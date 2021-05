Rostock

Rostocks Warnow-Ufer wird zur Dünenlandschaft: Nach OZ-Informationen hat sich die Hansestadt entschieden, wie der Stadthafen ab 2025 aussehen soll. Insgesamt zehn Architekturbüros aus ganz Europa hatten Ideen für den neuen Stadthafen eingereicht. Umgesetzt werden soll das Ganze bis zur Bundesgartenschau in knapp vier Jahren.

Am Ende setzte sich nach OZ-Informationen ein Entwurf durch, der grüne Hügel, neue Sportanlagen und trotzdem viel Platz zum Flanieren und die Hansesail bietet. Offiziell will die Hansestadt den Sieger des Gestaltungswettbewerbs erst am Donnerstag verkünden – und dann auch verraten, von wem der siegreiche Entwurf stammt.

Jury entscheidet sich für Dünen

Am Dienstag hatte eine 15-köpfige Jury stundenlang über die eingereichten Ideen beraten. Am Ende gab es eine Mehrheit für die nachempfundene Dünenlandschaft am Stadthafen. Auf den grünen Hügeln sollen Sitzgelegenheiten für die Rostocker entstehen – und auch Sportanlagen. Zwischen den Dünen können bei Bedarf Flutschutzwände eingebaut werden.

Rostocks Stadthafen heute: Auf den Betonflächen unter dem Portalkran sollen unter anderem Buchenhaine entstehen. Quelle: Andreas Meyer

Die Planer selbst schreiben in ihrem Entwurf, dass ihr „Archipel aus Wiesenschollen“ den ehemaligen Rostocker Festungsring bis ans Wasser fortsetzen soll. Die Bepflanzung mit Gräsern soll an das Ursprüngliche erinnern – die Mündung der Warnow vor der Zeit der Besiedlung. Auch Spielplätze sollen in die bis zu vier Meter Hügel integriert werden. Ebenfalls geplant sind „Picknick-Decks“ aus Holz: Sie soll „weite Blicke über das Hafenpanorama“ für alle Besucher möglich machen, schreiben die Planer.

Mehr Platz zum Sitzen – und für Radler

Vor dem Restaurant „Alter Fritz“ soll der Biergarten erweitert und mit Bäumen eingefasst werden. Auch auf der Haedgehalbinsel – im Schatten des historischen Portalkrans - sehen die Planer einen Baumhain vor. Zudem sehen die Planer in dem Bereich eine „Strandterrasse“ mit Beachvolleyballfeld und Beachbar vor. Wie genau das aussehen wird – noch offen.

Aus den Dünen sollen zwei neue Landmarken herausragen: Das Archäologische Landesmuseum, das Stadt und Land nach der Bundesgartenschau 2025 bauen wollen, und die neue Halle 625. Sie soll zur Buga als Blumen- und danach als Markt- und Veranstaltungshalle genutzt werden.

So stellen sich die Planer den neuen Stadthafen vor. Quelle: Hansestadt Rostock

Entlang des Stadthafens ist ein Radschnellweg vorgesehen – mit Fahrspuren in beide Richtungen, zum Teil direkt an der Kaikante. Auch im Bereich des Kempowskiufers soll die Promenade mindestens sechseinhalb Meter breit und betoniert bleiben. Ausdrücklich heißt es im Begleittext zum Sieger-Entwurf, dass ausreichend Flächen am Stadthafen frei bleiben sollen, damit auch die Hansesail weiterhin ausreichend Platz für Buden, Fahrgeschäfte und Co. hat.

Keine zusätzlichen Querungen vorgesehen

Was in dem Entwurf bisher fehlt: Neue Brücken über die L 22 sehen die Planer bisher nicht vor. Es ist lediglich von einer „Erweiterung der Querungsmöglichkeiten“ die Rede. Selbst im Bereich der Schnickmannstraße – dort war in den ersten Entwürfen aus dem stadteigenen Buga-Büro noch eine neue Fußgängerbrücke vorgesehen - soll es weiterhin nur eine Ampel-Querung geben.

Vor dem Landesmuseum entsteht die neue „Plaza“. Dort soll nicht nur Rostocks neue Tourist-Info entstehen, sondern auch ein sogenannter „Mobility Hub“. Im Klartext: Neben neuen Bushaltestellen am Wasser wird es dort E-Bikes, Fahrräder und Car-Sharing-Angebote geben.

Madsen hätte sich mehr Grün gewünscht

Zu den Plänen äußerte sich vorab nur Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen: Er hat nach OZ-Informationen für einen anderen Entwurf gestimmt. „Ich bin traurig, dass die Jury nicht den Mut hatte, für einen Entwurf mit noch mehr Grün zu stimmen. Das hatten sich die Rostocker in Rahmen der Bürgerbeteiligung vorab immer gewünscht“, sagt er der OZ. Der Rathaus-Chef hatte in der Jury nur eine von 15 Stimmen.

Von Andreas Meyer