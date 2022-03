Rostock

Genaues weiß noch niemand – selbst die Mitglieder des Aufsichtsrates nicht: Wie steht es wirklich um Rostocks Buga und vor allem die vielen Großprojekte, die bis 2025 im Stadthafen entstehen sollen? Nachdem am Dienstag drei große Bürgerschaftsfraktionen – SPD, CDU und Linke – eine Verlegung der Buga ins Gespräche gebracht hatten, ist die Debatte um die Mammut-Aufgabe im Herzen der Stadt neu entbrannt.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte die Probleme bei den Planungen eingeräumt. Und auch der Rathaus-Chef sagte bereits: Wenn die wichtigsten Projekte nicht in drei Jahren fertig sind, mache die Buga 2025 keinen Sinn. Antworten, wie die Lage wirklich ist, könnte es bereits am Dienstag geben: Dann tagt der Aufsichtsrat der Buga GmbH. Die Suche nach „Schuldigen“ hat längst begonnen.

So reagieren die Rostocker

Viele Rostocker verfolgen die Nachrichten zur Buga mit Sorge. Der 23-jährige Student Dennis Knuth fände es gut, wenn die Buga trotz aller Probleme rechtzeitig in Rostock starten könnte. „Sie wäre gut für den Tourismus und das Ansehen der Stadt.“ Aber „um jeden Preis“ will er das Blumenfest dann doch nicht und spielt auf die explodierenden Kosten an.

Ähnlich sieht das Ganze Petra Grona. Die 59-jährige EDV-Fachangestellte sieht vor allem den Mehrwert der geplanten Brücke nach Gehlsdorf nicht. Stattfinden soll die Buga aber auf jeden Fall. Grona würde die Mehrkosten auf die Eintrittspreise umlegen: „Dann geht man eben nur noch einmal hin, anstatt drei- oder viermal.“

Die 33-jährige Verkäuferin Julia Kunkel hingegen fände es nicht schlimm, wenn die Buga unter diesen Bedingungen komplett abgesagt werden würde. Der Stadthafen, wie er momentan beschaffen sei, „wäre doch so gar nicht schlecht“, sagt sie. Nur die Fahrradwege, die im Rahmen der Buga gebaut werden sollen, würde sie unabhängig von der Blumenschau gerne fertiggestellt sehen.

In eine andere Richtung denkt der im Tourismusgewerbe tätige 34-jährige Moritz Grosche: „Eine Absage wäre echt schade. Jede große Hafenstadt hat ihren Hafen zu einem Highlight gemacht – wir haben hier nur einen Schotterplatz“, sagt er. Mit dem Umbau des Stadthafens würde auch die Lebensqualität in Rostock steigen, so Grosche.

20 Prozent mehr Kosten?

Die Liste der Probleme aber ist lang. Dass das neue Vorzeige-Viertel „Warnow Quartier“ am Osthafen erst nach der Buga fertig wird, war schon seit Monaten bekannt. Und auch die geplante Markthalle am Stadthafen ist seit Wochen ein Problem. Nun wackeln aber auch die anderen Großvorhaben: die Brücke über die Warnow, der neue Stadtpark, die Umgestaltung des Stadthafens. Vor allem die Kosten sollen ein Thema sein: 142 Millionen Euro wollen Bund, Land und Stadt insgesamt rund um den Fluss investieren. Allein der Bau der Brücke soll aber mittlerweile 20 Prozent teurer als noch vor vier Jahren geplant sein. Von mehr als 40 Millionen Euro ist die Rede.

„Dass die Baupreise und auch die Verfügbarkeit von Baumaterial ein Thema sind, dürfte angesichts der Weltlage niemand überraschen“, sagt Julia Pittasch von der Rostocker FDP. Die Buga zu verschieben – das lehnt sie ab: „Das löst die Probleme nicht. Wir dürfen nicht nachlassen, Druck zu machen – damit es doch noch was wird mit der Buga und den Projekten.“

Dass die Pandemie und Putins Krieg schuld an den Problemen sein sollen – Anke Knitter von der SPD lässt das nicht gelten: „Die finale Beschlussfassung zur Buga erfolgte mitten in der schon grassierenden Pandemie – im Oktober 2020. Trotzdem war angeblich alles machbar, sonst hätte ich nicht zugestimmt.“ Knitter warnt, dass die Fördermittel „nicht so einfach umgeleitet werden“ können. Verhaut Rostock die Buga, gehen der Stadt möglicherweise 100 Millionen Euro „von oben“ verloren.

„Hat nicht die nötige Priorität“

Längst hat auch die Suche nach dem Schuldigen, der Ursache für die Probleme begonnen. Rostocks Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer sagt, seine Fraktion halte an der Buga fest. „Wir brauchen die Buga für die Stadtentwicklung.“ Die Blumenschau selbst sei sekundär. „Die Buga hat aber leider bisher nicht die Priorität in der Verwaltung bekommen, die notwendig gewesen wäre“, äußert er verhaltene Kritik an der Rathaus-Spitze.

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) ist entsetzt über die Probleme: „Wir hatten gehofft, dass es im Zuge der Buga auch für die Wirtschaft, für die Unternehmen in der Region Aufträge geben könnte. Das war das Ziel der Bürgerschaft“, sagt IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp. Aber bis heute gäbe es für die Firmen keine Verlässlichkeit, keine Planbarkeit in Sachen Buga: „Viele Betriebe nehmen Aufträge zwei Jahre im Voraus an. Anders geht es nicht.“ Aus seiner Sicht mangelt es an klaren, zügigen Entscheidungen im Rathaus: „Das alles dauert schon viel zu lange. Rostock muss die Probleme kurzfristig klären. Verzögerungen oder gar eine Absage wären eine Katastrophe.“

Von Sebastian Drewelow und Andreas Meyer