“, sagt Uwe Flachsmeyer. Es gehe nicht an, dass solche Dinge ohne jegliche Bürger- oder Gremienbeteiligung festgelegt werden, so der Grünen-Chef. Ähnlich äußert sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Steffen Wandschneider-Kastell: „Die Anwohner vor Ort müssen in die Planungen einbezogen werden.“ Die betroffenen Ortsbeiräte sollten daher ebenfalls befragt werden. Das Wählerbündnis UFR hat zudem Zweifel an der Höhe der Kosten.

Die Stadtverwaltung erklärt, dass es beim Wettbewerb um eine reine Ideen-Findung gehe – mit anschließender Bürgerbeteiligung. Fakt sei auch, dass die derzeit einzige Slipanlage am Gehlsdorfer Ufer marode sei. Die Wassersportler bräuchten daher dringend eine neue Anlage, betroffen seien 20 bis 30 Sportarten.

Sybille Bachmann vom Rostocker Bund warnt vor einer zu großen Verzögerung, wenn die Planungen jetzt blockiert werden. Christoph Eisfeld ( FDP) moniert, dass bei der Buga generell ein Konzept zur Bürgerbeteiligung fehlt. Bachmann fordert hier eine zentrale Internetseite: „Wer sich dazu informieren will, muss zur Zeit ewig suchen.“

Bevor der Planungswettbewerb starten kann, werden nun noch die Ortsbeiräte einbezogen.

Lesen Sie auch

Über den Autor

Von André Horn