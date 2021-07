Rostock

Nun also doch: Rostock bekommt einen neuen Strand – mitten in der Stadt. Am Ostufer der Warnow, im Stadtteil Gehlsdorf, soll das neue „Beach-Areal“ für die Hansestadt entstehen. Und zwar schon bis 2025, bis zur Bundesgartenschau. Das jedenfalls sieht der Siegerentwurf für den Buga-Bereich rund um den Fährberg vor.

Schon seit Wochen ist klar, wie der neue Stadtpark auf der alten Gehlsdorfer Deponie aussehen wird. Auch für den Stadthafen und das Warnow-Quartier hat eine Jury bereits entschieden, wie die Bereich am Fluss gestaltet werden sollen. Der Fährberg war die letzte große Buga-Fläche, für ein noch eine Entscheidung her musste. Und die fiel einstimmig auf den Entwurf des Büros Planorama aus Berlin.

Darum wird der Fährberg umgebaut

Der Fährberg – also jenes Areal rund um das bekannte alte Fährhaus – ist mit geplanten Umbau-Kosten von rund vier Millionen Euro zwar eines der kleineren und günstigeren Buga-Projekte, aber nicht weniger wichtig: „Erst mit der Entwicklung am Gehlsdorfer Ufer wird Rostock richtig rund“, sagt Buga-Senator Holger Matthäus (Grüne).

Während der Stadthafen sich komplett verändern wird – unter anderem sind neue sanfte grüne Hügel dort geplant, wo bisher Betonflächen das Bild prägen – wird auf der anderen Seite deutlich sanfter vorgegangen: „Vom Fährberg aus hat man den schönsten Blick auf Rostock, ein Postkarten-Panorama. Besser geht es fast nicht“, sagt Fabian Karle, Planer im Büro Planorama.

Die Grundstruktur soll deshalb erhalten bleiben, aber aufgewertet werden. Eine neue Attraktion, ein neues Ausflugsziel nur wenig Hundert Meter Luftlinie von der hektischen Innenstadt soll her. Planorama hat auch die Rhein-Terrassen in Köln vor einigen Jahren umgestaltet: „Auch dort ist es uns gelungen, die Menschen auf das andere Ufer zu locken – und ihnen neue Sichten auf ihre Stadt zu ermöglichen“, so Karle.

Das wird aus dem Fährhaus

Direkt an der Straße Fährberg wird künftig – 2,4 Meter über dem Wasser – die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Warnow enden. Die neue Querung des Flusses mündet in eine sechs Meter breite Plaza, schließt an einen neuen Biergarten vor dem Fährhaus an. „Das Gebäude gehört der Stadt, ist aber per Erbpacht vergeben“, so Matthäus.

Eine Baracke, die bisher von einem Segel-Club genutzt wird, muss weichen. Dafür baut die Stadt den Seglern ein neues, modernes und vor allem Hochwasser-sicheres Domizil. Matthäus: „Wir hatten sogar Vertreter der Segler in der Gestaltungsjury. Das ist ein Areal des Sports. Das wird so bleiben.“ Auch eine neue Regatta-Strecke soll im Fluss entstehen.

Stellten die Pläne für den Fährberg gemeinsam vor: Senator Holger Matthäus (v. li.), Buga-Chefin Renate Behrman sowie die Planer Fabian Karle und Herbert Hussmann. Quelle: Andreas Meyer

Das wird aus dem Ufer

Auf der anderen Seite – dem bisherigen Sattelplatz der Segler – entsteht der neue Stadtstrand. Rund 120 Meter breit, mit Beachvolleyball-Felder, einem neuen „Multifunktionsgebäude“ das wie Strandgut anmuten soll und Liegewiese. Offen für alle. Zu jeder Zeit. Ob es auch eine Cocktail-Bar geben wird – noch offen, aber denkbar. Sowohl das Gebäude als auch die Wiese sollen auch die Segler nutzen dürfen – im Vorfeld von Wettfahrten etwa.

Das Areal rund um den Fährberg soll attraktiver werden – mit Strand, Spielplätzen und Biergärten. Quelle: Planorama, Berlin

Der Sand muss aufgeschüttet werden. Belasteter Flussboden ausgebaggert werden. Wie genau das gelöst wird, werde jetzt noch geklärt. „Wir kriegen das hin“, so Matthäus. Auch der geschützte Schilfgürtel bleibt größtenteils erhalten. Und wenn doch Röhricht dem Sandstrand weichen muss, werde der durch schwimmende Schilfinsel ersetzt. Auch die öffentliche Slip-Anlage muss weg. Für sie sucht Rostock einen neuen Standort in der Nähe.

Das wird aus den Gärten und Wäldern

Die Kleingärten in dem Bereich bleiben erhalten – und sollen sich zur Buga sogar Besuchern eröffnen. Sie werden durch neue Wege angebunden, die Fläche vor dem Vereinsheim wird „aufgewertet“. Und auch mit den beiden kleinen Wäldchen zwischen der Gehlsheimer Straße und der Warnow haben die Planer Neues vor.

Denn in den Wäldchen entstehen neue Wege ans Wasser. Und: Auf zwei natürlichen Lichtungen sollen ein grünes Klassenzimmer für Unterricht im Freien und auf der anderen ein „Mehr-Generationen-Spielplatz“ entstehen. Parkplätze soll es in dem Bereich in des nicht geben. Die Wege sind exklusiv für Radler, Fußgänger und Segler. Dafür sollen an der Gehlsheimer Straße einige wenige Stellflächen für Autofahrer entstehen.

Von Andreas Meyer