Buga 2025: die Wünsche der Rostocker und ein überraschender Brücken-Bau

Rostock

Die Zukunft des Stadthafens malt sich Sascha Hofmann blumig aus. „Abends auf dem Dach des neuen Theaters sitzen, auf begrünte Flächen statt nur auf grauen Beton schauen und über die Warnow geht eine geschwungene Brücke – das kann richtig gut werden.“ Noch existiert all das nur in der Vorstellung, doch in fünf Jahren könnte es Realität sein – zur Bundesgartenschau (Buga).

Für die hat nicht nur Hofmann Wünsche. Viele Rostocker möchten bei dem, was bis 2025 rings um die Warnow entstehen soll, ein Wörtchen mitreden. Das konnten sie – durch die als Container-Tour gestaltete Bürgerbeteiligung, die die Stadt und die Rostocker Agentur „fint“ auf die Reise schickten.

Besonderer Brückenschlag

Auch bei Diskussionsrunden konnten die Rostocker Wünsche und Sorgen äußern. Quelle: privat

Am Fährberg in Gehlsdorf, am künftigen WarnowQuartier, am Schnickmannkai und am Stadtpark konnten die Hansestädter Wünsche und Anregungen einbringen. Die Ergebnisse dieser ersten Phase der Bürgerbeteiligung werden am 11. September in der Zeit von 16 bis 19 Uhr im Buga-Container am Schnickmannkai vorgestellt. Zugleich soll eine Aktion auf dem Wasser Aufsehen er- und die Vorstellungskraft anregen.

Vorausgesetzt, das Wetter und die zuständigen Behörden erlauben es, sei ein symbolischer Brückenschlag nach Gehlsdorf geplant, kündigt Sascha Hofmann an. Dort, wo in fünf Jahren die echte Brücke stehen soll, sollen sich am 11. September Schlauch- und Ruderboote, Stand-up-Paddleboards und andere Wassergefährte aufreihen. In diese Perlenschnur zum anderen Ufer dürfe sich jeder einreihen, der will, so Hofmann.

Vielfältige Wunschliste

„Liebe Buga, lass uns reden“ – das Motto der Bürgerbeteiligung Quelle: fint

Die echte Brücke zählt zu den Buga-Projekten, die die Menschen am meisten beschäftigt, sagt Sascha Hofmann. „Sie polarisiert.“ Hofmann hat im Auftrag von „fint“ am Fährberg Stimmen zur Buga eingesammelt. „Zunächst fühlte ich mich wie ein Kummerkasten. Viele wollten ihre Sorgen loswerden, weil sie zuvor nie die Chance dazu hatten.“ Bei weiteren Gesprächen habe sich dann aber schnell gezeigt, dass die meisten überwiegend positiv zur Buga und der damit verbundenen Stadtentwicklung stünden und sich einbringen wollen. Zum Beispiel mit diesen Ideen für

den Stadthafen: Oft gewünscht wird Grün, wie eine Liegewiese, Blumenrabatten, Hochbeete für Urban Gardening und schattenspendende Bäume. Aber auch Rasenflächen, auf denen sich Kinder und Hunde austoben können, sowie wilde Blumenwiesen für Bienen und andere Insekten wurden vorgeschlagen. Das maritime Flair soll erhalten werden, multifunktionale Sitzmöbel aufgestellt, Freizeitangebote, wie Trimm-dich-Pfad, Freiluft-Kino, Barbecue- und Festplätze, errichtet werden. Den meisten besonders wichtig: eine bessere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie eine für alle zugängliche Kaikante.

Buga 2025: Was Rostocker im Stadthafen haben wollen und was keinesfalls

das WarnowQuartier, das am östlichen Ufer der Unterwarnow geplant ist: Es soll ein autoarmes Viertel mit guter ÖPNV-Anbindung werden, das Wohnraum für alle sozialen Schichten und zugleich Raum für Kleingewerbe und -gastronomie bietet. Gewünscht werden Gemeinschaftsräume für alle Generationen. Dazu zählen Entspannungsbereiche mit Sitzgelegenheiten, Grillecken und Plätze für Outdoorsport wie Yoga, Fitness oder Volleyball. Das Gemeinschaftsgefühl soll sich innen fortsetzen – in Räumlichkeiten, die für Vereinstreffen, Feiern, Workshops, Jugend- und Seniorenclubs sowie kulturelle Veranstaltungen aller Art genutzt werden können. Ebenfalls gewünscht sind Freizeitangebote, wie Bootsanleger, Spielplatz und Badestelle.

Buga 2025: Was Rostocker im neuen Warnow-Quartier haben wollen und was nicht

den Stadtpark, der als Naherholungsgebiet auf dem Areal der alten Deponie konzipiert ist: Ihn stellt sich die Mehrzahl der Umfrageteilnehmer als möglichst naturbelassenen Ausflugsort vor. Sie wollen weiterhin Ruhe genießen und Flora und Fauna erleben können. Lediglich Fuß- und Radwege sollten ausgebaut, ein paar Sitzmöglichkeiten geschaffen und ein Konzept zur Müllentsorgung erarbeitet werden. Viele wünschen sich aber auch kleine Gastronomie-Angebote und einen Spielplatz.

den Fährberg in Gehlsdorf: Viele Befragte erhoffen sich eine umweltverträgliche Weiterentwicklung mit möglichst wenig Bebauung. Sportvereine, Kleingartenanlage, das alte Fährhaus und die Kopfsteinpflasterstraße sollen der Umfrage zufolge erhalten bleiben. Gleichzeitig solle der Ort als behutsam belebt werden – zum Beispiel durch die neue Warnowbrücke, Spielanlagen und Bildungspfade – und somit zum „grünen Treffpunkt“ werden.

So geht’s weiter

Ob Fährberg oder Stadthafen –rings um die Warnow machten die Buga-Container halt. Auch der geplante Warnowrundweg war Thema. Quelle: privat

Die Buga-Containeraktion habe sich gelohnt, bilanziert Sascha Hofmann. „Viele haben sich eingebracht.“ Zwar könne man kritisieren, dass die gewählte Form der Bürgerbeteiligung gemessen am Investitionsvolumen der im Zuge der Buga geplanten Stadtentwicklung – 140 Millionen Euro – zu klein gewählt war. Aus seiner Sicht habe sie sich aber gelohnt. „die Leute wollen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern mitgenommen werden.“ Indem sie den konstruktiven Dialog mit den Bürgern suche, sei die Stadt einen wichtigen Schritt gegangen. Nun müssten weitere folgen.

Das von „fint“ erhobene Stimmungsbild gehe an den Buga-Fachbereich der Stadt, der wiederum die Wünsche der Rostocker in die Ausschreibungstexte für die anstehenden Projekte und Baumaßnahmen einfließen lassen soll, erklärt Hofmann. „Die Planungsbüros wissen so um die Bedürfnisse der Menschen hier und werden sie hoffentlich berücksichtigen.“ Wichtig sei auch, dass die Jury, die über Gestaltungsentwürfe entscheidet, bei der Projektvergabe der Umsetzung von Bürgerwünschen einen entsprechenden Stellenwert einräume. „Wenn das passiert, dann kann die Buga und die damit einhergehende Stadtentwicklung nur gut werden“, meint Sascha Hofmann.

Von Antje Bernstein