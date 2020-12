Buga 2025 in Rostock: Im ersten Quartal 2021 den Startknopf drücken

Rostock

Die Hansestadt Rostock ist nach Ansicht des Geschäftsführers der Deutschen Bundesgartenschau GmbH, Jochen Sandner, bei den Vorbereitungen zur Buga 2025 einem engen Zeitplan ausgesetzt. In diesem Jahr seien zwar wichtige Entscheidungen getroffen worden. Sandner zählte dazu den positiven Beschluss der Bürgerschaft zur sogenannten Leitentscheidung. Er zeigte sich auch zuversichtlich, dass die Buga wie geplant im April 2025 eröffnet werden könne. „Allerdings unter der Voraussetzung, dass im ersten Quartal 2021 definitiv auf den Startknopf gedrückt werden kann.“ Er fügte hinzu: „Das ist schon jetzt eine Situation, in der alles wirklich wie am Schnürchen laufen muss.“

Chefplaner wechselt zu Jahresende

In den vergangenen Wochen hatte die Buga jedoch für andere Schlagzeilen und Irritationen gesorgt: So wird der bisherige Chefplaner seine Tätigkeit zum Jahreswechsel beenden. Gleichzeitig gibt es Pläne, dass die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, in deren Verantwortung ebenfalls Teile der Buga-Planung liegen, teilprivatisiert wird. Durch solche Einflüsse werde der Vorlauf hin zum April 2025 immer weiter verkürzt, sagte Sandner. „Damit steigt auch das Risiko. Ich halte dieses Risiko aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt für überschaubar.“

Investitionen von 142 Millionen Euro

Die Bürgerschaft hatte Ende Oktober für die Buga gestimmt. Dabei geht es vorläufigen Berechnungen zufolge um Investitionen von 142 Millionen Euro – 101 Millionen Euro davon würden von Bund und Land bereitgestellt. Für Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist die Buga „der zentrale Beschleuniger für die Stadtentwicklung der kommenden zehn Jahre“. Auf der Agenda stehen unter anderem der Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Warnow, ein neuer Stadtpark auf einer alten Mülldeponie auf der östlichen Warnowseite und der Bau eines Wohnquartiers.

