Buga 2025: Was Rostocker im Stadthafen haben wollen und was keinesfalls

In fünf Jahren richtet Rostock die Bundesgartenschau (Buga) aus. Schauplatz soll der Stadthafen werden. Wie der dann aussehen soll, da möchten viele Rostocker gern ein Wörtchen mitreden. Das können sie auch: Möglich macht das die als Container-Tour gestaltete Bürgerbeteiligung, die die Stadt und die Agentur „fint“ auf die Reise schicken. Ende Mai machte sie für fünf Tage in der Nähe des Fähranlegers „ Schnickmannstraße“ halt.

Viele Besucher nutzten die Chance, füllten Fragebögen aus oder machten online mit. Die Liste ihrer Vorschläge zeigt, was sich Rostocker im Stadthafen wünschen und was sie an der Warnow lieber nicht haben wollen. Die OZ nennt fünf Tops und fünf Flops, die besonders häufig genannt worden sind.

Tops:

Grün: Den meisten ist eine grüne und naturnahe Gestaltung wichtig. Oft gewünscht werden eine Liegewiese, Blumenrabatten, Hochbeete für Urban Gardening und schattenspendende Bäume. Aber auch Rasenflächen, auf denen sich Kinder und Hunde austoben können, sowie wilde Blumenwiesen für Bienen und andere Insekten wurden vorgeschlagen.

Sitzplätze: Mehr Bänke und multifunktionale Sitzmöbel – auch überdachte – möchten viele Rostocker am Warnowufer sehen. Auch erwünscht: Wasserspiele zum Füßeabkühlen und Liegestühle zum Ausspannen. Damit diese Plätze für alle erreichbar sind, sollte das Areal barrierefrei sein.

Maritimes Flair: Das Buga-Gelände müsse den Charakter des Stadthafens und die Hanse-Geschichte Rostocks widerspiegeln, meinen viele Umfrageteilnehmer. Traditionsschiffe am Kai, baltische Motive als Gestaltungselement, Info-Kästen und Kunst, die die Historie des Standortes erlebbar machen, werden gewünscht.

Freizeitflächen: Die Rostocker möchten sich austoben können – auf Kubb-Wiesen, im Skatepark, beim Joggen, auf einer Yogafläche, auf dem Trimm-dich-Pfad oder auf Kindertrampolinen. Angeregt wurden zudem Flächen, die Kreative selbst gestalten können. Ganz wichtig sind den Teilnehmern Begegnungsräume mit Biss: kostenlos nutzbare Barbecueplätze wie in Australien, Lehmbackofen oder Picknicktische.

Kultur: Konzerte, Theater, Freiluftkino, Flohmarkt – im Stadthafen soll immer etwas los sein. Das soll auch über die Buga hinaus so sein. Zudem soll das Areal Raum für Stadtfeste bieten.

Flops:

Betonierter Parkplatz: Die Stellflächen für Autos dürfen nicht weiter so trist aussehen wie jetzt. Stattdessen sollten sie grüner werden oder gleich ganz in unterirdischen Parkhäusern verschwinden. Zugleich sollten mehr Parkmöglichkeiten für Fahrräder entstehen und die für Wohnmobile erhalten bleiben, so die Teilnehmer.

Lücken im Verkehr: Es mangelt an Anreisemöglichkeiten. Gewünscht werden bessere Zufahrten, vor allem aber eine bessere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Bushaltestellen direkt im Stadthafen, eine höhere Taktung der Straßenbahn und Bus-Shuttle zwischen Holzhalbinsel und Werftdreieck sind unter den Vorschlägen. Ebenfalls beliebt: Radwege und -straßen. Ein Radschnellweg dürfe aber nicht direkt am Wasser entlangführen, sondern sollte vielmehr Anschluss ans restliche Radnetz der Stadt haben, damit auch Berufspendler ihn nutzen können.

Parkanlage: Bei aller Sehnsucht nach mehr Grün – keinesfalls sollte sich der Stadthafen in einen Park verwandeln, meinen viele Teilnehmer. Das maritime Flair müsse erhalten bleiben.

Gastro und Geschichte abschaffen: Etablierte Locations, wie die Sommerlounge Rost Dock oder die Außenflächen anliegender Restaurants, sollten auch künftig für Gäste da sein. Mehr noch: Ein Stadtstrand wäre eine wünschenswerte Ergänzung. Weiteres No-Go: Zeitzeugen, wie den historischen Holzkran, abschaffen oder zubauen.

Verbauter Kai: Besucher möchten auch weiterhin direkt am Wasser entlangspazieren können. Auch erwünscht: Holzterrassen, die ins Wasser führen. Zudem müsse die Uferpromenade einen Panoramablick ermöglichen.

Alle Vorschläge werden nun von der Stadt und der Agentur „fint“ verarbeitet, zusammengefasst und sollen anschließend veröffentlicht werden. Gleiches soll mit den Ergebnissen der Buga-Gespräche am Fährberg von Gehlsdorf passieren. Dort legte die Beteiligungs-Tour zuletzt einen Stopp ein.

Von Antje Bernstein